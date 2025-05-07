من الجريمة إلى التكنولوجيا.. أبرز الأحداث العالمية في لحظة

مشهد يعكس تسارع وتيرة الأحداث على مستوى العالم، حيث شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الوقائع المتباينة ما بين جرائم عنف مروعة، ومحاكمات مثيرة، وحوادث تقنية مفاجئة، فمن القاهرة حيث صدر حكم قضائي ضد رجل أعمال بارز بتهمة الاحتيال، إلى المحلة الكبرى التي هزتها جريمة قتل أسرية مأساوية، ومن الحدود الأردنية التي شهدت إحباط عملية تهريب مخدرات، إلى الجزائر حيث كُشف النقاب عن شبكة معقدة لتبييض الأموال، تواصل عناوين الأخبار التنافس على إبراز الجانب المظلم للتطورات اليومية، وفي المقابل، لا تغيب المفاجآت عن المشهد التكنولوجي كما هو الحال في الصين مع روبوت خرج عن السيطرة، أو في فلوريدا حيث هاجم تمساح امرأة على نحو مفاجئ، هذه التطورات، وغيرها من القصص المؤثرة من تونس، تركيا، فنلندا، اليابان، والكويت، تقدم صورة بانورامية لعالم تتزاحم فيه الأحداث على وقع الدهشة، والقلق، والتأمل.

مصر: حبس رجل أعمال في قضية هزت الأوساط الرياضية

أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكم الحبس الصادر ضد رجل الأعمال رمضان حسني لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، وجاء الحكم بعد رفض استئناف تقدم به محامي المتهم مصطفى مجدي ضد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أفشة، يتهم فيه حسني بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل شراء سيارة “رانج روفر” من الخارج، دون أن يلتزم المتهم بتسليم السيارة. وبعد التحقيقات التي أثبتت تورط المتهم، قررت المحكمة تأييد حكم الحبس، ليصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف.

شاب مصري يقتل زوجته ويصيب والدته بمطرقة في المحلة الكبرى



شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية جريمة مروعة، حيث أقدم شاب يُدعى “بدورة. م” على قتل زوجته “شيماء. أ” (20 عامًا) إثر خلافات عائلية تطورت إلى عنف دموي، وأصاب والدته بإصابات خطيرة أثناء محاولتها التدخل لإنقاذ زوجته.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغًا يفيد بقيام الزوج بالاعتداء على زوجته ووالدته باستخدام “شاكوش”، ما أسفر عن وفاة الزوجة في الحال، بينما نُقلت والدته إلى المستشفى بحالة حرجة.

وأفادت التحقيقات الأولية أن المتهم مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وخاصة مخدر “الشابو”، وأنه كان معروفًا بين جيرانه بسوء سلوكه وتعديه المتكرر على زوجته ووالدته، وقد تدخل الجيران بعد سماع صرخات الأم وتمكنوا من إنقاذها، وأبلغوا الشرطة التي ألقت القبض على المتهم أثناء محاولته الهرب.

وأكد مصدر أمني أن المتهم اعترف بارتكاب جريمته كاملة تحت تأثير المخدر، فيما شدد خبراء قانونيون على أن تعاطي المخدرات لا يُعفي من المسؤولية الجنائية، بل يُعد ظرفًا مشددًا في هذه الحالة.

الأردن: الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

تمكنت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود السورية الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول إن “قوات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من صد محاولة التسلل والتهريب”.

وأوضح المصدر أن المهربين حاولوا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، إلا أن دوريات الرد السريع استجابت بسرعة، مما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل الأراضي السورية.

وأسفرت عمليات البحث والتفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد المصدر على استمرار القوات المسلحة الأردنية في استخدام كافة إمكانياتها لضمان حماية أمن المملكة ومنع عمليات التسلل والتهريب.

مصر: خطف طفل في وضح النهار يوثق بالفيديو ويثير موجة غضب شعبية واسعة

أثار مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة اختطاف طفل صغير من يد والدته في وضح النهار حالة من الذعر والغضب العارم بين المواطنين المصريين، ودفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، التي وثقتها كاميرات المراقبة وتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبحسب ما أظهره الفيديو، اقترب سائق “توك توك” بسرعة من الأم التي كانت تسير في أحد الشوارع المزدحمة ممسكة بيد طفلها، قبل أن يقوم أحد ركابه بخطف الطفل بعنف وسط صرخات الأم التي حاولت منعه دون جدوى. ولاذ الجناة بالفرار بسرعة، بينما بدت الأم في حالة انهيار.

ولم يتم تحديد الموقع الدقيق للواقعة حتى الآن، رغم ترجيحات غير مؤكدة بأنها وقعت في إحدى ضواحي القاهرة، وباشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية الجناة ومسار “التوك توك” المستخدم في الجريمة.

وأكدت مصادر أمنية أن فرق البحث الجنائي تعمل على مدار الساعة لتعقب الجناة وإعادة الطفل إلى ذويه، مع التحقيق في كافة الدوافع المحتملة، ومنها طلب الفدية أو خلافات شخصية أو حتى أغراض تتعلق بالاتجار بالبشر.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات خطف الأطفال في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أشارت تقارير، من بينها تقرير المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية لعام 2021، إلى أن الدافع الأكبر وراء تلك الجرائم يتمثل في الحصول على فدية مالية، إلى جانب أسباب أخرى كالثأر أو الاتجار غير المشروع.

وتنص مواد قانون العقوبات المصري على أحكام صارمة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، إذ يعاقب القانون بالسجن لمدد لا تقل عن 7 سنوات لكل من يثبت تورطه في خطف أو إخفاء طفل، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة إصابة أو وفاة المجني عليه.

الجزائر.. تفكيك شبكة لتبييض الأموال تضم 47 شخصًا

أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 47 شخصاً، متورطين في عمليات تبييض أموال واسعة تحت غطاء شركات وهمية ونشاطات تجارية مزيفة، امتدت عبر عدة ولايات.

ووفق بيان رسمي للشرطة، فقد كشفت التحريات أن المتورطين أنشأوا كيانات تجارية صورية دون ممارسة أي نشاط فعلي، بهدف تسجيل معاملات مالية وهمية باستخدام سجلات تجارية وفواتير مزورة، من أجل تحويل الأموال إلى مشاريع استثمارية كواجهة لعمليات تبييض الأموال.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف جميع عناصر الشبكة واسترجاع مبلغ مالي يقدّر بـ24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، كما تم جرد ومنع التصرف في ممتلكات ضخمة بقيمة 400 مليار سنتيم، شملت أكثر من 500 شاحنة ثقيلة، جرافات، مركبات، بالإضافة إلى عقارات راقية تشمل قطع أراضٍ، فيلات، وشقق فخمة في العاصمة وعدة ولايات كبرى.

وجرى تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، بتهم تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

تمساح يهاجم امرأة ويودي بحياتها في بحيرة بفلوريدا

لقيت امرأة مصرعها، بعد تعرضها لهجوم تمساح في بحيرة “كيسيمي” وسط ولاية فلوريدا الأميركية، وفقاً لما أعلنته هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في بيان رسمي.

ووقع الهجوم قرب مصب “تايغر كريك”، جنوب مدينة أورلاندو، حيث كانت الضحية على متن زورق عندما واجهت تمساحاً وسقطت في المياه، بحسب ما أوضحه مسؤولو الحياة البرية.

وأكدت السلطات أن حوادث التماسيح التي تسفر عن إصابات خطيرة تُعد نادرة في الولاية، فيما تم انتشال جثة الضحية من البحيرة وأُعلنت وفاتها لاحقاً.

وأوضحت الجهات المختصة أن امرأة كانت برفقة شخص آخر لحظة الحادث، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هوية الضحية أو التمساح.

وتم إرسال صياد إلى المنطقة ضمن البرنامج الحكومي الذي تديره الهيئة لإزالة التماسيح التي يُحتمل أن تشكل تهديداً للسلامة العامة.

تونس.. القبض على تلميذ أضرم النار في معهده و”وثق الجريمة بالفيديو”

ألقت السلطات التونسية، القبض على تلميذ بتهمة إضرام النار عمداً في المعهد الثانوي بمنزل بوزلفة، ما أسفر عن احتراق قاعتي تدريس ومختبر، وإلحاق أضرار مادية بقاعة أخرى، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة في الوسط التعليمي والشعبي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، عبر بلاغ رسمي نُشر على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن فريقاً أمنياً مشتركاً من منطقة الشرطة ومعزّزاً بأعوان من الإدارة الفرعية للشرطة العدلية بالقرجاني، تمكن من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله داخل المعهد ذاته، بعد سلسلة من التحريات الميدانية والفنية.

وخلال تفتيش أغراضه، تم العثور على قناع وجه ووعاء بلاستيكي يحتوي على لتر من مادة البنزين، يُعتقد أنه استُخدم لتنفيذ عملية الحرق، كما عُثر بهاتفه المحمول على مقطع فيديو يوثق لحظة إضرامه النار بالمؤسسة التربوية، وأقرّ المتهم، خلال التحقيق، بقيامه بإحراق القاعات بدافع “الانتقام” بعد تجاهل مدير المعهد شكواه المتعلقة بشجار سابق مع أحد زملائه، حسب ما ورد في أقواله.

وتم تقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية لاستكمال التحقيقات، بحضور مسؤول مدني، حيث أُحيل لاحقاً إلى النيابة العمومية التي قررت الإبقاء عليه رهن الاحتجاز ومتابعته بتهمة “إضرام النار بمؤسسة تربوية”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، في 29 أبريل، أن انفجاراً وقع في مختبر الفيزياء بالمعهد، تبين لاحقاً أنه نتيجة الحريق الذي تسبب فيه التلميذ.

روبوت يخرج عن السيطرة خلال اختبار في الصين ويصيب مبرمجيه بالذعر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة خروج روبوت بشري من نوع Unitree H1 عن السيطرة أثناء اختبارات الأداء في الصين، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المبرمجين الحاضرين.

وخلال الاختبار، تم تعليق الروبوت بسلاسل وتوصيله بأجهزة كمبيوتر لبرمجته واختبار حركته، لكنه فجأة بدأ بتحريك ذراعيه بعنف وبشكل عشوائي، الأمر الذي دفع المبرمجين إلى التراجع بسرعة خوفًا من إصابتهم.

ويُظهر الفيديو أحد المبرمجين وهو يندفع لتثبيت الذراع التي كان الروبوت مثبتًا عليها، قبل أن يقوم بإيقاف تشغيله دون أن يُصاب أحد بأذى.

وبحسب خبراء، فإن السبب المحتمل لما حدث يعود إلى تفعيل غير متوقع لخوارزمية استعادة التوازن، والتي تعمل عادة عند محاولة الروبوت تصحيح وضعيته في حال السقوط، إلا أن تعليقه في الهواء بالسلاسل أربك البرمجيات، ما أدى إلى تحركات غير متوقعة.

يُذكر أن روبوت Unitree H1 يبلغ طوله 180 سم ووزنه 47 كغ، ويمكنه رفع أوزان تصل إلى 30 كغ، وزُوّد بتقنيات ليدار وكاميرات متطورة لمراقبة البيئة المحيطة والتنقل بسلاسة.

نجاة رجلي إطفاء بأعجوبة من تحت جدار مشتعل في تركيا

نجا اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي شمال غربي تركيا، بأعجوبة، بعدما انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما السيطرة على حريق اندلع في منزلين خشبيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الجدار وسط ألسنة النيران، قبل أن يتدخل فريق الإنقاذ ويتمكن من سحب رجلي الإطفاء وهما على قيد الحياة، رغم خطورة الموقف.

وبحسب مصادر تركية، فإن الحريق أسفر عن أضرار مادية كبيرة، بينما نُقل رجلا الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تسجل إصابات خطيرة.

الكويت.. حبس وعزل وكيلين و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري بتهم الإهمال والإضرار بالمال العام

قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس وعزل وكيلين و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري، بتهم تتعلق بالإهمال وإساءة استخدام السلطة، والإضرار بالمال العام بما يقدر بـ180 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن المحكمة أصدرت حكماً بحبس عبدالعزيز إسحق ووكيل آخر بالإضافة إلى 3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى تسريحهم من وظائفهم.

وجاء القرار بعد أن ثبت أن المتهمين قد أهملوا في الإشراف على تنفيذ عقد تجهيز وتأثيث طائرة أميرية، مما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام عبر حجب معلومات هامة عن الخطوط الجوية الكويتية في العقد المبرم مع شركة أمريكية.

كينيا.. الحكم على سارقي 5000 نملة إفريقية بأقصى عقوبة

في حادثة لافتة، قضت محكمة كينية بحكم قاسي على مواطنين بلجيكيين، تم القبض عليهما في أبريل الماضي بتهمة سرقة 5000 نملة من المتنزهات الوطنية في كينيا.

ووفقا لصحيفة Independent، يواجه المتهمان الآن خيارًا بين دفع غرامة قدرها 7700 دولار أو قضاء عام كامل في السجن.

وكان المتهمان، لورنوي ديفيد وسيبي لوديويكس، قد جمعا النمل من نوع الحصاد الأحمر (Pogonomyrmex barbatus)، الذي يُعتبر من الأنواع القيمة والمميزة في شرق إفريقيا، بغرض بيعه في أسواق أوروبا وآسيا، ورغم زعمهما أنهما كانا يمارسان هذه الهواية دون نية تجارية، إلا أن القاضي لم يصدق ذلك، مؤكدًا أن تصدير هذا النمل غير القانوني يُضر بحقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي ويقوض الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة.

هجوم بسكين في محطة مترو أنفاق طوكيو يُسفر عن إصابة امرأة

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو حادثًا مؤلمًا مساء اليوم الأربعاء، حيث أقدم رجل على تنفيذ هجوم بسكين في محطة مترو الأنفاق، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح في رقبتها ويديها، ووقع الهجوم حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وتم إلقاء القبض على المهاجم بعد الحادث.

وبحسب هيئة الإذاعة العامة NHK، تم تعليق خدمات خط نامبوكو التابع لشركة طوكيو لمترو الأنفاق عقب الحادث، لكن من المتوقع أن تستأنف الخدمات على كامل الخط في حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وشرعت الشرطة اليابانية في التحقيق في الحادث، ولا تزال تفاصيل الجريمة ودوافعها غير واضحة حتى الآن.

فنلندا.. تحطم مقاتلة F/A-18 Hornet قرب مطار روفانييمي والطيار ينجو

تحطمت اليوم الأربعاء مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet بالقرب من مطار روفانييمي في لابلاند الفنلندية، مما أسفر عن اندلاع سحب من الدخان في الموقع.

ووفقًا لبيان قوات الدفاع الفنلندية، تمكن الطيار من القفز قبل تحطم الطائرة، حيث تم العثور عليه في حالة جدية، لكن دون تأكيد ما إذا كان مصابًا أم لا، ووقع الحادث حوالي الساعة 10:50 صباحًا، وقد شرعت السلطات الفنلندية في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.