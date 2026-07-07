من الدولار والجوازات إلى المطارات والعملات المشفرة.. اسم ترامب في كل مكان

أصبح اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرًا في العديد من الرموز والإصدارات والمشاريع داخل الولايات المتحدة، من جوازات السفر والعملات إلى المطارات والبرامج الحكومية، في وقت تستعد فيه البلاد للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسها، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

وسلطت الصحيفة الضوء على سلسلة من المبادرات التي ظهر فيها اسم ترامب أو صورته أو توقيعه، بعضها مرتبط بإصدارات تذكارية خاصة بالمناسبة الوطنية، وبعضها الآخر يحمل طابعًا سياسيًا واقتصاديًا، ما أثار نقاشًا واسعًا حول حدود حضور اسم رئيس أمريكي على رموز الدولة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في 26 يونيو عبر منصته “Truth Social” عن إصدار خاص من جوازات السفر الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ويحمل التصميم صورة لترامب خلف مكتب “Resolute Desk” في المكتب البيضاوي، مع ظهور نص إعلان الاستقلال في الخلفية، إضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي.

وأوضحت “نيويورك بوست” أن الحصول على جواز السفر الجديد لا يتطلب دفع رسوم إضافية، لكنه سيكون متاحًا فقط عبر وكالة جوازات السفر في العاصمة واشنطن اعتبارًا من 6 يوليو، مع طرح عدد محدود يتراوح بين 25 ألفًا و30 ألف نسخة.

وفي ملف العملات، كشفت الصحيفة أن لجنة الفنون الجميلة الأمريكية وافقت بالإجماع في مارس على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب من عيار 24 قيراطًا.

ورغم أن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنع وضع صورة رئيس على قيد الحياة على العملات المتداولة رسميًا، فإن القوانين تسمح لوزير الخزانة بإصدار عملات ذهبية تذكارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاميًا متقاعدًا من مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون رفع دعوى قضائية ضد إصدار العملة، مستندًا إلى القوانين الفيدرالية، لكن قاضية المحكمة الفيدرالية كارين جيه إيمرغوت رفضت الدعوى، معتبرة أن المدعي لا يملك الصفة القانونية للطعن في إنتاج العملة ولم يثبت تعرضه لضرر شخصي.

ولم يُحدد موعد إصدار العملة الذهبية حتى الآن، لكن دار السك الأمريكية تخطط لإنتاج 47 قطعة فقط، تحتوي كل واحدة منها على 19.7 أوقية من الذهب، وسط توقعات بطرحها في مزاد بسعر يقارب 90 ألف دولار للقطعة الواحدة.

كما ظهر اسم ترامب في بطاقات الضمان الاجتماعي الجديدة للأطفال، إذ سيحصل الأطفال المولودون بين 2 يوليو ونهاية العام على بطاقات تحمل شعار “Freedom 250”.

ورغم أن هذه البطاقات لا تحمل صورة ترامب أو توقيعه، فإن منظمة “Freedom 250” التي تقف خلف الشعار مدعومة من ترامب، وليست الجهة الرسمية المسؤولة عن احتفالات الذكرى الـ250، إذ تتولى مؤسسة “America 250” التي أنشأها الكونغرس تنظيم الفعاليات الرسمية.

وفي القطاع المالي، نشر ترامب صورة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيعه، بعد إعلان وزارة الخزانة إمكانية إدراج توقيع الرئيس الحالي على الأوراق النقدية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن وجود توقيع ترامب على العملة “أمر مناسب”، مشيرًا إلى ما وصفه بإنجازاته الاقتصادية وبأهمية تكريم الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وبدأت طباعة الأوراق النقدية الجديدة في يونيو، فيما تستعد وزارة الخزانة لطرحها تدريجيًا للتداول العام خلال فصل الصيف بعد استكمال إجراءات التوزيع عبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وامتد حضور اسم ترامب إلى قطاع النقل، بعدما وافق المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا على تغيير اسم مطار “بالم بيتش” الدولي إلى “مطار الرئيس دونالد جيه ترامب الدولي”.

وجرى تحديث اللوحات الإرشادية المؤدية إلى المطار لتعكس الاسم الجديد، فيما أعلن مدير مطارات المقاطعة أن إدارة الطيران الفيدرالية ستعتمد الاسم اعتبارًا من 9 يوليو، على أن يتغير رمز المطار المستخدم في الحجوزات من PBI إلى DJT ابتداءً من 18 أغسطس.

وفي العاصمة واشنطن، ظهرت لافتات ضخمة تحمل صورة ترامب على عدد من المباني الفيدرالية، بينها وزارات العدل والعمل والداخلية والزراعة، وتضمنت شعارات مرتبطة بحملته الانتخابية، ما أثار انتقادات وجدلاً سياسيًا.

كما وصل اسم ترامب إلى سوق العملات المشفرة، بعد إطلاق عملة رقمية تحمل اسم “$Trump Coin” قبل ثلاثة أيام من تنصيبه لولايته الثانية.

ورغم ارتفاع قيمة العملة عند إطلاقها، أظهر تقرير لشركة “Nansen” المتخصصة في تحليلات العملات المشفرة، نشر في يونيو، أن نحو مليون شخص خسروا ما مجموعه 3.81 مليار دولار.

وفي مجال الهجرة والاستثمار، أعلن ترامب في فبراير 2025 برنامج “البطاقة الذهبية” لمنح إقامة دائمة سريعة في الولايات المتحدة للمستثمرين.

ويتطلب البرنامج دفع 15 ألف دولار رسوم معالجة إلى وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى تقديم تبرع بقيمة مليون دولار للحكومة للحصول على وضع حامل تأشيرة ضمن فئتي EB-1 أو EB-2، بينما تستطيع الشركات دفع مليوني دولار للحصول على البطاقة لموظفيها.

وبحسب وزير التجارة هوارد لوتنيك، لم تُمنح حتى نهاية أبريل سوى تأشيرة واحدة ضمن البرنامج، رغم بدء استقبال الطلبات.

كما أطلق ترامب موقع “TrumpRx” الخاص بوصفات الأدوية، بهدف مساعدة الأمريكيين على خفض تكاليف شراء بعض العقاقير.

وقال ترامب خلال إطلاق الموقع إن المشروع يمثل “أكبر خفض في أسعار الأدوية الموصوفة في التاريخ”، موضحًا أن الخدمة توفر قسائم يمكن استخدامها في الصيدليات للحصول على خصومات على أكثر من 800 دواء.

وفي المقابل، لم يستمر مشروع إعادة تسمية مركز كينيدي في واشنطن باسم “مركز ترامب كينيدي” طويلًا، إذ صوت مجلس الإدارة في ديسمبر على إضافة اسم ترامب، وجرى تحديث اللافتات الخارجية، لكن قاضيًا فيدراليًا حكم لاحقًا بأن إضافة اسم ترامب إلى نصب تذكاري مخصص للرئيس جون إف. كينيدي بقرار من الكونغرس أمر غير قانوني.

وأزيلت اللافتات في يونيو 2026، فيما أشار المركز إلى إمكانية عودة الاسم في حال نجاح الاستئناف، رغم فشل أول محاولة قانونية حتى الآن.

وأوضحت “نيويورك بوست” أن هذه المبادرات أثارت انقسامًا داخل الولايات المتحدة، خصوصًا بشأن ظهور توقيع ترامب على العملات الأمريكية.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “Economic/YouGov” في أبريل، عارض 59 بالمئة من الأمريكيين وضع توقيع ترامب على النقود بدرجات متفاوتة، بينما أيد الفكرة 24 بالمئة فقط، وشمل الاستطلاع 1748 مشاركًا بهامش خطأ بلغ 3.1 نقاط مئوية.