من الحرائق والزلالزل إلى أرقام غينيس والإنجازات!

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث، ففي مصر، أودى حريق بمعرض ملابس بالمنصورة بحياة 5 أشخاص، فيما توفي السباح الناشئ يوسف محمد أثناء بطولة الجمهورية للسباحة نتيجة غياب أجهزة الإنعاش. بالمغرب، أنهى شرطي حياته بعد تكبده خسائر مالية، وفي البرازيل قتل شاب بعد دخوله حظيرة لبوة في حديقة حيوانات، وعلى الصعيد الإيجابي، سجلت إمارة عجمان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بأكبر عبارة احتفالية باستخدام 603 مركبات، بينما طالبت الفنانة الأميركية سابرينا كاربنتر البيت الأبيض بعدم استخدام أغانيها في مقاطع ترحيل المهاجرين، وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الغذاء والدواء تقليص التجارب على القردة، فيما تعرضت مذيعة بريطانية للإغماء على الهواء، كما سجل الأردن نشاطًا زلزاليًا ضمن المعدلات الطبيعية، مؤكدًا استقرار الحالة الجيولوجية في المملكة.



مصر.. قتلى وجرحى في حريق مروع بمعرض ملابس بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر حادثاً مأساوياً بعد اندلاع حريق ضخم في معرض ملابس مكون من أربعة طوابق، يضم عدداً من المخازن في منطقة الخواجات التجارية.

وأدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحالات اختناق وحروق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل بعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى المحال التجارية المجاورة.

وتضاربت الأنباء حول سبب الحريق، إذ أفادت بعض المصادر بسماع صوت انفجار قرب بوابة جامعة المنصورة، نسب إلى انفجار أسطوانة غاز داخل محل حلويات مجاور، في حين أشارت التحريات الأولية إلى احتمال وقوع ماس كهربائي كسبب محتمل للحريق.

وبدأت النيابة العامة إجراءاتها بمعاينة موقع الحادث، وقررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد السبب الدقيق للحريق ومصدره، وفحص كاميرات المراقبة وحصر الخسائر المادية.

كما شرعت النيابة في سماع أقوال الشهود والمصابين، وقررت تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم فور الانتهاء من تقارير الطب الشرعي.

المغرب.. شرطي ينهي حياته بعد تكبده خسائر مالية في معاملات تجارية على الإنترنت

فتحت المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا بضواحي الرباط تحقيقاً للكشف عن ملابسات انتحار شرطي داخل منزله باستخدام سلاحه الوظيفي، وفق ما نقلته صحيفة “هسبريس”.

وأشار مصدر أمني إلى أن البحث القضائي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيراً إلى أن الشرطي أطلق النار على نفسه داخل منزل أسرته بحي النور بمدينة تامسنا، ونُقل إلى المستشفى المحلي في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة.

وأوضحت المعاينات الميدانية أن آثار الطلق الناري كانت واضحة على جثة الضحية، مؤكدة أن المصالح الأمنية ما تزال تجري أبحاثاً دقيقة لتحديد الدوافع الكاملة وراء الحادث.

وبحسب المعطيات الأولية، كان الشرطي يواجه مشاكل مالية نتيجة خسائر تكبدها في معاملات تجارية على الإنترنت، وهو ما قد يكون أحد العوامل المؤثرة في إقدامه على إنهاء حياته.

وفاة سباح ناشئ ببطولة الجمهورية تشعل جدلا حول معايير السلامة في المسابقات الرياضية بمصر

أعلنت السلطات الرياضية في مصر وفاة اللاعب الناشئ يوسف محمد من نادي الزهور بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما، حيث كان يخوض سباق 50 مترا ظهر داخل مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، وأنهى السباق بشكل طبيعي قبل أن يتبين عدم خروجه مع بقية المتسابقين.

وأوضحت مصادر طبية أن اللاعب أصيب بحالة فقدان وعي مفاجئة داخل المياه، ليتم انتشاله ونقله مباشرة إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، بينما فشلت محاولات إنعاشه، وأُعلن عن وفاته فور وصوله المستشفى.

وأشار مصدر رسمي إلى أن التقرير المبدئي لوزارة الشباب والرياضة عزى الوفاة إلى الإهمال وغياب جهاز إنعاش القلب AED في موقع البطولة، الأمر الذي أعاق التدخل السريع لإنقاذ اللاعب، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تشديد إجراءات السلامة في بطولات الفئات العمرية الصغيرة.

ونعى الاتحاد المصري للسباحة اللاعب يوسف محمد مع إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما وجهت وزارة الشباب والرياضة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادث وتحديد أوجه التقصير والمسؤوليات المرتبطة بتنظيم البطولة.

شاب برازيلي يُقتل على يد لبوة بعد تسلّقه جدار حديقة حيوانات

لقي شاب برازيلي يبلغ 19 عامًا حتفه، اليوم الأحد، بعدما دخل عمداً حظيرة لبوة في حديقة حيوانات أرودا كامارا بمدينة جواو بيسوا شمال شرق البرازيل.

وقالت السلطات المحلية إن الشاب جيرسون دي ميلو ماتشادو، الذي كان يعاني من مشكلات عقلية، تسلّق جدارًا يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وتجاوز سياج الأمان قبل أن ينزل متشبثًا بشجرة إلى داخل الحظيرة، حيث تعرض للهجوم من قبل اللبوة المسماة “ليونا”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع الهجوم، حيث اندفعت اللبوة نحو الشجرة وسحبت ماتشادو إلى الأرض، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد محاولته النهوض.

وأكد فلافيو فابريس، رئيس معهد جواو بيسوا الطبي القانوني، أن سبب الوفاة كان نزفًا نتيجة إصابات في أوعية الرقبة، وتم التعرف عليه من خلال بصماته.

وأوضحت السلطات أن تصرفات الشاب قد تكون محاولة انتحار، بينما دافع الطبيب البيطري في الحديقة عن معايير السلامة وقال إن الحادث كان غير متوقع، مشيرًا إلى أن “ليونا” لم تظهر أي سلوك عدواني خارج سياق الحادث.

وأكدت مستشارة حماية الطفل فيرونيكا أوليفييرا أن ماتشادو تلقى الرعاية المؤسسية المتاحة على مدار ثماني سنوات، لكنه لم يحصل على الدعم الكافي، مشيرة إلى أن عائلته تعاني تاريخيًا من أمراض عقلية.

وأوضحت أن الشاب كان يحلم بأن يصبح مدربًا للأسود، وكان لديه محاولات سابقة للهروب والذهاب إلى إفريقيا.

عجمان تدخل موسوعة غينيس بتشكيل أكبر عبارة احتفالية باستخدام 603 مركبات

حققت إمارة عجمان الإماراتية إنجازًا عالميًا، بعد دخولها موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من خلال تشكيل أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية.

ونشر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في الإمارات، أمس الاثنين، صورة للعبارة الاحتفالية التي تم تشكيلها بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، والتي حملت عبارة “EID AL ETIHAD UAE 54”.

وأكد النعيمي عبر حسابه الرسمي على “إكس” أن الفعالية تعكس روح الاتحاد والتميز، وتبرز قدرة الإمارة على تنظيم فعاليات عالمية ذات تأثير بصري لافت.

ووصفت لجنة التحكيم في موسوعة “غينيس” القدرة على تنسيق حركة مئات المركبات لتشكيل عبارة بهذا الحجم بأنها إنجاز فريد، مشيرة إلى تميز إمارة عجمان في تقديم فعاليات مبتكرة على المستوى العالمي.

نُظمت الفعالية بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان، و”عجمان القابضة”، وشركة “رايات”، حيث تسلمت الجهات المشاركة الشهادات الرسمية التي توثق الرقم القياسي الجديد.

سابرينا كاربنتر تطالب البيت الأبيض بالتوقف عن استخدام أغانيها بعد مقطع ترحيل المهاجرين

طالبت نجمة البوب الأميركية سابرينا كاربنتر، البيت الأبيض بوقف استخدام أعمالها الفنية، بعد أن استُخدمت إحدى أغانيها في مقطع مصور نشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهم يلقون القبض على عدد من الأفراد.

وتم استخدام أغنية كاربنتر الشهيرة “جونو” الصادرة عام 2024 في المقطع الذي نشر يوم الإثنين، وأظهر الضباط وهم يطاردون الأفراد بينما كان المارة يوثقون الأحداث بهواتفهم المحمولة.

وعلّقت كاربنتر (25 عامًا) عبر منصة إكس قائلة: “هذا المقطع سيء ومثير للاشمئزاز… لا تشركني أو تستغل موسيقاي أبدًا لمصلحة برنامجك غير الإنساني”.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، ببيان جاء فيه: “لن نعتذر عن ترحيل المجرمين الخطرين والقتلة والمغتصبين والمتحرشين بالأطفال… أي شخص يدافع عن هؤلاء الوحوش المرضى هو مخطئ”.

وتنضم كاربنتر بذلك إلى أكثر من 20 فنانًا، بينهم نيل يونغ وأعضاء فرقة ذا رولينغ ستونز، اعترضوا سابقًا على استخدام ترامب لأعمالهم الفنية في مقاطع مماثلة. ويحرص الرئيس الأميركي خلال فترته الرئاسية الثانية على نشر مقاطع قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بأغاني شهيرة، بهدف إبراز جهوده السياسية والترويج لتعهداته الانتخابية.

البيت الأبيض يطلق خطًا للإبلاغ عن الأخبار “المزيفة” وقائمة إلكترونية لوسائل الإعلام المتهمة

أفادت صحيفة “فوكس نيوز” بأن البيت الأبيض أطلق خطًا مخصصًا للإبلاغ عن الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام ويشكك الأمريكيون في مصداقيتها على أنها “مزيفة”.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة المسماة “Media Bias Offender Tip Line” تهدف إلى مساءلة وسائل الإعلام التي تنقل أخبارًا غير موثوقة والاستعانة بمساعدة الجمهور لمحاربة التحيز والتضليل.

كما أطلقت الإدارة قسمًا خاصًا على موقع البيت الأبيض تحت عنوان “قاعة عار المخالفين”، تضم قائمة بوسائل الإعلام المشتبه بنشرها أخبارًا ومعلومات كاذبة ومضللة.

واحتوت القائمة الجديدة على صحف وشبكات بارزة، بينها “واشنطن بوست”، “سي بي إس نيوز”، “سي إن إن”، و”إم إس إن بي سي”، مع تصنيف “واشنطن بوست” في المركز الأول، و”إم إس إن بي سي” و”سي بي إس نيوز” في المركزين الثاني والثالث.

ويأتي هذا الإجراء في سياق هجمات الرئيس السابق دونالد ترامب المستمرة على وسائل الإعلام، والتي تضمنت دعاوى قضائية ضد “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز”، وتسويات قانونية مع شبكتي “إي بي سي” و”سي بي إس”، بالإضافة إلى إشاراته المتكررة إلى الإعلام الرئيسي بوصفه “عدو الشعب”.

إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعتزم تقليص التجارب على القردة واستبدالها بطرق أكثر إنسانية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، عزمها الحدّ من التجارب التي تُجرى على القردة لاختبار علاجات معينة، ضمن جهود الإدارة للحد من استخدام الحيوانات في الأبحاث العلمية.

وقال رئيس الإدارة مارتي ماكاري إن العلم الحديث يوفر “طرقًا أكثر فعالية وإنسانية لتقييم سلامة الأدوية”، مشيرًا إلى أن بعض الاختبارات الحالية على الرئيسيات، مثل فحص سلامة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قبل طرحها في الأسواق، يمكن خفضها أو استبدالها بتقنيات بديلة، من بينها النمذجة الحاسوبية.

وتُستخدم هذه الأجسام المضادة المصممة لعلاج أمراض مثل السرطان وداء كرون. وأكد ماكاري أن هذا التوجه قد يساهم في “تقليل الوقت اللازم لطرح الأدوية في السوق وخفض تكاليف البحث والتطوير”.

وحظي الإعلان بترحيب واسع من جمعيات الرفق بالحيوان، في حين تواصل الأبحاث العلمية استخدام أنواع مختلفة من الحيوانات، أبرزها الفئران والقرود والكلاب، لاختبار فعالية وسلامة الأدوية واللقاحات، خصوصًا في مجالات علم الأعصاب وعلم المناعة.

إغماء مذيعة بريطانية على الهواء أثناء تغطية مباراة ودية لكرة القدم النسائية

انهارت مذيعة التلفزيون البريطانية لورا وودز، على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها قناة “آي تي في” للمباراة الودية بين منتخبي إنجلترا وغانا لكرة القدم النسائية.

وأفادت القناة بأن وودز تعرضت للإغماء أثناء تمركزها على طرف الملعب في فترة ما قبل المباراة، فيما سارع المحللان إيان رايت وأنيتا أسانتي للإمساك بها قبل سقوطها.

وتوقفت التغطية المباشرة وانتقل البث إلى فاصل إعلاني، وبعد استئناف البرنامج تولت زميلتها كاتي شاناهان المهمة، مؤكدة أن وودز تعافت جزئيًا وأنها بخير.

من جانبه، كتب خطيب وودز، دم كولارد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “لورا بخير تحت رعاية الأشخاص المناسبين، نشكركم على رسائلكم اللطيفة”.

الأردن يسجل 102 هزة أرضية محلية خلال 2025 والنشاط ضمن المعدلات الطبيعية

سجل مرصد الزلازل الأردني 102 هزة أرضية محلية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية نوفمبر، ضمن إجمالي 1227 هزة تشمل الإقليمية والبعيدة.

وأكد مدير المرصد غسان سويدان أن النشاط الزلزالي الحالي يقع ضمن النطاق الطبيعي ولا يشير إلى أي زيادة غير اعتيادية مقارنة بعام 2024، حيث كان عدد الهزات المحلية أعلى قليلا.

وتوزعت الهزات المحلية على مناطق مختلفة، حيث شهدت منطقة البحر الميت 19 هزة، فيما ضربت 10 هزات منطقة العقبة وخليج البحر الأحمر، شملت أقواها بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر على بعد 60 كم من الشواطئ الأردنية.

وسجلت وادي عربة 13 هزة، ووادي الأردن وطبريا 21 هزة، بينما رصدت ثلاث هزات في رويشد والسرحان، و36 هزة في المناطق المجاورة، تراوحت قوتها بين 1 و4.2 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المرصد بأن 562 هزة كانت إقليمية و563 بعيدة، ما يعكس النشاط الزلزالي في المناطق المحيطة بالأردن مثل اليونان وتركيا وإيران، دون تسجيل أي هزات محلية غير اعتيادية داخل المملكة. وأوضح المرصد أن النشاط الرئيسي يتركز على خطوط الصدع الرئيسية مثل البحر الميت وخليج العقبة.