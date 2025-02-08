من العالم.. اختناق عائلة أردنية وزلزال يضرب منطقة تركية وحادث مأساوي في إيران

تمكنت مصالح الديوانة في مطار “تونس قرطاج”، بالتنسيق مع فريق التفتيش الأمني المشترك، من “ضبط كمية معتبرة من مادة مخدر الكوكايين مخفية داخل حقيبة مسافرة أجنبية”.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن “المسافرة كانت قادمة إلى تونس من إحدى الدول الأجنبية، حيث تم إثر تفتيشها العثور على 6175 غراما من مخدر الكوكايين ملفوفة بكيسين من البلاستيك مخفية داخل مخبأ مهيأ للغرض”.

وأكدت أنه “تم تحرير محضر مصادرة الممنوعات وجرى التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات”.

وفاة عائلة كاملة في الأردن

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم في الأردن، إثر تعرضهم لضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم في منطقة النعيمة بمحافظة إربد شمالي الأردن، والمتوفون هم: نبيل عدنان أحمد الصمادي (30 عاماً)، وزوجته هدى فادي جمال الصمادي (19 عاماً)، وطفلاهما عثمان نبيل عدنان الصمادي (عامان ونصف) ويزن نبيل عدنان الصمادي (3 أشهر)، حيث فارقوا الحياة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الصادر عن المدفأة.

وحذرت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين من “مخاطر استخدام المدافئ بطريقة غير آمنة، مؤكدة أن استنشاق أول أكسيد الكربون يؤدي إلى ضيق التنفس، فقدان الوعي، وقد ينتهي بالوفاة إذا لم يتم التدخل السريع”.

وشددت المديرية على “ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام المدافئ، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع التأكد من تهوية المنزل بشكل مستمر، كما دعت إلى فحص المدافئ والتأكد من سلامة الخراطيم الواصلة بين الأسطوانة وجسم المدفأة لتجنب أي تسرب للغاز”.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى “الاتصال الفوري برقم الطوارئ 911 في حال الاشتباه بأي حالة اختناق أو تسرب غاز، حفاظًا على الأرواح والحد من وقوع حوادث مأساوية مماثلة”.

تونس.. إصابة 13 جنديا بعد انقلاب شاحنة

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن “شاحنة عسكرية انقلبت في مدينة سليمان بولاية نابل بتونس”.

وأشارت الأنباء إلى أن “الشاحنة انقلبت بفعل الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالمنطقة، في حين أكدت المصادر أنه تم نقل 13 عسكريا كانوا على متن الشاحنة، إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات الأولية، دون تسجيل وفيات”.

زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أنه “هز زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر بحر إيجة غرب تركيا مساء امس الجمعة، ووقع الزلزال الساعة (15:17 بتوقيت غرينتش) على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر”.

وأشارت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن “الزلزال لم يخلف أي أضرار أو إصابات”.

ويأتي هذا الزلزال “كجزء من سلسلة زلازل متتالية ضربت منطقة بحر إيجة منذ 28 يناير الماضي، حيث تراوحت قوة الهزات السابقة بين 4.1 و4.8 درجات على مقياس ريختر، ومنذ أيام، تشهد منطقة جزر سيكلاديز وخاصة سانتوريني اليونانية الواقعة جنوب بحر إيجة وقوع زلازل متكررة أثارت مخاوف من احتمال ارتباطها بنشاط بركاني”.

إيران.. قتلى وجرحى في انقلاب حافلة فريق نسائي

أفادت وسائل الإعلام ، مساء أمس الجمعة، بانقلاب حافلة تقل فريق “كرة الماء للفتيات” من محافظة الغربية، مما أسفر عن مقتل اثنتين من أعضاء الفريق النسوي وإصابة 20 أخريات.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “الحادث وقع بالقرب من هستيجان جنوب مدينة دليجان التابعة لمحافظة اصفهان وسط إيران”.

وأضافت: “كانت الحافلة في طريقها من أرومية إلى أصفهان للمشاركة في المرحلة النهائية من دوري كرة الماء تحت 20 عامًا”، مشيرة إلى أنه “تفاوتت الإصابات بين كسور في الساق وإصابات في الرأس والرقبة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دليجان لتلقي العلاج”.

وفي حادث منفصل وقع يوم الخميس، انقلبت حافلة تقل طالبات في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، بينهم 4 طالبات، وإصابة 27 آخرين، ووقع الحادث في طريق عودة الطالبات من رحلة مدرسية، فيما أعلنت الشرطة الإيرانية أن التقارير الأولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يكون عطلًا في الفرامل.

رسانه‌های ایران از واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم واترپلو دختران آذربایجان غربی در مسیر ارومیه – اصفهان خبر دادند. به گزارش ایرنا، در این حادثه ۲ نفر جان باختند و ۲۰ نفر مجروح شدند.

علیرضا شهرجردی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، اعلام کرد: «این حادثه ساعت ۹:۳۹ صبح جمعه بعد… pic.twitter.com/oHzVk4sRGh — independentpersian (@indypersian) February 7, 2025