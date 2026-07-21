من الاحتياطي إلى الإنتاج.. مؤسسة النفط تكشف خارطة جديدة لـ«قطاع الغاز»

تواصلت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من ورشة العمل الفنية حول “الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي في ليبيا”، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع النفطي وممثلي الشركات المحلية والعالمية والخبراء والمختصين، بهدف وضع خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز وتعظيم الاستفادة من احتياطيات ليبيا.

وشهدت جلسات الورشة حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الذي قدم خلال جلسة حوارية الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تطوير المشاريع الغازية، مستعرضاً حجم الاحتياطيات التي تمتلكها ليبيا والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد سليمان أن تطوير مشاريع الغاز يمثل أولوية مهمة للمؤسسة، لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى قطاع النفط والغاز الليبي.

وخلال الجلسة، استمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مداخلات وأسئلة الخبراء وممثلي الشركات المحلية والدولية المشاركة، وقدم إيضاحات حول خطط المؤسسة وآليات تنفيذ المشاريع المستقبلية، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل العمل لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية لليبيا من مواردها الطبيعية.

من جانبه، استعرض عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور خليفة عبد الصادق خطة تطوير المشاريع الغازية، وإمكانية تنفيذها وفق برامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع مستويات الإنتاج.

وتضمنت فعاليات الورشة عروضاً فنية ومناقشات متخصصة بمشاركة ممثلي شركات مليته، سرت، والواحة، إلى جانب الإدارات المختصة بالمؤسسة وشركات عالمية، حيث تم بحث فرص الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تسريع عمليات التطوير والإنتاج.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال هذه الورشة إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، بما يساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحويل احتياطيات الغاز إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.