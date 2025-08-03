من الجزائر إلى طرابلس.. شراكة جديدة لتأهيل الشباب الليبي لسوق العمل

ضمن جهود تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب التقني والمهني، شاركت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل المهني بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن وفد ليبي رسمي في زيارة دراسية إلى الجزائر العاصمة خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو 2025.

وضم الوفد ممثلين عن وزارات الخارجية والتعليم التقني والتخطيط، وجاءت الزيارة بتنظيم من المنظمة الدولية للهجرة، وبالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية.

وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الجزائرية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني، بما يسهم في دعم مساعي ليبيا لتأهيل الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.

وتخلل البرنامج عروض تقديمية من الجانبين، حيث استعرضت مديرة الإدارة العامة لشؤون التدريب والتأهيل المهني بوزارة العمل الليبية استراتيجية الوزارة في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تطوير المهارات وربطها بحاجات سوق العمل.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مركز تدريب متخصص في مجال الفلاحة، أُتيح خلالها للوفد الليبي التعرف على المناهج المعتمدة، والتفاعل المباشر مع المدربين للوقوف على التحديات وأفضل الممارسات في قطاع التدريب الزراعي.