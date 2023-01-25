من الجزائر.. «باتيلي»: الوضع في ليبيا لم يشهد أي تطور ملحوظ

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنّ الوضع في ليبيا لم يشهد أي تطور ملحوظ، وأنّه من المهم أن يتعهد كل المعنيين بهذه الأزمة، بدءا من الليبيين، بوضع حد لها.

وذكر باتيلي في مؤتمر صحفي من الجزائر أنّ الأخيرة كانت ملتزمة دائمًا بإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنّه جاء ليطلب آراءها ومقترحاتها حول كيفية توحيد الجهود مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

وطالب باتيلي الفاعلين الدوليين بالتحدث بصوت واحد ودعم عملية تؤدي إلى استقرار ليبيا حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجهيز نفسه بمؤسسات شرعية من خلال عملية ديمقراطية، وفق قوله.