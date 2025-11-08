من البرازيل إلى مصر.. كوارث طبيعية وجرائم تهز العالم

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية والملفتة التي تنوعت بين كوارث طبيعية وحوادث أمنية وعلمية؛ ففي البرازيل لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 130 آخرين جراء إعصار قوي اجتاح جنوب البلاد، بينما أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص إثر اندلاع حريق داخل معمل للعطور في ولاية كوجالي، وفي تطور آخر، نعت الأوساط العلمية العالمية العالم الأمريكي الشهير جيمس دي واتسون، أحد مكتشفي بنية الحمض النووي (DNA)، بعد وفاته عن عمر ناهز 97 عامًا، وعلى الصعيد العربي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل تاجري مخدرات وأسلحة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة، فيما أوصت الخارجية الفرنسية رعاياها بمغادرة مالي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، كما أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالإعدام شنقًا على سيدة بعد ارتكابها جريمة مروعة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري.

البرازيل.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 130 جراء إعصار اجتاح جنوب البلاد

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء إعصار عنيف ضرب ولاية بارانا في جنوب البرازيل، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن الإعصار الذي اجتاح بعض أجزاء المدينة يوم الجمعة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 130 شخصاً.

وقالت السلطات المحلية إن الإعصار كان من نوع “التورنادو” وضرب بلدية ريو بونيتو دو إيغواسو في الولاية.

تركيا: حريق في معمل للعطور يسفر عن مقتل 6 أشخاص في كوجالي

أعلنت السلطات التركية اليوم السبت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق ضخم اندلع في مخزن تابع لمعمل للعطور في منطقة ديلوڤاسي بولاية كوجالي شمال غربي البلاد.

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد تدخلت فرق الإطفاء بشكل عاجل بعد تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه. ومع ذلك، لا تزال أسباب الحريق غير واضحة حتى اللحظة، ويتم التحقيق في الحادث.

من جهته، صرح محافظ كوجالي، إلهامي أكتاش، بأن الحريق تم إخماده بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص في موقع الحريق. لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول الإصابات أو هوية الضحايا حتى الآن.

الحريق الذي وقع في مخزن يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، خلف حالة من الهلع في المنطقة، في وقت حساس يشهد فيه قطاع الصناعات التركية تزايدًا في مراقبة إجراءات السلامة.

وفاة العالم الأمريكي جيمس دي واتسون عن عمر 97 عامًا

توفي جيمس دي واتسون، العالم الأمريكي الذي شارك في اكتشاف بنية الحمض النووي عام 1953، عن عمر ناهز 97 عامًا. وُلد واتسون في شيكاغو في 6 أبريل 1928، وحقق شهرة عالمية بعد اكتشافه مع فرانسيس كريك وموريس ويلكنز أن الحمض النووي (DNA) يتكون من حلزون مزدوج.

كان اكتشافهم لهياكل الحمض النووي أحد أهم الإنجازات العلمية في القرن العشرين، حيث فتح هذا الاكتشاف أفقًا جديدًا لفهم الوراثة وعلم الأحياء الجزيئي، وأدى هذا الاكتشاف إلى حصولهم على جائزة نوبل في الطب عام 1962، كانت الاكتشافات التي قام بها واتسون وزملاؤه أساسية في تطوير العديد من التكنولوجيات الحديثة في الطب وعلم الوراثة.

لكن مسيرة واتسون العلمية لم تخلُ من الجدل، خاصة في سنواته الأخيرة. فقد تعرض لانتقادات واسعة بعد أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قال إن الأشخاص السود أقل ذكاءً من الأشخاص البيض. هذه التصريحات أثارت غضب العديد من العلماء والناشطين، وأدت إلى تراجع مكانته المهنية في الأوساط العلمية. تلك الآراء كانت لها عواقب سلبية على سمعته، رغم تقديراته السابقة في مجال العلم.

مصر.. مقتل تاجري مخدرات وأسلحة في اشتباكات مع الشرطة وضبط كميات ضخمة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل تاجري مخدرات وأسلحة في اشتباكات مع قوات الشرطة بعد مداهمة أمنية واسعة في محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحريات والمعلومات من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، أكدت أن هناك بؤر إجرامية تعمل على جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها في عدة محافظات.

وأشار البيان إلى أن هذه البؤر الإجرامية تضم عناصر جنائية خطيرة، وكانت قوات الشرطة قد استهدفتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت العملية عن مصرع تاجري مخدرات شديدي الخطورة، كانا قد تورطا في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ووقع الاشتباك في نطاق محافظة القليوبية.

كما تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة أثناء المداهمة، وبحسب البيان، تم العثور على أكثر من 721 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، مثل “الحشيش، شادو، آيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، وبودرة حشيش اصطناعي”، إضافة إلى أكثر من 111 قطعة سلاح ناري تشمل “18 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 49 فرد خرطوش، وطبنجة”.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 96 مليون جنيه مصري.

فرنسا توصي رعاياها بمغادرة مالي بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، رعاياها المقيمين في مالي بمغادرة البلاد بشكل مؤقت، وذلك في ظل التدهور الأمني والسياسي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا التحذير يأتي على خلفية تصاعد التوترات السياسية والأمنية، داعية المواطنين الفرنسيين إلى تجنب أي تحركات غير ضرورية داخل الأراضي المالية.

كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها على الاتصال الفوري بالسفارة الفرنسية في باماكو لتنسيق ترتيبات سفرهم ومتابعة التعليمات الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المالية عن تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب صعوبات في إمدادها بالوقود.

ووفقاً لموقع “إفريقيا لو 360″، سيتم فرض قيود على توريد الوقود مع إعطاء الأولوية لمحطات الوقود الخاصة بسيارات الطوارئ والمساعدة والنقل العام. وبذلك، سيكون تعليق الدراسة سارياً حتى يوم الأحد 9 نوفمبر المقبل.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن وزارتَي التعليم الوطني والتعليم العالي في مالي، فقد تقرر إعادة ترتيب جداول الدروس في المدارس والجامعات جراء اضطراب إمدادات الوقود.

كما تم تخصيص محطات الوقود لتزويد سيارات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف، والمركبات الحكومية المستخدمة في إدارة الأزمات.

يُذكر أن مالي، التي تعاني منذ عام 2012 من أزمة أمنية جراء عنف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، شهدت في الآونة الأخيرة تصاعد الهجمات الإرهابية، مما أثر بشكل كبير على استقرار البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت مجموعة إرهابية في فرض حصار على إمدادات الوقود المستورد من الدول المجاورة، مستهدفةً ناقلات الوقود القادمة من السنغال وكوت ديفوار.

الإعدام شنقا لمصرية بعد جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، حكمًا بالإعدام شنقًا على هاجر أحمد عبد الكريم محمد، المعروفة بـ”نعمة”، البالغة من العمر 26 عامًا، بعد إدانتها بقتل زوجها وأبنائه الستة من زواجه السابق، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها مصر عام 2025.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة اليوم لإيداع التقرير والنطق بالحكم، بعد أن نظرت القضية تحت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس.

ووجهت للمتهمة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، بالإضافة إلى تهمة الشروع في قتل الزوجة الأولى وابنتها الصغيرة بنفس المادة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة بدأت بتنفيذ جريمتها تدريجيًا، حيث سمّمت طفل الضحية الأكبر قبل ثلاثة أيام من الجريمة الكبرى، ثم وسعت دائرة السم لتشمل باقي الأطفال والزوج، مخفياً السم في الخبز والطعام اليومي، ما أدى إلى وفاة الضحايا تدريجيًا خلال أسابيع، فيما لاحظ الجيران أعراضًا غريبة مثل الإعياء الشديد والقيء.

وأوضحت النيابة أن المادة السامة المستخدمة، الكلوروفينابير، هي مبيد حشري خطير وغير شائع الاستخدام، يُباع في الأسواق الشعبية دون رقابة صارمة، ما زاد من خطورة الجريمة وأثار صدمة واسعة في المجتمع المصري.

تعد هذه الجريمة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام المصري خلال 2025، بسبب طبيعتها الوحشية وتعدد ضحاياها الأبرياء، وتسلط الضوء على خطر المواد السامة المنتشرة بدون رقابة.