من الساعات الذكية إلى الذكاء الاصطناعي سباق الشركات يتسارع

تشهد سوق التكنولوجيا العالمية زخماً متسارعاً مع إعلان عدد من الشركات عن أجهزة ومنتجات جديدة تغطي مجالات الساعات الذكية والهواتف المحمولة والحواسب والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على الابتكار وتقديم تجارب استخدام أكثر تطوراً.

أعلنت شركة هواوي، وفق ما أورده موقع gsmarena، عن استعدادها لإطلاق ساعة Watch Fit 5 Pro التي تستهدف المنافسة ضمن فئة الساعات الذكية المتقدمة.

وجاءت الساعة بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم، بأبعاد تبلغ 44.5×40.8×9.5 ملم، ووزن يصل إلى 30.4 غراماً، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP6X.

وزُوِّدت بشاشة AMOLED بقياس 1.92 بوصة، ودقة 480×408 بكسل، وسطوع يصل إلى 3000 nits، مع حماية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

وتضم الساعة مكبرات صوت لتشغيل الموسيقى والتنبيهات، إلى جانب حساسات لقياس نبض القلب ونسبة الأكسجة في الدم، وتقنية لتخطيط القلب، فضلاً عن تطبيقات لمراقبة النوم والنشاط البدني اليومي.

كما دعمتها هواوي بتقنية Bluetooth 6.0، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعر لقياس حرارة الجسم، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 471 ميلي أمبير، على أن تتوفر بألوان البرتقالي والأبيض والأسود.

وفي سياق متصل، كشفت هواوي عن هاتفها الجديد Pura 90 Pro Max الموجه لعشاق التصوير، والذي يتميز بكاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 200 و50 و40 ميغابيكسل، تشمل عدسات واسعة وtelephoto، إضافة إلى مستشعر ليزري لتحسين عمق الصورة، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل مع دعم تصوير 4K وتقنية HDR Vivid.

ويحمل الهاتف هيكلاً مقاوماً للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، بأبعاد 164×77.1×8.1 ملم ووزن 230 غراماً، مع شاشة LTPO OLED بقياس 6.9 بوصة، ودقة 1308×2880 بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقارب 458 بكسل لكل إنش.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1 ومعالج Kirin 9030S، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت، وسعات تخزين حتى 1 تيرابايت.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C، وBluetooth 6.0، وNFC، وتقنية Infrared، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 واط، وشحن لاسلكي 80 واط، وشحن عكسي بقدرة 18 واط.

ومن جانبها، أعلنت شركة موتورولا Motorola، بحسب gsmarena، عن هاتف Edge 70 Pro الذي ينافس ضمن فئة الهواتف عالية الأداء، بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وأبعاد 162.7×75.6×7 ملم، ووزن 183 غراماً.

وزُوِّد الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة، ودقة 1272×2772 بكسل، وتردد 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 5200 nits، مع حماية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

ويعمل بنظام أندرويد 16 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت.

ويضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+50 ميغابيكسل تدعم تصوير 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، إلى جانب مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير مع شحن سريع 90 واط، بسعر يبدأ من نحو 350 يورو.

وفي الفئة المتوسطة، كشفت شركة Tecno عن هاتف Pop X، الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64 ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، بأبعاد 167.9×79.3×8.2 ملم ووزن 210 غرامات.

وزُوِّد الهاتف بشاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة، ودقة 720×1576 بكسل، وتردد 120 هيرتز، ويعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهات HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 6400، وذاكرة عشوائية حتى 6 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسعة.

ويضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13+2 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير FHD، مع بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير وشحن سريع 45 واط.

وفي قطاع الحواسب، أعلنت شركة Gigabyte، وفقاً لموقع 3dnews، عن حاسب Gaming A18 Pro المخصص للألعاب، والذي يجمع بين الأداء العالي والتصميم النحيف نسبياً، مع تقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين الأداء وجودة الصور.

ويعمل الحاسب بمعالج Intel Core 7 240H، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 5080، ونظام تبريد Windforce Infinity EX بمروحتين وتقنية 3D VortX، مع منطقة Icy Touch لتقليل الحرارة أثناء الاستخدام.

ويضم شاشة بقياس 18 بوصة بدقة 2.5K وتردد 165 هيرتز وزمن استجابة 3 مللي ثانية، وتغطية كاملة لطيف DCI-P3، مع دعم Dolby Atmos، وبطارية توفر نحو 12 ساعة تشغيل مع شحن سريع يصل إلى 50% خلال نصف ساعة.

وفي مجال الأجهزة الذكية المنزلية، كشفت شركة سامسونغ، بحسب mail.ru، عن جهاز Project Luna الذي يجمع بين الروبوت المنزلي والمساعد الصوتي والمصباح الذكي.

ويتميز الجهاز بشاشة دائرية ورأس متحرك يتفاعل مع المستخدم، ويعرض واجهات بصرية متغيرة حسب الاستخدام، مثل الرسوم المتحركة أثناء المحادثة أو واجهة موسيقية عند تشغيل الصوتيات.

ويوفر الجهاز إمكانية التحكم في أنظمة المنزل الذكي ونقل المحتوى بين الأجهزة المختلفة، إضافة إلى عرض الصور والمعلومات على الأسطح القريبة باستخدام تقنيات الإسقاط.

وفي سياق السلامة الرقمية، أعلنت شركة ميتا، وفقاً لمجلة PC Mag وصحيفة إندبندنت، عن أداة جديدة تتيح للآباء متابعة مواضيع محادثات أبنائهم مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر الأداة، التي بدأت في 23 أبريل، تبويباً جديداً باسم Insights يعرض مواضيع المحادثات خلال سبعة أيام، ضمن فئات مثل التعليم والسفر والصحة ونمط الحياة.

وتتوفر الميزة حالياً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل، على أن تتوسع عالمياً خلال أسابيع، مع اشتراط استخدام حسابات المراهقين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قضايا قانونية متصاعدة تتعلق بسلامة الأطفال على منصات التواصل، بعد حكم قضائي بتغريم الشركة 375 مليون دولار، إضافة إلى قضايا أخرى تتهم المنصات بالتسبب في الإدمان والأضرار النفسية.

كما أعلنت ميتا تشكيل مجلس خبراء العافية بالذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مستمرة حول حماية المستخدمين صغار السن.

وفي سباق الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة DeepSeek الصينية، وفقاً لإندبندنت، عن نموذجها الجديد DeepSeek V4 بإصدارين Pro وFlash، مع قدرات محسنة في التحليل والاستدلال وكفاءة التشغيل.

وأوضحت الشركة أن الإصدار Pro يدعم سياقاً يصل إلى مليون رمز، ما يتيح معالجة نصوص طويلة ومعقدة بكفاءة عالية، مع تفوقه على معظم النماذج مفتوحة المصدر، باستثناء بعض النماذج المغلقة مثل Gemini Pro 3.1.

كما يدعم النموذج تقنيات متقدمة لتحسين الأداء المعرفي، ويتوافق مع معالجات صينية ومحلية، في ظل القيود الأمريكية على تصدير الشرائح المتقدمة.

وأكدت الشركة أن النموذج قادر حالياً على معالجة 384 ألف رمز، مع تحقيق قفزة في الكفاءة الحسابية، ما يعزز استخدامه في تطبيقات متعددة.

ويأتي هذا التطور بعد النجاح الكبير الذي حققه نموذج R1 العام الماضي، والذي أحدث تأثيراً ملحوظاً في أسواق الأسهم بفضل أدائه المرتفع وتكلفته المنخفضة.