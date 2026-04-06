من الأردن إلى سوريا.. خريطة أسعار «البنزين» تنقلب

أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة بأن قائمة أغلى الدول العربية في أسعار الوقود شهدت تحولات لافتة عقب اندلاع الحرب في إيران، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط عالميًا وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط قفزات إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار، وسط استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة التوترات الجيوسياسية.

هذا الواقع فرض ضغوطًا متزايدة على عدد من الدول العربية لإعادة تسعير الوقود، في ظل ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع القدرة على تحمّل أعباء الدعم، مع تباين واضح في سياسات التسعير بين التحرير الكامل والدعم الجزئي.

وتصدّرت الأردن قائمة الدول العربية الأعلى في أسعار الوقود، نتيجة اعتمادها آلية تسعير مرتبطة بالأسواق العالمية، ما جعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات.

وشهدت أسعار أبريل 2026 زيادات تراوحت بين 90 و150 فلسًا للبنزين، و65 فلسًا للديزل، لتسجل:

*بنزين أوكتان 90 نحو 910 فلسًا للتر.

*بنزين أوكتان 95 نحو 1200 فلس للتر بما يعادل 1.69 دولار.

*الديزل 720 فلسًا للتر.

*الكيروسين 550 فلسًا للتر.

*أسطوانة الغاز 7 دنانير.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية، متأثرًا بزيادات متتالية خلال فترة قصيرة، في ظل اعتماده الكبير على الاستيراد وضعف قدرات التكرير.

وبلغت أسعار الوقود بعد زيادة أبريل:

*البنزين الممتاز 15.52 درهمًا للتر بما يعادل 1.66 دولار.

*الديزل 14.52 درهمًا للتر.

ويعتمد المغرب بشكل واسع على استيراد المشتقات النفطية، مع غياب طاقة تكرير محلية كافية، ما يجعل أسعاره مرتبطة بشكل مباشر بتحركات خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.

في المرتبة الثالثة، جاءت موريتانيا التي سجلت ارتفاعات ملحوظة رغم استمرار الدعم الجزئي لتخفيف الأعباء.

وسجلت الأسعار خلال أبريل:ط

*البنزين 58.97 أوقية جديدة للتر بما يعادل 1.48 دولار.

*الديزل 56.35 أوقية للتر.

أما لبنان، فحلّ في المرتبة الرابعة، متأثرًا بشكل حاد بتراجع العملة ورفع الدعم، ما أدى إلى قفزات كبيرة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

*بنزين 95 نحو 2 مليون و381 ألف ليرة للصفيحة بما يعادل 1.3 دولار للتر.

*بنزين 98 نحو مليونين و422 ألف ليرة للصفيحة.

*الديزل نحو مليونين و353 ألف ليرة للصفيحة.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت الإمارات رغم كونها من كبار منتجي النفط، نتيجة اتباع سياسة تسعير مرنة ترتبط بالأسواق العالمية.

وسجلت الأسعار:

*بنزين 98 نحو 3.39 درهمًا للتر بما يعادل 0.92 دولار.

*بنزين 95 نحو 3.28 درهمًا للتر.

*بنزين 91 نحو 3.20 درهمًا للتر.

*الديزل 4.69 درهمًا للتر.

وجاءت سوريا في المرتبة السادسة، مع استقرار نسبي عند احتساب الأسعار بالدولار رغم تقلبات العملة المحلية.

وسجلت الأسعار:

*بنزين 90 نحو 0.85 دولار للتر.

*بنزين 95 نحو 0.91 دولار للتر.

*الديزل نحو 0.75 دولار للتر.

*أسطوانة الغاز المنزلي 10.5 دولار.

*أسطوانة الغاز الصناعي 16.8 دولار.

وتعكس هذه التطورات واقعًا متصاعد التأثير على الدول المستوردة للوقود، حيث أدت اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى موجة زيادات واسعة، انعكست بشكل مباشر على تكاليف المعيشة في عدد من الدول العربية.

وتأتي هذه التغيرات في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث يمثل مضيق هرمز أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسعار.

كما تكشف الأزمة عن هشاشة اعتماد بعض الدول العربية على الاستيراد، مقابل دول أخرى تعتمد سياسات تسعير مرتبطة بالسوق العالمية، ما يفسر التباين الكبير في الأسعار بين دولة وأخرى.