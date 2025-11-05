من البريقة إلى طرابلس.. اجتماع يحدد مستقبل «صناعة الأسمدة»

عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اجتماع فني بين إدارة الصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للأسمدة، بحضور مسؤولي الشركة عبر الدوائر المغلقة من مقرها بمدينة البريقة.

وناقش الاجتماع سير عمليات التشغيل والإنتاج خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2025، بالإضافة إلى مستهدفات العام 2026. كما استعرضت الشركة تقاريرها المتعلقة بأنشطة الصحة والسلامة والبيئة، وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، وأبرز التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

وأشاد الحضور بما أنجزته الشركة من أعمال صيانة نفّذتها كوادر ليبية ذات كفاءة عالية.

وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية، وعدد من مديري الإدارات المعنية والمختصين، بينما شارك عن جانب الشركة الليبية للأسمدة كل من المدير التنفيذي ومديري الإدارات المختصة.