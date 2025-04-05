من العالم.. الزلازل والأعاصير وانهيارات المنازل تحصد أرواحاً جديدة

لقي مواطن ألماني مصرعه بعد سقوطه من أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا بمصرع شخص بعد سقوطه داخل الفندق، وتبين أن الشخص سائح أجنبي يحمل الجنسية الألمانية ويبلغ من العمر 87 عاما، وسقط من الطابق الـ30 بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة”.

وفي واقعة أخرى، “لقي ليبي مصرعه في حادث تصادم سيارتين بالقرب من مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة”.

انهيار 3 عقارات في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اليومين الماضيين انهيار عقارين بشكل كامل وآخر بشكل جزئي، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بينهم أم وأطفالها الثلاثة.

وقال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن “هناك ما يزيد عن 15 ألف قرار ترميم لعقارات بالإسكندرية لم ينفذ منها سوى 360 تقريبا فقط”.

وأضاف لقناة “روسيا اليوم”، “أن التكلفة المرتفعة لعملية الترميم تمنع السكان من تنفيذها، كما أن المحافظة ليس لديها الميزانية الكافية لمثل هذه العمليات، ما يؤدي في النهاية إلى عدم تنفيذ قرارات الترميم؛ ما دفعه لتقديم اقتراح بمجلس النواب لحل هذه المشكلة”.

ويوم الخميس الماضي، “انهار منزل بالكامل في حي الجمرك، بعد سقوط سقف الطابق الثالث الذي كانت تقيم فيه أسرة مكونة من 5 أفراد، لقي 4 منهم (الأم و3 أطفال) مصرعهم فيما أصيب الأب بإصابات بالغة، ولم يتواجد أحد في الطابقين الأول والثاني، وفي واقعة أخرى يوم الخميس، لقيت سيدة مصرعها بعد سقوط كتل حجرية عليها جراء انهيار شرفة عقار في منطقة الجزيرة الخضراء، شرقي المحافظة، وفي واقعة ثالثة انهار عقار بالكامل في حي الجمرك مساء أمس الجمعة، دون إصابات بشرية لخلوه من السكان”.

وتشير تقديرات إلى “وجود 300 ألف عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية، تتركز في الأحياء القديمة والتاريخية من المحافظة”، بحسب وسائل إعلام محلية.

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بأن “إعصارا دمر مستودعا زراعيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخله في جنوب إسبانيا”.

وأعلن وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسباني عن “تشكيل فريق تحقيق خاص لمعرفة ظروف الحادث”.

يذكر أن “منطقة أندلوسيا تشهد بين الحين والآخر عواصف عنيفة، لكن حوادث بهذا المستوى من الخطورة تظل نادرة الحدوث”.

المغرب.. العثور على جثة مرشد سياحي بفندق في مدينة ورزازات

ذكر موقع “هسبريس” المغربي أنه “عثر على جثة مرشد يعمل في النقل السياحي داخل غرفته بأحد فنادق مدينة ورزازات”.

وحسب المعلومات الأولية، فإن “الضحية الذي ينحدر من نواحي مدينة أغادير، وصل إلى ورزازات ليلة الخميس قادما من مرزوكة بعد أن نقل مجموعة من السياح من مرزوكة إلى قلعة مكونة، حيث قرر قضاء ليلته في أحد فنادق مدينة ورزازات قبل أن يعود صباح الجمعة إلى قلعة مكونة لاستكمال مهمته المهنية مع المجموعة السياحية، ولم تكشف السلطات المختصة بعد عن هوية الضحية أو تفاصيل إضافية حول الحادثة في انتظار استكمال التحقيقات الجارية، فيما رجحت بعض المصادر أن تكون أسباب الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة”.

تونس.. وفاة شاب وإصابة آخر في انفجار لغم بجبل السلوم في القصرين

لقي شاب تونسي ثلاثيني مصرعه، بعد تعرضه لإصابات جراء انفجار لغم بجبل السلوم من ولاية القصرين، فيما أصيب شاب عشريني بجروح في الحادثة ذاتها”، وفق ما ذكرت إذاعة “موزاييك”.

يشار إلى أن جبل السلوم “يتواجد به عدد من فلول ما يسمى “أجناد الخلافة” التابع لتنظيم “داعش” والذي سبق لجزء من عناصره الانتماء لما يسمى بـ”كتيبة عقبة بن نافع” المبايعة لـ”تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي”، قبل الإنشقاق عنها”.

ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3455 شخصا

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، بأن “عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس، ارتفع إلى 3455 شخصا”.

وقالت وسائل الإعلام إن “عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3455، مع إصابة و4840 شخصا وفقدان 220 آخرين، في حين أشاد منسق الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر للبلاد، بالمنظمات الإنسانية والمجتمعية لقيادتها جهود الإغاثة”.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار يوم 28 مارس، وشعر بالزلزال سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.