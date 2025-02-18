من الرياض.. روسيا وأمريكا يتفقان على أسس «التعاون بالمستقبل»

في ظل الخلافات بينهما بسبب الحرب في أوكرانيا، اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعهما في الرياض على وضع “الأساس للتعاون في المستقبل” بين بلديهما.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان إنّ “روبيو ولافروف” اتفقا على “وضع الأساس للتعاون في المستقبل في المسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المشترك والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستظهر من خلال نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا”.

من جانبه، قال روبيو، إن “الولايات المتحدة ستعيد عمل البعثات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو”.

وأضاف: “نعمل على وضع نهاية دائمة للحرب في أوكرانيا، ويجب أن يكون هناك تنازلات لتحقيق ذلك”، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي على تشكيل لجان لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، شكر لافروف، السعودية “لإتاحة الفرصة لإجراء المحادثات مع الولايات المتحدة”، وأضاف: “الحوار مع الطرف الأميركي كان مفيدا جدا، ومن نتائج المباحثات الإيجابية تعيين سفراء بين موسكو واشنطن”.

وتابع لافروف: “اتفقنا على صياغة عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا، وأظهرنا التزامًا من كلا الطرفين للتوصل لحلول”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “أنه لم يطلع على تقارير تفيد بأن موسكو وواشنطن اتفقتا على خطة من ثلاث مراحل لتسوية الوضع في أوكرانيا خلال المباحثات في الرياض”.

وقال لافروف عقب المحادثات الروسية الأمريكية: “فيما يتعلق بالسؤال الأول حول خطة من ثلاث نقاط، لم أطلع على هذه المعلومات، ولم أطلع على هذه التقارير.. سألت (وزير الخارجية ماركو) روبيو و(مستشار الأمن القومي مايك) والتز اليوم عما يعنيه هذا، فقالا إن هذا الأمر كاذب”.

السعودية.. ولي العهد “محمد بن سلمان” يلتقي “لافروف“

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض اليوم.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية في صفحتها على “تلغرام”: “عقد وفدا روسيا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اجتماعا في السعودية خصص لإعادة بناء العلاقات الروسية الأمريكية بشكل شامل”.

وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، المشارك في المحادثات إلى أن “الجانبين بحثا كيفية بدء المفاوضات حول أوكرانيا”.

هذا “ومثل الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف”.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عبر حسابها على منصة “إكس” عن مصادر أن “الولايات المتحدة وروسيا تقترحان خطة سلام من ثلاث مراحل، تشمل وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات في أوكرانيا، ومن ثم التوقيع على اتفاق نهائي”.

وأضافت أن “روسيا والولايات المتحدة تعتبران إجراء الانتخابات في أوكرانيا أحد الشروط الأساسية لنجاح عملية تسوية الأزمة”.

هذا واستضافت السعودية، الثلاثاء، اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وروس للتحضير للقاء “ترامب وبوتين” بشأن إنهاء حرب أوكرانيا، ويضم الوفد الأمربكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.