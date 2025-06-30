من الأردن إلى دبي.. قصة يوم مليء بالمآسي!

موجز أحداث اليوم يغطي عدة دول وشؤون متعددة، من مأساة الكحول المغشوش في الأردن التي أودت بحياة 7 أشخاص إلى فقدان طفلة في تونس، ومن فضيحة محرقة الجثث في المكسيك إلى هجوم مسلح في الولايات المتحدة، مع إجراءات أمنية وقانونية في كازاخستان والكويت، وتصاعد التوترات الدبلوماسية بين روسيا وأذربيجان، إضافة إلى حرائق الغابات في لبنان وتركيا، وإطلاق دبي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي، وكذلك الأردن، تونس، المكسيك، الولايات المتحدة، كازاخستان، الكويت، الجزائر، لبنان، الإمارات، إيران، روسيا، أذربيجان، تركيا، كلها دول شهدت أحداثاً هامة ومأساوية أو ابتكارية تستحق المتابعة الدقيقة.

الكحول المغشوش يهز الزرقاء الأردنية.. 7 وفيات وحالة حرجة وتحقيقات عاجلة تجري في المصنع المسؤول

هزت مأساة تسمم بمشروبات كحولية مغشوشة مدينة الزرقاء الأردنية، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، إضافة إلى وجود حالة ثامنة حرجة تتلقى العلاج المكثف في المستشفى.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن الضحايا تناولوا مشروبات تحتوي على مادة الميثانول السامة، التي استُخدمت بدلاً من الإيثانول الآمن في تصنيع هذه المشروبات داخل مصنع مرخص في الزرقاء، حيث بيعت تحت علامات تجارية متعددة.

وبدأت الأعراض تظهر على الضحايا قبل يومين من إعلان الوفاة، وتم تسجيل حالات تسمم حاد في المستشفيات تطورت إلى فشل عضوي أدى إلى وفاة سبعة أشخاص، بينما لا تزال الحالة الثامنة تحت المراقبة الطبية.

وردًا على الحادثة، أغلقت السلطات المصنع المسؤول عن الإنتاج واعتقلت المشغلين، كما بدأت حملة لسحب المنتجات المشبوهة من محلات بيع المشروبات الكحولية في الزرقاء وعدة محافظات أخرى. وأكدت التحقيقات وجود كميات كبيرة من الميثانول السام في خزانات الإنتاج والتعبئة.

كما أغلقت السلطات ثلاثة مصانع أخرى تنتج الميثانول، فيما تواصل إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التحقيق لتحديد مصدر الميثانول ومدى انتشاره في السوق المحلية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.

وكانت هذه الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مماثلة في المنطقة، حيث شهد المغرب في يونيو 2024 وفاة 8 أشخاص وتسمم 114 آخرين بسبب مشروبات مغشوشة تحتوي على الميثانول.

يُذكر أن الميثانول مادة كيميائية رخيصة تستخدم في صناعات متعددة، إلا أنها تسبب أضراراً صحية خطيرة تشمل العمى والفشل الكلوي وتلف الكبد، وغالبًا ما تُستخدم في تصنيع الكحول المغشوش لتقليل التكاليف.

فقدان طفلة وسط البحر في تونس يُفجّر موجة تعاطف ويثير تحذيرات من السباحة

ضجّ الشارع التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بحادثة مأساوية تمثلت في فقدان طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد أن جرفتها الأمواج إلى عرض البحر أثناء تواجدها مع عائلتها على شاطئ قليبية شمال شرقي البلاد.

ووفق المعطيات الأولية، كانت الطفلة تسبح على متن عوامة مطاطية حين دفعتها الرياح القوية إلى داخل البحر في غفلة من والدتها، التي اكتشفت اختفاءها بعد فوات الأوان. ورغم محاولات الإنقاذ السريعة، اختفت الطفلة عن الأنظار، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى اللحظة.

وتواصل وحدات الحماية المدنية والحرس البحري منذ صباح الأحد عمليات البحث والتمشيط المكثف في محيط الحادث، وسط أجواء من القلق والترقب، وأمل ضعيف في العثور على الطفلة على قيد الحياة.

الحادثة أثارت موجة تعاطف واسعة بين التونسيين، الذين عبّر كثيرون منهم عن تضامنهم مع عائلة الطفلة، فيما طالب آخرون بتشديد إجراءات السلامة على الشواطئ وتكثيف الرقابة على الأطفال، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على السواحل.

وتزامنت الحادثة مع تحذيرات عاجلة من المعهد الوطني للرصد الجوي، دعا فيها إلى تجنب السباحة بسبب اضطراب البحر وهبوب رياح قوية على مختلف السواحل، في وقت تم تسجيل عدة حوادث غرق مشابهة خلال الساعات الماضية.

المكسيك: العثور على 381 جثة في محرقة مهجورة متورطة بعمليات احتيال

عثرت السلطات المكسيكية على رفات 381 شخصًا داخل محرقة جثث مهجورة في مدينة خواريز شمال البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلاً عن النيابة العامة.

وأشارت صحيفة لاخورنادا إلى أن المحرقة كانت تعمل سابقًا بالتعاون مع وكالات جنازات، لكنها تورطت في عملية احتيال، إذ لم تقم بحرق الجثث كما هو مفترض، وقدمت لذوي المتوفين رفاتًا لا تعود لأقاربهم.

الشرطة أوقفت مالك المحرقة وأحد الموظفين العاملين فيها، حيث سيواجهان تهمًا تتعلق بسوء معاملة الرفات البشرية، وانتهاك القواعد الصحية، والدفن غير المرخص، إضافة إلى الاحتيال.

وتواصل السلطات القضائية التحقيق مع وكالات الجنازات المرتبطة بالمحرقة، في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن انتهاكات مماثلة في قطاع خدمات الجنازات بالبلاد.

مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب آخرون إثر إطلاق نار وقع خلال استجابة رجال الإطفاء لحريق في منطقة “كانفيلد ماونتن” قرب مدينة كور دالين بولاية أيداهو الأمريكية، وفق ما أفادت به شبكة “فوكس نيوز” صباح الاثنين.

وأكّدت الشبكة أن المشتبه به ما يزال طليقًا، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن إطلاق النار لا يزال مستمرًا في غابة قريبة من موقع الحادث، مشيرًا إلى استخدام المشتبه به أسلحة عالية القوة.

من جهته، أعلن قائد شرطة مقاطعة كوتيناي، روبرت نوريس، أن أفراد الشرطة الذين استجابوا للحادث يتعرضون للقنص، مؤكدًا أن الموقف “حرج للغاية”، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات تواجه مطلق نار واحدًا أو أكثر.

وأشار نوريس إلى أن القتيلين يُعتقد أنهما من عناصر الإطفاء، بينما لا تزال حصيلة الإصابات غير معروفة بدقة، لافتًا إلى صعوبة الموقف وتعقيد التدخل الأمني بسبب طبيعة الهجوم.

وزيرة العدل الأمريكية، بام باندي، أعربت عن تضامنها مع السلطات المحلية، وقالت في بيان: “نصلي من أجل الجميع، ونشكر وكلاء FBI المذهلين الذين يساعدون في التعامل مع الوضع”.

السلطات المحلية تواصل جهودها للسيطرة على الموقف، وسط مخاوف من اتساع نطاق إطلاق النار في المنطقة.

كازاخستان تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة بمرسوم رئاسي

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مرسوماً رئاسياً يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع، مع استثناءات محددة لأسباب العمل، والحالات الطبية، والظروف الجوية القاسية، وأغراض الدفاع المدني، وكذلك المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية.

القرار، الذي لم يذكر الملابس الدينية بشكل صريح لكنه شملها ضمنياً، جاء مبرراً بحاجات أمنية ورغبة في الحفاظ على الهوية الوطنية للكازاخستان، حيث أكدت السلطات أن النقاب ليس لباساً إلزامياً في الإسلام، مشيرة إلى دعمها للملابس التقليدية التي تعكس التراث الوطني.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي بعد أن اتخذت قرغيزستان خطوة مماثلة في يناير 2025، حين أقرّت قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ما يعكس توجهات مشتركة في بعض دول آسيا الوسطى تجاه هذه القضية.

السجن المؤبد لكويتي زرع الماريغوانا في شقته وحول أرباحه إلى ذهب لتضليل السلطات

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالسجن المؤبد على مواطن متهم بزراعة وتخزين مادة الماريغوانا داخل شقته الواقعة في منطقة سلوى، في واحدة من أشد العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات في البلاد.

وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الضبط بعد ورود معلومات تفيد بتحويل المتهم لشقته إلى مقر لزراعة وترويج الماريغوانا، وعقب المداهمة، عثر رجال المباحث على 45 شتلة من نبتة الماريغوانا، بالإضافة إلى 4 كيلوغرامات جاهزة للترويج، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الثمينة.

كما كشف التفتيش عن ضبط 37 كيلوغراماً من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة، ومبالغ مالية كبيرة يعتقد أنها ناتجة عن نشاطه غير المشروع، إضافة إلى أكياس تعبئة معدة للتوزيع، ما يعزز فرضية تورطه في شبكة ترويج واسعة النطاق.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه تعلم تقنيات زراعة الماريغوانا أثناء دراسته في الخارج، واستغل خبرته لإنشاء بيئة زراعية مغلقة داخل شقته لإنتاج كميات كبيرة من المخدرات، كما اعترف بتحويل الأموال الناتجة عن الاتجار إلى سبائك ذهبية وفضية لتضليل الجهات الرقابية وتجنب الشبهات.

وذكر المتهم أن بذور الماريغوانا كان يحصل عليها عبر شرائها من منصات إلكترونية، ويتم شحنها إليه بطرق يصعب تتبعها.

ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن حجم الكميات المضبوطة وظروف الواقعة تؤكد تعمّد المتهم الاتجار والترويج للمخدرات، بالإضافة إلى استخدامه وسائل متطورة لإخفاء نشاطه الإجرامي، ما استوجب توقيع أقصى العقوبات حفاظاً على الأمن المجتمعي وردعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

النيابة الجزائرية تؤكد هوية جثة الطفلة مروة بوغاشيش المجهولة في غابة جبل الوحش

أصدرت النيابة العامة في محكمة قسنطينة بياناً رسمياً أكدت فيه أن الجثة التي عُثر عليها في غابة جبل الوحش بولاية قسنطينة شرق الجزائر تعود فعلياً للطفلة مروة بوغاشيش، التي فقدت منذ 22 مايو الماضي.

وتفقد وكيل الجمهورية موقع الحادث برفقة الشرطة القضائية والعلمية والطبيب الشرعي، حيث بدأت التحقيقات الميدانية وأُخذت عينات بيولوجية تم تحليلها بسرعة ودقة باستخدام تقنية الحمض النووي، ما أظهر تطابقاً كاملاً مع حمض الطفلة المختفية.

وأكد البيان استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لكشف ظروف وملابسات الوفاة، وتحديد هوية الجناة المحتملين.

القضية أثارت اهتماماً شعبياً وأمنياً واسعاً في الجزائر، مع تعبئة كبيرة للبحث عن الطفلة المفقودة حتى العثور على الجثة.

كازاخستان تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة بمرسوم رئاسي

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مرسوماً رئاسياً يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع، مع استثناءات محددة لأسباب العمل، والحالات الطبية، والظروف الجوية القاسية، وأغراض الدفاع المدني، وكذلك المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية.

القرار، الذي لم يذكر الملابس الدينية بشكل صريح لكنه شملها ضمنياً، جاء مبرراً بحاجات أمنية ورغبة في الحفاظ على الهوية الوطنية للكازاخستان، حيث أكدت السلطات أن النقاب ليس لباساً إلزامياً في الإسلام، مشيرة إلى دعمها للملابس التقليدية التي تعكس التراث الوطني.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي بعد أن اتخذت قرغيزستان خطوة مماثلة في يناير 2025، حين أقرّت قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ما يعكس توجهات مشتركة في بعض دول آسيا الوسطى تجاه هذه القضية.

حريق ضخم يلتهم أحراج بلدة القبيات في عكار شمال لبنان وسط جهود مكثفة للسيطرة عليه

اندلع حريق كبير في أحراج بلدة القبيات في قضاء عكار شمال لبنان، حيث تكافح فرق الدفاع المدني في المنطقة للسيطرة على النيران التي أظهرت ألسنة اللهب والدخان المتصاعد في مقاطع فيديو متداولة.

وعلقت وزيرة البيئة تمارا الزين على الحريق معتبرة أن الحرائق المتكررة في القبيات تعكس حالة من التسيب وانعدام المسؤولية، مؤكدة عدم القدرة حتى الآن على إخماد الحريق بسبب سرعة الرياح، ومشددة على ضرورة ملاحقة الجناة لمواجهة تكرار مثل هذه الكوارث في ظل ازدياد مخاطر الجفاف.

ودعت الوزيرة إلى تعزيز عدد حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للحد من هذه الحرائق.

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي “جوبي” ضمن استعدادات لإطلاق الخدمة العام المقبل

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي “جوبي” في الإمارة، في خطوة تمهّد لإطلاق الخدمة رسمياً خلال العام المقبل، ضمن توجهات دبي لتعزيز الابتكار في قطاع النقل الحضري.

وقال الشيخ حمدان في تغريدة على منصة “إكس”: “من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة جوبي أفييشن”.

وأضاف: “إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة”، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وتبني أحدث التقنيات.

الطائرة الجوية “جوبي” تعمل بالطاقة الكهربائية، وتستوعب راكبين إلى جانب الطيار، وتصل سرعتها إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها حلاً واعداً لمستقبل التنقل الذكي في المدن.

إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني احتجاجًا على دعم كييف للهجمات الإسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، اليوم الإثنين، على خلفية تصريحات أوكرانية اعتبرتها داعمة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، حيث سلّمه رئيس الدائرة الأولى لدول أوراسيا بالوزارة، شهرام فرساي، مذكرة احتجاج رسمية.

ونقلت وكالة “إسنا” الإيرانية أن فرساي أعرب عن رفض بلاده لما وصفه بـ”تجاهل السلطات الأوكرانية لالتزاماتها القانونية الدولية، وخرقها لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، من خلال دعمها العلني للعدوان العسكري الإسرائيلي”.

كما حذّر الدبلوماسي الإيراني من عواقب استمرار الخطاب العدائي والاستفزازي من جانب كييف تجاه طهران، مؤكّدًا أن وزارة الخارجية الإيرانية ستنقل فحوى هذا الاحتجاج إلى القيادة الأوكرانية في أقرب وقت.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية ضمن سلسلة ردود دبلوماسية غاضبة أعقبت الهجمات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة على منشآت داخل إيران، والتي أثارت إدانات دولية وتحذيرات من خطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

تصاعد التوتر بين موسكو وباكو بعد اعتقال صحفيين روس واستدعاء السفير الأذربيجاني

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، السفير الأذربيجاني في موسكو، رحمن مصطفايف، على خلفية ما وصفته بـ”تصرفات غير ودية واحتجاز غير قانوني” لعدد من الصحفيين الروس العاملين في مكتب وكالة “سبوتنيك أذربيجان” بالعاصمة باكو.

ونقلت وكالات روسية عن مسؤول بالخارجية أن موسكو احتجت بشدة على ممارسات السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أن الصحفيين المعنيين “لم يسبق أن وُجهت إليهم شكاوى طوال سنوات عملهم في أذربيجان”.

وتأتي الخطوة الروسية بعد تنفيذ أجهزة الأمن الأذربيجانية عملية أمنية في مقر وكالة “سبوتنيك”، أسفرت عن توقيف مدير المكتب وموظف آخر، وسط تأكيدات رسمية بأن المكتب تلقى أمرًا بالإغلاق منذ فبراير الماضي، لكنه واصل العمل بشكل غير قانوني بحسب السلطات.

الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت عن قلق موسكو البالغ، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الصحفيين وعدم سماح باكو للدبلوماسيين الروس بمقابلتهم أو تقديم توضيحات حول أسباب احتجازهم، ووصفت ذلك بـ”غير المقبول”.

من جانبه، أدان المجلس الروسي لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”انتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين”، معربًا عن أمله في إطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت ممكن.

التوتر بين البلدين تصاعد في الأيام الأخيرة بعد إعلان روسيا ضبط “عصابة إجرامية من أصول أذرية” متهمة بارتكاب جرائم قتل ومحاولات اغتيال في مدينة يكاترينبورغ. وردت باكو باحتجاج رسمي، متهمة الأجهزة الروسية باستخدام العنف وتسببها بمقتل اثنين من مواطنيها.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية إلغاء جميع الفعاليات الثقافية المرتبطة بمؤسسات روسية، كما ألغت زيارات متبادلة لوفود حكومية وبرلمانية بين البلدين.

ورغم تصاعد الأزمة، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن موسكو ما زالت ملتزمة بتطوير العلاقات مع باكو، معربًا عن أسف بلاده للتصعيد، ومشدّدًا على أن عمليات إنفاذ القانون في يكاترينبورغ “لا ينبغي أن تكون سببًا لردود فعل سياسية حادة”.

استفز “طرزان” بحركة مشينة فنال عقابه.. قتال داخل القفص بعد فوز لويس هيرنانديز بخنق واقف (فيديو)

تعرض المقاتل الأمريكي لويس “ذا ستاش” هيرنانديز للضرب عقب فوزه على مواطنه مايلز هانسلينغر بحركة خنق واقف ضمن بطولة “Tuff-N-Uff 145” للفنون القتالية المختلطة (MMA) في لاس فيغاس، السبت الماضي.

وأثار هيرنانديز غضب المقاتلين في زاوية خصمه بعد أن قام بحركة استفزازية مشينة، مصحوبة بصراخ وإشارة بيده نحوهم، مما دفع شون ستريكلاند وكريس كيرتس، المقاتلين السابقين في “UFC”، إلى اقتحام القفص والاعتداء عليه.

ورد ستريكلاند لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يستطع السكوت على الإساءة التي وجهها إليه هيرنانديز، مشيراً إلى أن رد فعله كان رد فعل طبيعي لرجل في موقف مماثل.

وتواجه لجنة الرياضة في ولاية نيفادا احتمال فرض عقوبات على ستريكلاند بسبب تصرفاته، والتي قد تشمل حرمانه من مهام الزاوية أو التأثير على رخصته كمقاتل، في حين لم تصدر اللجنة تعليقًا رسميًا بعد.

يذكر أن هيرنانديز حقق انتصاره السادس بلا هزيمة، فيما لا يزال ستريكلاند بدون نزالات مجدولة في “UFC”، وسط ترقب لنزال إعادة بين إسرائيل أديسانيا وخصمه السابق.

إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في تركيا جراء حرائق غابات واسعة

أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص من ثلاث محافظات تركية هي إزمير وبيلجيك وهاتاي، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في تلك المناطق.

وتأتي محافظة إزمير على ساحل بحر إيجة ضمن أكثر المناطق تضرراً، حيث شهدت أشد الحرائق، وفق تصريحات وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي، الذي أكد نشر 14 مروحية و4 طائرات وأكثر من ألف شخص على الأرض لمحاولة إخماد النيران.

وكتب يرلي كايا عبر حسابه في موقع X للتواصل الاجتماعي: “تم إجلاء أكثر من 50 ألف مواطن إلى مناطق آمنة بسبب حرائق الغابات في إزمير وبيلجيك وهاتاي”.

طفلة تُقتل وإصابة 17 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمصر

لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً مصرعها، وأصيب 17 شخصاً بجروح وكسور متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية واصطدامها بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في مصر.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام المركبتين، حيث توجهت قوات المباحث إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

الطفلة المتوفاة تدعى رحمة م. س. من محافظة الفيوم، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

من بين المصابين: شيرين م. ج. (13 عاماً)، يسرا م. ع. (18 عاماً)، شهد م. ع. (13 عاماً)، أم هاشم م. م. (30 عاماً)، ندى ع. ع. (14 عاماً)، منة ح. ف. (14 عاماً)، فاطمة ح. ف. (29 عاماً)، أحمد ع. ر. (23 عاماً)، وسيد م. س. (30 عاماً)، بالإضافة إلى آخرين، حيث نُقلوا جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج.

الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ظروف الحادث، بينما تولي النيابة العامة القضية اهتماماً خاصاً لضمان استكمال التحقيقات.

موجة انتقادات تطال شيرين عبد الوهاب في المغرب ومحاميها يصدر بياناً رسمياً

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لهجوم وانتقادات واسعة في المغرب، عقب أدائها في حفل ختام مهرجان موازين، الذي يمثل عودتها إلى الساحة الفنية المغربية بعد غياب تسع سنوات.

وأثار استخدام شيرين لتقنية “البلاي باك” في بداية فقرتها الغنائية استياء الحضور، الذين هتفوا مطالبينها بالغناء بصوتها الحقيقي، وهو ما استجابت له سريعاً وأكملت الحفل بأداء مباشر.

وردّ المحامي الخاص بشيرين، ياسر قنطوش، ببيان رسمي جاء فيه: “تتعامل الفنانة مع حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي نجاح فني تحققه، وتتوجه بالشكر لكل من ساندها في هذه الأوقات، مع التأكيد على احترامها لحرية الرأي ما دامت تقدم بأسلوب بناء وخالٍ من الإساءة”.

وأضاف المحامي أن الإجراءات القانونية ستُتخذ تجاه بعض الآراء المسيئة التي تبيّن أنها جزء من حملات مدفوعة للإساءة إلى سمعة الفنانة.

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا حتى يناير 2026

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026. جاء القرار خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 26 يونيو، حيث أكد المجلس التزامه بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو بهدف دعم الأمن والسلام في المنطقة.

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على روسيا منذ يوليو 2014، ويتم تجديدها بشكل دوري كل ستة أشهر، تعبيرًا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها الدول الأعضاء تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

ومنذ فبراير 2022، أقر الاتحاد 17 حزمة عقوبات ضد روسيا، ويجري حاليًا بحث الحزمة الثامنة عشر، مع توقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس إلى الدنمارك، رغم معارضة هنغاريا وسلوفاكيا.

السودان.. وفاة 239 طفلاً في شمال دارفور جراء الجوع ونقص الدواء

وثقت شبكة أطباء السودان وفاة 239 طفلاً في ولاية شمال دارفور خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء.

الفريق الطبي أوضح أن هذه الوفيات ناجمة عن تزايد معدلات الجوع ونقص الإمدادات، بالإضافة إلى استهداف مستودعات تغذية الأطفال في مدينة الفاشر، مما زاد من الأزمة الإنسانية في المنطقة.

شبكة أطباء السودان أعربت عن أسفها تجاه ما وصفته بـ”تجاهل العالم لمعاناة أطفال دارفور”، الذين يعيشون تحت حصار خانق لأكثر من عام، وسط انعدام شبه كامل للمواد الغذائية وارتفاع أسعارها في مدينة الفاشر والمعسكرات التابعة للولاية.

تصاعد الأزمة الإنسانية يأتي في ظل استمرار القصف والحصار، حيث أطلقت الشبكة نداءً عاجلاً لإنقاذ المدنيين المحاصرين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع.

ودعت الشبكة المنظمات الإقليمية والدولية لممارسة الضغط على قوات الدعم السريع لقبول وتنفيذ الهدنة المقترحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وإنهاء الحصار الذي دخل عامه الثاني في مدينة الفاشر.