من الإمارات إلى السعودية.. قصيدة رثاء للشاعر بدر بن عبدالمحسن تثير تفاعلا

تفاعل مستخدمون لمنصة “إكس”، تويتر سابقا، مع قصيدة رثاء كتبها نائب رئيس الدولة في الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأمير والشاعر السعودي الراحل، بدر بن عبدالمحسن.

ونشر الشيخ محمد بن راشد القصيدة عبر صفحته على “إنستغرام” إذ عبّر فيها عن حزنه على رحيل الأمير الشاعر الذي يُلقب بـ”البدر”.

قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رثاء صاحب السمو الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن .#بدر_بن_عبدالمحسن_في_ذمة_الله pic.twitter.com/DRsYuQYzSU — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 6, 2024

جاء في أبيات القصيدة: “الـشـعرْ مــا يـفـنىَ ولا يـموتْ الإبـداعْ… لـــكــنْ بـــــدرٍ مـــــنْ بــــدورَهْ تــرجَّــلْ… شـاعـرْ لــهْ الـكـلمهْ بـما يـريدْ تـنصاعْ… بــهْ إرتـقـىَ الـمـعنىَ بـمـا مـنـهْ سـجَّـلْ…. يـابـدرنـا الـحـاضـرْ قـصـايدكْ تـنـذاعْ… مـــادامــتْ الــدنــيـا وقــــدركْ مــبـجَّـلْ… لـكْ مـعْ مـسيرْ الـشمسْ غـيبهْ ومطلاعْ… ولــــكْ عـنـدنـا قـــدرْ الأغـــرْ الـمـحـجَّلْ… والـنـاسْ فــي الاقــدارْ مـعروفهْ أنـواعْ…. وإنـــتــهْ الــذهــبْ والـمـنـزلـهْ دومْ الأولْ… فـيـكْ الـتـواضعْ مــعْ رفـيعاتْ الأطـباعْ… وعـلـيكْ مــنْ لــهْ حـاجـهْ لـفـضلْ عــوَّلْ… إنْ غابْ زولكْ لكْ ضيا الشعرْ مسطاعْ… يـــا الـمـبدعْ الـلـي بـعـدما فــازْ حــوَّلْ”.