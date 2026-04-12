من دمشق إلى المدينة المنورة.. مشروع ربط ضخم يعيد رسم «خريطة الطاقة» في المنطقة

في خطوة وُصفت بأنها من أكبر التحولات في ملف البنية التحتية بالمنطقة، أعلنت سوريا والأردن إطلاق مشروع واسع لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية، وإعادة تشغيل خط الغاز العربي، إلى جانب تفعيل الربط الكهربائي، والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في مشروع الربط الرقمي الإقليمي.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في ختام أعمال الدورة الوزارية لمجلس التنسيق الأعلى، حيث أكد الجانبان أن البنية التحتية المشتركة ستكون محور المرحلة المقبلة ضمن رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة تنموية استراتيجية مستدامة تخدم استقرار وازدهار البلدين.

وفي تصريح لافت، جاء التأكيد: “دمشق وعمان: نعمل على إحياء سكة الحجاز وخط الغاز العربي وتنسيق الربط الرقمي مع الرياض”، ما يعكس توسع المشروع ليشمل ربطاً إقليمياً مع السعودية في مجالات الطاقة والاتصالات.

وخلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن العلاقات السورية الأردنية تتجاوز الجغرافيا إلى عمق تاريخي واجتماعي، مؤكداً أن استقرار سوريا يشكل دعامة لاستقرار الأردن وازدهاره سنداً له، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل التفاهمات إلى مشاريع تنفيذية عبر مجلس التنسيق الأعلى.

كما أشار إلى العمل على تفعيل مشاريع الطاقة والنقل والربط الرقمي الإقليمي مع السعودية، مع دعوة لجعل هذا المسار نموذجاً عربياً يحتذى، إلى جانب إدانة شديدة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والجولان ولبنان باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاجتماع بأنه الأوسع تاريخياً، مؤكداً توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي أكثر من 21 قطاعاً، في خطوة تعكس انتقال العلاقات إلى مرحلة استراتيجية متكاملة.

كما شدد الصفدي على دعم الأردن لسوريا في مسار إعادة الإعمار وضمان سيادتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تحويل الاتفاقات إلى مشاريع على الأرض، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.