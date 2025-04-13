من العالم..  إعدام رجل «هرّب المخدرات في أمعائه» وهزّة قوية تضرب ميانمار

تحطمت طائرة ذات محركين على متنها 6 أشخاص، السبت، في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك الأميركية.

ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه “تحطم مميت”، لكنها رفضت الإفصاح عن مصير ركاب الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن “الطائرة من طراز “ميتسوبيشي إم يو 2 بي”، كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا قرب هدسون، لكنها تحطمت على بعد تحليقها لنحو 48 كيلومترا قرب كوباك”.

وقالت سالفاتور إن “الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع”.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه “أرسل فريقا للتحقيق في الحادث”.

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط ميانمار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) عن “تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار، صباح اليوم الأحد. ورغم شدة الهزة، لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات”.

وبحسب المركز، “وقع الزلزال في الساعة 2:25 بتوقيت غرينتش، على بعد 84 كيلومترًا جنوب مدينة ماندالاي، التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة. وكان عمق بؤرة الزلزال حوالي 35 كيلومترًا، مما قلل من تأثيره بشكل كبير”.

تجدر الإشارة إلى أن “إقليم ميانمار كان قد شهد في 28 مارس الماضي زلزالًا شديدًا بلغت قوته 7.7 درجة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3.6 ألف شخص وإصابة حوالي خمسة آلاف آخرين، كما شعر سكان خمس دول مجاورة بهزاته الارتدادية”.

الداخلية الكويتة تكشف تفاصيل عن ضبط متهمين بقضايا مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية “عن ضبط أكثر من 29 كيلوغراما من المواد المخدرة وقرابة 8 آلاف حبة من المؤثرات العقلية إضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة حية”.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها: “في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي– الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضمن خطة أمنية تهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، تمكنت الفرق الميدانية من تنفيذ عدة حملات أمنية متزامنة في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط 30 متهما من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 مواطنا، و5 من غير محددي الجنسية، و7 من الجنسية البنغلاديشية، و2 من الجنسية الهندية، ومنهم واحد من كل من الجنسية السعودية والإيرانية”.

وأشارت الداخلية إلى ان الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمثلت في: 9.823 كيلوغرام من مادة الحشيش، 7.966 كيلوغرام من مادة الشبو، 7.557 كيلوغرام من مادة الماريغوانا، 2.950 كيلوغرام من مادة الكيميكال، 1.082 كيلوغرام من مادة الهيروين، 5 غرامات من مادة الكوكايين، 10 غرامات من بودرة الليريكا، 6.710 كبسولة من مادة الليريكا، 974 حبة من المؤثرات العقلية”.

وبينت الوزارة أنه “تم ضبط زجاجة خمـر من نوع “ريد ليبل”، وسلاحين ناريين وكمية من الذخيرة الحية، إضافة إلى (25) ميزاناً حساساً وكمية من الأكياس الفارغة المعدة للتغليف والترويج”.

وأكدت الداخلية أنه “تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على “استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال جلب أو ترويج المواد المخدرة، والتصدي بكل حزم لهذه الآفة حفاظا على أمن الوطن وسلامة أبنائه”.

السعودية.. إعدام أفغاني هرّب المخدرات في أمعائه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية “إعدام وافد أفغاني أدين بتهريب المخدرات إلى مكة المكرمة”.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن “بدشاه قل سليماني (أفغانستاني الجنسية) ‎أقدم على تهريب الهيروين المخدر داخل أحشائه إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة”.

وبحسب البيان، “قضت المحكمة المختصة؛ بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأشارت الوزارة إلى “تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني بدشاه قل سليماني (أفغانستاني الجنسية) يوم الأحد 15 / 10 / 1446 هـ الموافق 13/ 4 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة”.

وأكدت الداخلية السعودية، “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم”.

وحذرت “كل من يقدم على تهريب المخدرات بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من شخصيتين بارزتين

سحبت السلطات الكويتية الجنسية “من الداعية نبيل العوضي، والإعلامي إبراهيم محمد رزق أبو عيدة”.

وأعلنت “شبكة الكويت” على منصة “إكس”، “عن سحب الجنسية من الإعلامي المعروف بـ “بو عيدة”، والتي اكتسبها تحت بند الأعمال الجليلة، كما قالت إن وزارة الداخلية قررت سحب الجنسية من الشيخ العوضي، دون تقديم أي توضيح حول أسباب القرار”.

على إثر ذلك، علق الداعية، الذي ولد لعائلة من فئة البدون في الكويت، عبر منصة “إكس” قائلا: “بعد كل ضيق وشدة… غنى وسعة! (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)”.

يذكر أنه تم “منح الجنسية الكويتية للعوضي في عام 1998، إلا أنها سحبت منه في عام 2014 بعد اتهامه بـ”تقويض النظام”، وأعيدت له في عام 2018 بقرار من مجلس الوزراء، وجاء سحب جنسية العوضي بالتزامن مع سحب الجنسية من شخصيات بينهم الإعلامي السابق مبارك العمير، والفنان محمد العجيمي”.