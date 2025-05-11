في عصر الروبوتات المتطورة، والتي تم تصميمها لخدمة البشر وتسهيل حياتهم، تظهر لقطات مروعة من مختلف أنحاء العالم أن هذه الآلات قد تتحول إلى تهديد للبشر في لحظات مفاجئة، فمن المصانع إلى المهرجانات، تكشف الحوادث التي تم توثيقها أن الروبوتات ليست معصومة من الخطأ، وقد تتحول إلى مصدر خطر بشكل غير متوقع.

حوادث مروعة مع الروبوتات حول العالم

في عام 2022، وقع حادث عندما تم كسر إصبع طفل يبلغ من العمر سبع سنوات أثناء مشاركته في مسابقة شطرنج مع روبوت، وبعدها في عام 2023، تعرض عامل في مصنع للصدمات القاتلة عندما فشل روبوت في التمييز بينه وبين صندوق من الخضروات، مما تسبب في سحقه ضد حزام النقل، كما اندفع روبوت بشري الشكل نحو حشد من الأشخاص أثناء حفل موسيقي في الصين، مما تطلب تدخل رجال الأمن لإبعاده.

تفاصيل أبرز الحوادث

في كوريا الجنوبية، وقع حادث عام 2015 عندما التهمت مكنسة كهربائية روبوتية شعر امرأة أثناء نومها، مما اضطرها للاتصال بعناصر الإطفاء لإنقاذها.

وفي مايو 2025، أظهرت كاميرات مراقبة في مصنع في الصين روبوتًا بشريًا يهاجم مشغله أثناء محاولته كسر القيود، ما أثار الذعر بين العمال، وكان الروبوت يتحرك بعنف، مما دفع أحد العاملين إلى سحب الرافعة لإيقاف سلسلة الدمار.

حادث آخر في بريطانيا

في عام 2023، تعرض أحد المارة في مدينة ميلتون كينز البريطانية للهجوم من قبل روبوت توصيل من “كو-أب” بعد أن صدم كلبه، ورغم أن الروبوتات مصممة لتجنب الاصطدامات، إلا أن داوسون، صاحب الكلب، دفع الروبوت بعيدًا، مما تسبب في تفعيل إنذاره وصدور ضجيج مزعج.

حوادث في أماكن أخرى

في 2021، تم مهاجمة مهندس في شركة تسلا بواسطة روبوت في مصنع “جيغا تكساس”، حيث قام الروبوت بتثبيت الرجل قبل أن يغرز مخالب معدنية في جسده، تاركًا “أثرًا من الدم” على سطح المصنع.

كما شهد عام 2015 حادثة قاتلة في مصنع فولكس فاغن في ألمانيا، حيث قتل روبوت أحد العاملين عن طريق سحقه ضد لوحة معدنية، بعد أن أخطأ في أداء مهمته.

التحذيرات من تداخل الإنسان والآلة

يُحذر الخبراء من أن هذه الحوادث قد تكون مجرد بداية، خاصة مع تزايد تداخل الحدود بين الإنسان والآلة، كما يطالبون بتوخي الحذر في استخدام الروبوتات، التي على الرغم من تصميمها لخدمة البشر، يمكن أن تشكل تهديدًا غير متوقع في حال حدوث خلل أو خطأ في البرمجة أو التفاعل.

يذكر أن الروبوتات أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث دخلت مجالات متعددة مثل الصناعة، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استخداماتها في الترفيه والمنازل الذكية.

وتم تصميم هذه الآلات لتسهيل حياة الإنسان، وتقليل الأعباء الثقيلة، وزيادة الإنتاجية، ومع ذلك، تزايدت المخاوف مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الصعب التنبؤ بتصرفات الروبوتات في بعض الأحيان.

وتظهر الحوادث الأخيرة أنه على الرغم من التطور التكنولوجي، لا تزال الروبوتات عرضة للأخطاء البرمجية، أو قد تنحرف عن مسارها وتسبب أضرارًا غير مقصودة.

ومع تزايد الاعتماد على هذه الآلات في مجالات حساسة، يبرز السؤال: هل أصبحت الروبوتات تهديدًا محتملًا للبشر؟