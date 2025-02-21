من العالم.. إعدامات بجرائم «شنيعة» في مصر وخروج قطار عن مساره

اصطدم قطار ركاب بقطيع من الأفيال في شرق العاصمة السريلانكية كولومبو، مما أدى إلى نفوق ستة أفيال على الأقل.

حيث نفقت خمسة أفيال على الفور جراء الحادث، بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقا متأثرا بإصابته.

وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره بسبب الاصطدام، لكن لم يصب أي من الركاب بأذى.

وتعتبر الأفيال البرية في سريلانكا، التي يبلغ عددها حوالي 7 آلاف فيل، من الكنوز الوطنية المحمية بموجب القانون، نظرا لأهميتها الثقافية والدينية في المجتمع البوذي.

Sri Lankan train derails after smashing into family of elephants.



Six elephants died, no train passengers were injuredhttps://t.co/tEB88DR5RW pic.twitter.com/WOc9ih98IA — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2025

The Batticaloa-Colombo train, ‘Meenagaya’, collided with a herd of elephants at Gal Oya, killing six of them, according to Sri Lanka Railways.



The collision also caused the train to derail, disrupting services on the line.#NoComment pic.twitter.com/vFnPEAl0TU — NoComment (@nocomment) February 20, 2025

الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية في قضية الإساءة لرئيس وزراء العراق

قررت محكمة الجنايات في الكويت إخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد‬، بكفالة 1000 دينار في قضية الإساءة لرئيس الوزراء العراقي بعد تنازل محامي السفارة العراقية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، تنازل وكيل السفارة العراقية المحامي حسن الموسوي أمام محكمة الجنايات عن الشكوى المقدمة ضد فجر السعيد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك بعد اعتذارها.

وكانت السعيد قد أصدرت بيان اعتذار عبر حسابها في منصة إكس، عقب تقديم شكوى ضدها من رئيس وزراء العراق، بسبب تغريدات نشرتها في حسابها أساءت من خلالها إلى رئيس وزراء العراق؛ ما دعاه إلى تقديم شكوى ضدها.

مصر.. حكم بإعدام يمنيين مدانين بجريمة شائنة

قضت محكمة الجنايات في مصر، بإعدام متهمين يحملان الجنسية اليمنية شنقا بعد إدانتهما بالاعتداء على طفل صغير في منطقة الدقي.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعد القبض عليهما إثر تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أسرة الطفل تفيد بتعرضه للاعتداء، وبعد التحريات تبين تورط المتهمين في الجريمة وجرى ضبطهما وإحالتهما للمحاكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا بحق المتهمين، بعدما أثبتت الأدلة وتقارير الطب الشرعي صحة الواقعة، وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد حكم الإعدام على المتهم بالاعتداء على الطفلة السودانية “جانيت” وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها في إحدى الحدائق.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وقال إن لديه ميولا تجاه الصغار وأنه اعتدى على الطفلة بعد سماعه صوتها أثناء صعوده سلم المبنى الذي يسكن فيه بسبب تعطل المصعد.

سقطت من الطابق السابع.. اتهام مصري بقتل زوجته في الأردن

قال موقع “القاهرة 24″، إن سيدة مصرية توفت في الأردن بعد سقوطها من الطابع السابع، ولكن أسرتها اتهمت زوجها بقتلها.

ووفقا لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر: “في 14 فبراير الماضي، توفيت آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن.

بينما أشار تقرير الطب الشرعي المبدئي إلى أن “الوفاة ناجمة عن السقوط، طالبت عائلتها بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها جريمة قتل عمد، مشيرة إلى إصابات سابقة تعرضت لها آية، منها كسر في الجمجمة ونزيف شديد وآثار تعذيب”.

ووفقا لما ذكره المقربون من آية: “شهد الجيران بوقائع عنف سابقة، واتهموا الزوج بالإيذاء، ما أدى إلى احتجازه مؤقتا. كانت آية قد حاولت الهروب من العلاقة عبر البحث عن عمل واستئجار منزل آخر، وفي يوم الحادث كانت تعد الطعام لأطفالها، مما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها”.

وبحسب الموقع، “القضية مسجلة برقم 2025/537م في إدارة البحث الجنائي بالأردن، بينما تتعرض والدة آية لتهديدات بإيذاء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بالعدالة. نطالب بتوسيع التحقيق ليشمل القتل العمد، وتوفير الحماية لأطفال الضحية وعائلتها، وإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الوفاة”.