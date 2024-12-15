من الضفّة وغزّة إلى الجولان.. مخططات إسرائيلية لا تنتهي!

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023، إلى 44,976 قتيلا و 106,759 إصابة”.

وفي الضفة الغربية، ذكرت “إذاعة الجيش الإسرائيلي”، “أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لأول مرة في الضفة الغربية، لنشر منظومة أسلحة آلية مثبتة على أبراج مراقبة وتشغلها راصدات عن بعد”.

ووفقا لتقرير الإذاعة، فإن “هذه الخطوة تأتي على الرغم من فشل المنظومة في صد هجمات حركة “حماس” خلال هجوم السابع من أكتوبر2023، حيث تم تعطيل معظم المنظومات في بداية الهجوم بواسطة طائرات مسيرة هجومية”.

وذكرت إذاعة الجيش أنه “منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي عام 2008، تم استخدامها حصريًا في قطاع غزة، حيث نشرت على طول السياج الأمني شرقي القطاع، وشُغلت بواسطة راصدات لاستهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الأمني”.

وأوضحت أن “المنظومة التي يطلق عليها (روا – يورا) / (يرى – يطلق) هي نظام أسلحة متطور من تطوير شركة (رافائيل) للأنظمة القتالية، ويتألف من برج يحتوي على وسائل مراقبة متطورة ومنظومة إطلاق نيران قاتلة يتم التحكم بها عن بعد من مراكز قيادة”.

ووفقًا للتقرير، “يخطط الجيش الإسرائيلي لنشر هذه المنظومات في مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية، بما يشمل مداخل المستوطنات والنقاط المسيطرة، بهدف “منع الهجمات المسلحة وعمليات التسلل التي تستهدف المستوطنات”.

كما أفادت الإذاعة بأن “وحدة الاستطلاع 636 التابعة لفرقة الضفة الغربية ستتولى تشغيل المنظومات، وذلك في سياق تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني في المنطقة، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمليات مسلحة واسعة النطاق على المستوطنات”.

حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، “الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي”.

وقال نتنياهو: إن حكومته “ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مؤكدًا أن “تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة”.

وأكد نتنياهو، “أن بلاده “تغيّر الشرق الأوسط” كما وعد، مشددًا على أن “هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”.

وقال نتنياهو: “إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان”، مضيفا أنه |وجّه الجيش “للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل”.

وتابع: “تم فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فنظام “الأسد” انهار بعد 54 عاما من الحكم، والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان”.

هذا وقالت وزارة الخارجية السعودية: “ندين قرار حكومة الاحتلال بالتوسع بالاستيطان في الجولان المحتل ومواصلة تخريب فرص استعادة سوريا”.