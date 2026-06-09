من الروابط الوهمية إلى التطبيقات المزيفة.. أمن طرابلس يستعرض أخطر أدوات «الاحتيال الرقمي»

نظّمت مديرية أمن طرابلس جلسة حوارية توعوية متخصصة حول الجرائم الإلكترونية واستهداف الحسابات المصرفية، وذلك في مكتبة المستقبل بالعاصمة طرابلس، ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الرقمية وتعزيز سبل الوقاية منها.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، حملت الجلسة عنوان “الجرائم الإلكترونية واستهداف الحسابات المصرفية.. أساليب الاحتيال وسبل المواجهة”، وشهدت مشاركة نخبة من المختصين في المجالات الأمنية والقضائية والمصرفية والتقنية.

وشارك في أعمال الجلسة رئيس النيابة ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية بمكتب المدعي العام العسكري الدكتور نبيل عرعار، ومدير إدارة حسابات الأفراد بمصرف النوران محمد دحيم، ورئيس مركز شرطة باب البحر العميد ربيع أبو حليقة، ورئيس قسم الجرائم الإلكترونية بمكتب البحث الجنائي الملازم محمد خمس، ورئيس قسم إدارة المخاطر بمكتب أمن المعلومات في شركة ليبيانا محمد عبدالرحمن الوندي.

واستعرض المشاركون أبرز التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على جرائم الاحتيال المصرفي وسرقة البيانات المالية، كما ناقشوا الأساليب التي يستخدمها المحتالون للوصول إلى الحسابات المصرفية، بما في ذلك الروابط الوهمية، والرسائل والمكالمات الاحتيالية، وانتحال صفة الجهات الرسمية، إلى جانب المواقع والتطبيقات المزيفة والبرمجيات الخبيثة التي تُستخدم في سرقة المعلومات والتحكم بالأجهزة عن بُعد.

وتطرقت الجلسة إلى عددٍ من الوقائع والأساليب الشائعة التي يعتمدها المحتالون لاستدراج الضحايا، إضافةً إلى الجوانب القانونية والأمنية والتقنية المرتبطة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والدور الذي تؤديه المؤسسات المختصة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية المواطنين.

وركّزت الحوارية على نشر الثقافة الأمنية الرقمية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، حيث شدد المتحدثون على أهمية المحافظة على البيانات المصرفية والشخصية، وعدم مشاركة رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو أي معلومات سرية مع جهات غير مخولة، فضلاً عن ضرورة التحقق من صحة الروابط الإلكترونية قبل التعامل معها، والاستفادة من وسائل الحماية المتاحة للحسابات المصرفية والرقمية.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمصرفية وشركات الاتصالات في مواجهة الجرائم الإلكترونية، مشددين على أن تعزيز الوعي المجتمعي يشكل الركيزة الأساسية للحد من عمليات الاحتيال وحماية الأفراد من مخاطرها المتزايدة.

وتندرج هذه الحواريات التوعوية ضمن برنامج مديرية أمن طرابلس الهادف إلى تعزيز الوعي الأمني لدى المواطنين وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، بما يدعم جهود حماية المجتمع ومواكبة التحديات الأمنية المرتبطة بالتطور المتسارع في الفضاء الرقمي.