من البصرة إلى العالم.. الغاز العراقي يصل الأسواق عبر ناقلة تاريخية

بدأ مرفأ تصدير غاز البصرة في تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من العراق، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرد، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي، ودليل على انتقال العراق إلى مرحلة استثمار الغاز المصاحب.

وذكرت وزارة النفط وشركة غاز البصرة أن هذه الخطوة تأتي بعد تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة خلال السنوات الأخيرة، شملت إعادة تأهيل وتعميق الأرصفة البحرية في ميناء خور الزبير، بهدف تعزيز قدرات التصدير.

وأكد المهندس مرفأ كاظم الأسدي، نائب المدير المفوض في شركة غاز البصرة، أن “الشركة تعمل منذ سنوات على تعظيم استثمار الغاز، ونفذت مشاريع لتأهيل المنشآت لتصدير المنتج خارج العراق، مما يعزز من التصدير”.

وأضاف أن معدلات التصدير كانت تصل سابقاً إلى 40 ألف طن شهرياً عبر شحنات صغيرة، لكن تم التحول إلى شحنات تصل إلى 11 ألف طن للناقلة الواحدة في نهاية عام 2022 بعد تأهيل الأرصفة الثانية والثالثة.

ويتوقع الأسدي أن يزداد حجم الطاقة التصديرية إلى 600 ألف طن سنوياً، مع المعدل الحالي بين 350 و400 ألف طن سنوياً، وصولاً إلى مليون طن على مدى الأربع سنوات القادمة.

ووصف الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني هذه الخطوة بأنها “نقلة نوعية للصناعة الهيدروكربونية العراقية”، مشيراً إلى تأثيرها الإيجابي على الموازنة واستثمار الغاز الذي لا يخضع لأي قيود، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأضاف أن العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز، ويحتل المرتبة الـ11 عالمياً، ما يتيح له تلبية احتياجاته من الوقود لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2028.

من جانبه، أوضح خبير النفط نبيل المرسومي أن العراق بدأ يحقق فائضاً من الغاز بفضل الشراكة القائمة في شركة غاز البصرة والتطور الكبير في الإنتاج، مع إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية تدريجياً لتلبية احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على السوق الخارجية.

وأكد المرسومي أن العراق يحتاج نحو 10 سنوات ليصبح من الدول المهمة في تصدير الغاز عبر تطوير التقنيات المعقدة واستغلال كامل حقول الغاز الحر.

بغداد تشنّ حملة أمنية شاملة ضد العمالة غير المرخصة والسلاح المنفلت

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات استباقية تستهدف العمالة الأجنبية غير المرخصة وضبط السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة، في إطار جهود تعزيز الأمن داخل العاصمة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، قوله إن الوضع الأمني في العاصمة “مستقر”، مؤكدًا أن هناك عمليات مكثفة تُنفّذ لحصر السلاح بيد الدولة والقبض على العمالة الأجنبية المخالفة.

وأشار التميمي إلى إلقاء القبض على العديد من العمال الأجانب الذين دخلوا بغداد من دون موافقات رسمية، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة.

وأضاف أن هناك خطة مستمرة لتسليم أقسام الشرطة إلى الأمن المناطقي، موضحًا أن العديد من مناطق مركز العاصمة باتت تُدار مباشرة من قبل مدير قسم الشرطة، برتبة عميد، والذي يشرف على جميع الأجهزة الأمنية في منطقته، بما يشمل مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ.

كما أشار التميمي إلى صدور أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين للقضاء، خاصة في ملفات تتعلق بالعمالة غير الشرعية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية في جميع أنحاء بغداد ضمن خطة استراتيجية لتثبيت الأمن.