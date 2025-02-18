من العالم.. إعدام أطفال ومقتل «سائح ألماني» ومصرع مسؤولين مصريين ووفاة لاعبي رياضة وفنان يدخل بـ«غيبوبة»

عثرت السلطات الموريتانية، على جثة سائح ألماني فقد أثناء رحلة سياحية لفوج ألماني في بحيرة “مطماطا” شمال شرقي نواكشوط العاصمة.

وبحسب وكالة “د. ب. أ”، أفادت مصادر محلية بأن “السائح يدعى “كلاوس يواخيم ليمان”، الأحد بعد انفصاله عن مرافقيه أثناء جولة سياحية قادتهم إلى بحيرة مطماطا التي تحيط بها تضاريس صعبة، وتوجد بها حيوانات مفترسة وزواحف سامة كالأفاعي والتماسيح”.

وأوضحت المصادر “أنه فور الإعلان عن اختفائه تمت تعبئة السلطات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى السكان المحليين العارفين بتضاريس هذه المنطقة السياحية للبحث عن السائح، الذي أمضى ليلة مختفيا عن الأنظار”.

وأفاد مصدر مطلع على “التحقيقات الأولية للدرك الموريتاني بأن السائح عثر عليه بعد أن سقط في “جرف” خلال تسلقه لمرتفع جبلي.

وأضاف المصدر “يبدو أن السائح سقط من مكان عال عندما كان يحاول أن يلتقط منه صورا من مكان مطل على البحيرة، وينتظر أن تجري السلطات الصحية معاينة للجثة من أجل تحديد أسباب وفاته”.

هذا “وتعد هذه ثاني حالة وفاة لسائح ألماني في موريتانيا حيث عثر خفر السواحل في عام 2019 على جثة سائح ألماني يدعى “بييرمان سورن” هالرد من مواليد 1977 بألمانيا، في منتجع كبانو السياحي في العاصمة الاقتصادية، وكان السائح يمارس الصيد على متن زورق مطاطي صغير قبيل الغروب قبل أن تباغته نوبة قلبية ويسقط في البحر”.

تونس.. مقتل 6 أشخاص بحادث مروري

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادث اصطدام شاحنة ثقيلة لنقل الفوسفات وحافلة ركاب في ولاية قفصة جنوب غربي تونس، ووقع الحادث صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الرابطة بين مدينتي الرديف وأم العرايس، بينما كانت الشاحنة تنقل مادة الفوسفات من منطقة الحوض المنجمي في الولاية.

ونقلت إذاعة قفصة الحكومية عن مصادر من الحماية المدنية قولها، “إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث في حصيلة أولية. ونقل الجرحى إلى المستشفى المحلي في مدينة الرديف”.

مصرع مسؤولين مصريين بحادث في “سانت كاترين“

لقى مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، واللواء عماد عبد الرحمن عنان مساعد محافظ جنوب سيناء مصرعهما، وأصيب سائق سيارتهما اليوم في حادث سير.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، “تؤكد المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبدالرحمن”.

فنان مصري شهير يتعرض لحادث “مروع“

تعرض الفنان المصري محمد نجاتي، لحادث سير مروع بطريق بور سعيد الصحراوي أثناء عودته إلى القاهرة فقد على أثره الوعي ونقل إلى أحد المستشفيات، وأظهرت صور من موقع الحادث تهشم سيارته وتعرضها لأضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بقوة في سيارة أخرى تسير أمامها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد المقربين من الفنان محمد نجاتي، “أنه تعرض لبعض الكدمات بالرأس أدت غياب الوعي ودخوله في غيبية ويتم علاجه حاليا منها داخل أحد المستشفيات الكبرى”.

هذا “ويشارك الفنان محمد نجاتي يشارك في مسلسل “حكيم باشا” مع النجم مصطفى شعبان والذى انتهى من تصويره منذ أيام، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان على شاشات المتحدة ومنصة “watch it”.

الشرطة الإيطالية تضبط 788 كغ من “الكوكايين”

صادرت الشرطة الإيطالية 788 كغ من الكوكايين كانت مخبأة بمنطقة المحرك في حاوية مبردة، حسب وكالة “أنسا”.

وعثرت شرطة مكافحة الجرائم المالية في ميناء “جيويا تاورو” بالمنطقة الجنوبية من كالابريا، “على الكوكايين الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 126 مليون يورو (132 مليون دولار)، وقد تم تقسيم الكوكايين إلى قطع صغيرة، وتم العثور على بعضها مخبأة داخل المئات من أكياس الحبيبات بينما تم إخفاء البعض الآخر بعناية داخل تجويف في حجرة المحرك بالحاوية المبردة التي تقوم بنقل الأسماك المجمدة”.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إلى أنه “تم اكتشاف المخدرات بعد القيام بفحص أكثر دقة لثلاث حاويات شحن مشتبه فيها كانت قادمة من أمريكا الجنوبية ومتجهة إلى موانئ في إيطاليا وإسبانيا”.

Al Porto di Gioia Tauro #ADMgov e @GDF hanno scoperto 788kg di cocaina nascosta all’interno di diversi container.

Sequestrato lo stupefacente ⬇️https://t.co/h80CLmY2zL pic.twitter.com/QLejtBRN9a — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) February 18, 2025

باكستان.. مقتل 4 جنود في كمين مسلح شمال غربي البلاد

أعلن في باكستان عن “مقتل 4 جنود في كمين مسلح الليلة الماضية استهدف قوات أمنية صدت هجوما على شاحنات محملة بالمساعدات شمال غربي البلاد”.

وأضاف المسؤولون أنه “وقع الكمين بعد ساعات من إرسال تعزيزات للتعامل مع هجوم أمس الاثنين على قافلة شاحنات مساعدات، قتل خلاله سائق ومسؤول أمني في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا، كما أصيب بعض أفراد الأمن في الكمين بمنطقة كورام التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا خلال الأشهر الماضية في اشتباكات بين القبائل الشيعية والسنية، وفقا لما قاله المسؤولون”.

وأضافت السلطات أن “عددا من الشاحنات التي كانت في طريقها إلى مدينة باراتشينار الرئيسية في كورام تعرضت للنهب والحرق”.

مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن “متمردي “إم 23″ قاموا بإعدام قاصرين خلال تقدمهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، أنه “تم التحقق من مقاطع فيديو تظهر 3 فتيان يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 11 و 15 عاما وهم يحملون أسلحة في مدينة بوكافو”.

ومنذ نهاية يناير الماضي، تقدم المتمردون نحو مدينة جوما، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، والتي يقطنها ملايين الناس، بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي، ووفقا للأمم المتحدة، تم انتشال ما لا يقل عن 900 جثة في مدينة جوما وحدها، وقد وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك الاغتصاب.

حادثة مأساوية.. وفاة لاعبين من نفس الفريق في وقت واحد

توفي لاعبان من فريق لكرة القدم المصغرة في مدينة فيرخنيايا بيشما في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية بعد ساعات من تحقيق فوز كبير بنتيجة 10-6 على فريق أتكيير يوم الجمعة الماضي.

وبحسب موقع 66.ru، “اللاعبان، يان جورافليف البالغ 32 عاما ودانييل خيلوبوك البالغ 33 عاما،من فريق “بوز روغريس” توفيا أثناء نومهما في الليلة التالية للمباراة، ونقلا عن مصدر مطلع على فإن الكارثتين وقعتا ليلة 15 فبراير، وشارك دانييل خيلوبوك في مباراة ضمن بطولة يكاترينبورغ لفرق الهواة، فيما غاب يان جورافليف عن المباراة”.

وأفاد المصدر نقلا عن أقارب الضحيتين إنهما “تعرضا في الحالتين إلى توقف القلب أثناء نومهما، وقالت والدة لاعب كرة القدم يان جورافليف، إن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، قبل أن يموت، عاد من التدريب بشكل طبيعي وذهب إلى السرير كالمعتاد، وفي صباح اليوم التالي وجدته عائلته ميتا”.

وأوضحت الوالدة أن “لاعب كرة القدم كان يتدرب باستمرار ويعيش من أجل الرياضة، وأشارت إلى أنها غير متأكدة من خضوع اللاعبين للفحص الطبي”.