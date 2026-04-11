من السياسة إلى القتال.. نزال بين أبناء بايدن وترامب!

في تطور مثير يعكس تصاعد التوتر بين العائلتين السياسيتين الأبرز في الولايات المتحدة، وجّه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

وقال هانتر بايدن في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت إنه “مستعد بنسبة 100%” لخوض المواجهة، في خطوة حوّلت الخلاف السياسي الممتد بين العائلتين إلى فكرة حدث رياضي محتمل يُبث بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

وظهر الفيديو عبر حساب “القناة الخامسة” الذي يديره صانع المحتوى أندرو كالاغان، حيث تحدث بايدن الابن عن مشاركته في جولة إعلامية داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى استعداده لخوض النزال إذا تم تنظيمه رسمياً.

وقال بايدن: “أعتقد أنه يحاول تنظيم نزال داخل القفص بيني وبين إريك ودونالد جونيور، وقد أخبرته أنني مستعد تماماً إذا تم ترتيب ذلك”.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل المواجهة المقترحة، بما في ذلك ما إذا كان الشقيقان ترامب سيخوضان النزال بشكل مشترك أو منفصل، أو مكان إقامة الحدث في حال اعتماده رسمياً.

ويبلغ دونالد جونيور 48 عاماً، فيما يبلغ إريك ترامب 42 عاماً، في حين يبلغ هانتر بايدن 56 عاماً، ما يضيف بعداً عمرياً لافتاً في حال تنفيذ المواجهة.

ولم يصدر أي رد علني من نجلي ترامب حتى الآن، في وقت يتواصل فيه الجدل حول الفكرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الدعوة في سياق التنافس السياسي الحاد بين العائلتين، والذي تصاعد منذ انتخابات 2020، وتخللته سلسلة من الاتهامات والهجمات الشخصية المتبادلة بين الرئيس الحالي وسلفه.

ويُذكر أن الخلاف بين الجانبين شهد خلال السنوات الماضية تصعيداً في الخطاب السياسي والإعلامي، قبل أن تنتقل بعض مظاهره إلى الفضاء الرقمي بأسلوب غير تقليدي أثار تفاعلاً واسعاً.