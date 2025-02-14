من العالم.. أم تقتل «بناتها الثلاثة» بأمريكا و«حوت» يبتلع شاباً وحادث مأساوي في باكستان

قالت السلطات الأمريكية إن “ثلاث فتيات صغيرات لقين حتفهن والرابعة في حالة خطيرة بعد أن أطلقت والدتهن النار على رؤوسهن قبل أن تطلق النار على نفسها في ولاية وايومنغ“.

وأفاد مكتب عمدة المقاطعة بأن “الأم اتصلت برقم الطوارئ “911” في وقت سابق، للإبلاغ عن إطلاقها النار على بناتها الأربع في منزلها في مقاطعة بيج هورن، وأخبرت المرأة، “ترانييل هارشمان” البالغة من العمر 32 عاما، بمكان وجود الفتيات في المنزل قبل قطع المكالمة فجأة، وعندما وصلت الشرطة، اكتشفت أن الفتيات مصابات بطلقات نارية في رؤوسهن، إلى جانب والدتهن، التي أطلقت النار على نفسها على ما يبدو”.

وبحسب “نيويورك بوست”، “نجت واحدة فقط من الفتيات، وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، فيما توفيت شقيقاتها الثلاث، واحدة تبلغ من العمر 9 سنوات واثنتان تبلغان من العمر عامين ولدتا بفارق أقل من عام، وتم العثور على “هارشمان” على قيد الحياة، لكنها استسلمت لاحقا لجروحها، وتوفيت”.

ووفق الصحيفة، “لا تزال الشرطة تحقق في الظروف الكامنة وراء المأساة، لكن زوج هارشمان، كليف هارشمان، أخبر صحيفة “كاوبوي ستيت ديلي” أن زوجته كانت تتلقى العلاج من مشاكل صحية عقلية حادة، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب ما بعد الولادة”.

وأوضح للصحيفة قائلا: “زوجتي ليست وحشا.. لا يفهم معظم الناس كيف يؤثر ذلك على الدماغ، إنه خلل كيميائي، ويمكن أن يتفاقم بمحاولة إصلاحه بالأدوية”.

باكستان.. مقتل 9 أشخاص بانفجار في منجم للفحم



قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الجمعة، بانفجار في منجم للفحم جنوب غربي باكستان.

وقالت قناة “جيو نيوز” التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين محليين، إن “الانفجار تسبب بإصابة 6 أشخاص على الأقل، فيما يُعتقد أنه حدث نتيجة تراكم الغازات السامة أو بسبب انهيار جزئي داخل المنجم، وتبقى عمليات البحث مستمرة لمعرفة إذا كان هناك المزيد من العالقين داخل المنجم”.

#Breaking

Pakistani media: Coal mine explosion in the southwest of the country kills 9 people



A deadly explosion in the #Shahrag area of #Harnai killed at least nine labourers and injured six others on Friday, the deputy commissioner confirmed.#Balochistan #Pakistan

The bomb… pic.twitter.com/WyJPtldxZD — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 14, 2025

At least 11 dead, and 6 heavily wounded in IED attack, all the victims were just laborer of coal mines. The notorious BLA (@hyrbyair_marri) have previously involved in butchery of same pattern. #Balochistan #Quetta #Harnai #Shahrag pic.twitter.com/2l1sH4yZgr — Sami Khan (@beinghuman0900) February 14, 2025

حوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي

سجلت الكاميرات مشاهد مثيرة للحظة قيام شاب بالتجديف أسفل حوت أحدب ضخم، الذي قام بابتلاع المياه بهدف جمع العوالق والأسماك الصغيرة التي يقتات عليها، وكان شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يمارس التجديف برفقة والده في خليج أجويلا التشيلي، عندما وقع الحادث، حيث قام الحوت بفتح فمه الضخم وابتلاع كمية ضخمة من المياه، ولوحظ اختفاء الشاب للحظات في فم الحوت، الذي عادة لا يشكل أي خطر على الإنسان أو على الأسماك الضخمة والحيتان.

ووفق الفيديو، خرج الشاب بعد أن قام الحوت بلفظه من فمه وإخراجه، وظهر على سطح المياه مع قاربه الصغير لينجو بأعجوبة، وسط أجواء ماطرة”.

يذكر أنه، ورغم ضخامة الحوت، إلا أنه لا يستطيع ابتلاع الإنسان بالكامل، لأن مريئه لا يتجاوز قطره 10 سنتيمترات.

أمريكا.. حادث تصادم أكثر من 100 مركبة

شهدت ولاية أوريغون الأمريكية حادث تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع رئيسي يربطها بولاية أيداهو، جراء الثلوج والجليد، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “دفع خطر الانزلاقات الطينية السلطات الأمريكية لإصدار أوامر إخلاء يوم الخميس لبعض الأحياء في لوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات في الآونة الأخيرة”.

وأوضحت السلطات أن “الحادث وقع في ظروف عاصفة ثلجية في المسارات الغربية للطريق السريع 84″، وأشارت إلى أن “سيارة دفع رباعي اشتعلت فيها النيران لكن جميع ركابها تمكنوا من الهرب”.

وذكرت الشرطة أنه “تم الإبلاغ عن إصابات وأشخاص عالقين في سياراتهم، لكن المتحدث باسم شرطة ولاية أوريغون، كايل كينيدي، قال في رسالة بريد إلكتروني إنه لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات”.

وتعد هذه العواصف على الساحل الغربي هي الأحدث خلال أسبوع من سيطرة ظروف جوية سيئة على الولايات المتحدة، مما تسبب في ازدحام مروري، وانقطاع في الكهرباء عن عشرات الآلاف من الناس، ووقف الدروس للأطفال في بعض الولايات.

Here’s a quick video that captures the conditions a little bit. Wind is sporadic, but when it whips, it’s enough to make it hard to keep your feet. Don’t head east from Portland. pic.twitter.com/r9vKguhG1V — Wright Gazaway (@WrightKATU) February 13, 2025

Cars are slowly moving through the crash scene. Unclear if these cars were involved to some capacity or if they’re driving through. The crash is on the WB side of 84 just west of Multnomah Falls pic.twitter.com/VJh3zjP423 — Wright Gazaway (@WrightKATU) February 13, 2025

كوبا.. تعليق الدراسة والعمل في البلاد بسبب شح الكهرباء

أعلنت الحكومة الكوبية “تعليق عمل المؤسسات التعليمية والعمل في المجالات غير الأساسية لمدة يومين نتيجة العجز الحاصل في التيار الكهربائي”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “بسبب تعقيد الوضع في مجال الطاقة السائد في البلاد، ومن أجل المساهمة في توفير الطاقة الكهربائية، تقرر تعليق الأنشطة التعليمية ووقف العمل في المجالات غير الضرورية في الظروف الحالية خلال اليومين المقبلين 14 و15 فبراير”.

وشددت الوزارة خلال ذلك، على “أنه سيتم الاستمرار في تقديم كل الخدمات الأساسية للسكان”.

وأشار البيان إلى أن “وقف العمل، لن يؤثر بتاتا على تسديد الرواتب والأجور للعاملين الذي ستتوقف مؤسساتهم عن العمل خلال الفترة المذكورة”.

في نوفمبر الماضي، “شهدت كوبا الانقطاع في الكهرباء بسبب الإغلاق المتحكم فيه لشبكة الكهرباء الوطنية بسبب تهديد الإعصار رافائيل، وقد خلف الإعصار أضرارا كبيرة، بما في ذلك لخطوط التوتر العالي، الأمر الذي حال دون استعادة إمدادات الطاقة في الوقت المناسب”.

و”هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انقطاع واسع للكهرباء في كوربا، ففي أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، شهدت البلاد حالات مماثلة، حيث تعاني كوبا من عجز في توليد الكهرباء، ويزيد الوضع صعوبة نقص الوقود وأعمال الإصلاح المستمرة في محطات الطاقة الحرارية القديمة”.

اليمن.. مقتل قيادي سعودي بارز في “القاعدة” بغارة أمريكية

قتل قيادي بارز سعودي الجنسية في تنظيم “القاعدة” الإرهابي بقصف جوي يعتقد أنه أمريكي، استهدف محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر لـ “ريا نوفوستي” بأن القيادي المكنى “أبو محمد الهذلي المكي” قُتل بغارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت معقلا للتنظيم في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعِّيد، جنوب مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وأضاف أن “استهدافه تم بعد مقتل أمير الحرب في التنظيم “أبي علي الديسي” الذي كان يشغل أمير ولاية قيفة، بغارة أمريكية في محافظة شبوة”.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أيام من مقتل عنصر في التنظيم يدعى “أبي يوسف المحمدي”، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمَّدة بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.

و”أودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية”، حسب تقارير الأمم المتحدة.