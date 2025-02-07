من العالم.. الشعب الأردني «ينتفض» ومقتل العشرات في تركيا واختفاء طائرة أمريكية

رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية.

وخلال الوقفات الاحتجاجية، أكد المشاركون “رفضهم القاطع لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرين ذلك جزءا من “مؤامرة الوطن البديل” وتهويد القدس، كما طالب المشاركون بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية، بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني”.

واتهم المشاركون بالاحتجاجات، الإدارة الأمريكية “بالانحياز لإسرائيل في “دعم مخططاتها التوسيعة على حساب اغتيال القضية الفلسطينية وحق العودة وزعزة استقرار وأمن الأردن”.

وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل تصاعد المخاوف من مخططات أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة.

اختفاء طائرة على متنها 10 أشخاص في ألاسكا الأمريكية

تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على طائرة تابعة لشركة “بيرنغ إير” أُبلغ عن فقدانها بعد ظهر أمس الخميس، أثناء توجهها إلى إحدى المدن الساحلية في ألاسكا وعلى متنها 10 أشخاص، وفقًا للسلطات المحلية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت إدارة السلامة العامة في ألاسكا أن الطائرة، وهي من طراز “كارفان”، كانت تقل 9 ركاب وقائدها عندما فُقد الاتصال بها حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن “فرق البحث تعمل حاليا على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة”.

وأشارت السلطات إلى أن “الطائرة كانت في رحلة بين مدينة أونالاكليت ومدينة نوم، الواقعتين على الساحل الغربي لألاسكا.

وأضافت الإدارة إلى أنه قبل فقدانها، أبلغ قائد الطائرة مراقبة الحركة الجوية بنيته الدخول في نمط الانتظار لحين إخلاء المدرج، وفقًا للمعلومات المتوفرة، فيما أفاد قسم الإطفاء بأن عمليات البحث الجوية كانت محدودة في البداية بسبب الطقس والرؤية الضعيفة، إلا أن طائرة “سي-130″ التابعة لخفر السواحل وصلت إلى المنطقة لتعزيز جهود البحث”.

تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة بسبب الكحول المغشوش في تركيا

أعلن محافظ أنقرة واسيب شاهين، عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ونقلت قناة “إن تي في” عن شاهين قوله: “توفي 33 شخصا بسبب تناول الكحول المغشوش، بينما يتواجد 20 شخصا في العناية المركزة”. وقال المسؤول أيضا إنه خلال التحقيق في مسألة وصول الكحول المغشوش إلى السوق، “تم اعتقال 32 شخصا، تم وضع 13 منهم قيد الاعتقال”.

وفي منتصف يناير، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول، كما تم تسجيل جميع حالات التسمم تقريبا في المنطقة التي يعيش فيها معظم المواطنين من تركمانستان وأوزبكستان، وحسب البيانات الأولية، تم اعتقال 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بإنتاج وبيع مشروبات كحولية مقلدة، وتم القبض على أربعة منهم بأمر من المحكمة، وبقرار من سلطات إسطنبول، تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة.