من العالم.. «الفيشاوي» يُثير جدلاً ونحو 100 قتيل بحادث مروّع في إثيوبيا

قتل 3 عسكريين مصريين بينهم ضابط وأصيب مجندان آخران في انفجار ضخم هز أكاديمية الشرطة في القاهرة.

مصر.. مقتل وإصابة عسكريين بينهم ضابط في انفجار ضخم هز أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن وقوع انفجار راح ضحيته أثناء أعمال صيانة لأحد مخازن الغاز في أرض خالية داخل أكاديمية الشرطة ووفاة ضابط شرطة وفردين.

وتم تحديد الضحايا ضمن الحصيلة الأولية لانفجار أكاديمية الشرطة، على أنهم (ضابط برتبة مقدم وفردي أمن).

ونشرت حسابات مصرية على مواقع التواصل صورة لمقدم شرطة يدعى محمد أبو راس، زعموا أنه هو الضابط الذي قتل في انفجار أكاديمية الشرطة.

ولفتت هذه الحسابات ـ بينها حسابات موثقة ـ إلى أنه قتل في انفجار أكاديمية الشرطة، رفقة المقدم أبو راس 3 أمناء شرطة وأصيب مجندان.

إثيوبيا.. مقتل 71 شخصا على الأقل بغرق شاحنة في نهر

لقي ما لا يقل عن 71 شخصا مصرعهم في حادث سير في إثيوبيا عندما سقطت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في نهر في جنوب البلاد وغرقت فيه.

وقال ماتي منجشا، المسؤول المحلي عن المنطقة، لخدمة “صوت أمريكا القرن الإفريقي”، إن الحادث وقع في نهر غالانا، بمنطقة سيداما الشرقية، جنوب العاصمة أديس أبابا، مبينا أن من بين الضحايا 68 رجلا وثلاث نساء.

وأفاد بأن شاحنة تقل ركابا فقدت السيطرة أثناء مرورها على جسر وسقطت في نهر غالانا، لافتا إلى أن الضحايا يشملون شبابا من نفس المنطقة كانوا عائدين من حفل زفاف وموقع عمل.

وأكد أشينافي بليسو، مدير مستشفى بونا، عدد الوفيات خلال مقابلة هاتفية مع “صوت أمريكا”، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى..

I'm deeply saddened to hear about the tragic traffic accident in Bona area, Sidama, Ethiopia, which has resulted in over 70 https://t.co/B2wcbB4TpM heartfelt condolences go out to the families and friends of the victims, We are not like #Habtish @HabtishGurmu who is #Sidama and… pic.twitter.com/TovZ2UCm3A — Ahmed🇪🇹 (@Jigjigamedia) December 30, 2024

الهند.. محاولة إنقاذ طفلة من داخل بئر دخلت يومها السابع

دخلت عملية إنقاذ طفلة علقت على عمق 150 قدما داخل بئر يبلغ عمقها 700 قدم في قرية كوتبوتلي بولاية راجستان الهندية يومها السابع.

سقطت الطفلة شيتنا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، في البئر يوم الاثنين 23 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لإخراجها.

وقضت الطفلة أكثر من 90 ساعة دون طعام أو ماء، ويقال إنها ضعيفة للغاية وغير قادرة على الحركة في البئر الواقعة في قرية كوتبوتلي بولاية راجستان الهندية.

وتسابق خدمات الطوارئ الزمن لإخراج شيتنا التي تتم مراقبتها باستخدام كاميرا فيديو، ويتم تزويدها بالأكسجين عبر أنبوب.

تم تنفيذ حفريات يدوية خلال الأيام الماضية في محاولة لتحرير الطفلة، مع تجربة سلسلة من التقنيات المختلفة، لكن لم تنجح أي من هذه المحاولات حتى الآن.

كما أن الأمطار عرقلت عملية الإنقاذ، حيث منعت فرق الإنقاذ من النزول إلى البئر للوصول إلى شيتنا. وتم نصب خيام مقاومة للماء لتغطية البئر، بينما فريق الإسعافات الأولية على أهبة الاستعداد بجانب البئر لتقديم العلاج لشيتنا إذا تم إنقاذها. وتم وضع خطة لنقل الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى مستشفى كوتبوتلي فور إنقاذها.

#WATCH | Kotputli, Rajasthan: Operation continues to rescue the three-and-a-half-year-old girl who fell into a borewell in Kiratpura village on December 23. pic.twitter.com/fKh6TaBzqW — ANI (@ANI) December 27, 2024

طاهية تدخل موسوعة غينيس بتحضير 15000 طبق في وقت قياسي

سجلت الطاهية زينب بانكي من كوت ديفوار رقما قياسيا أدرج على موسوعة “غينيس” من خلال تحضير 15 ألف طبق في وقت قياسي.

وقالت بوابة Jeune Аfrique الإلكترونية الإخبارية إن العمل استغرق 131 ساعة، أي خمسة أيام ونصف تقريبا.

ووفقا لقواعد ماراثون الطهي، مُنحت المرشحة لتسجيل الرقم القياسي خمس دقائق من الراحة في كل ساعة، وساعتين في كل يوم للنوم وثلاثين دقيقة يوميا للذهاب إلى المرحاض. وكان عليها أن تطبخ واقفة.

وتم توزيع جميع الأطباق المُعدة على الفعاليات الخيرية. وقد لفتت الطاهية بأدائها المثير للإعجاب انتباه وزير الشباب في جمهورية كوت ديفوار مامادو توري، الذي هنأ بانكي بتحطيم الرقم القياسي.

يذكر أن الرقم القياسي السابق يعود إلى الطاهي الأيرلندي آلان فيشر الذي وقف أمام الموقد لمدة 120 ساعة.

مصر.. الفيشاوي يثير الجدل بتصريحات عن التاتو والحلق ويؤكد: والدي أفضل من عادل أمام

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلا واسعا بتصريحاته مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث قال إن “التاتو هو جزء من تراث مصر في الأصل، خاصة في الصعيد”.

وأضاف: “كنت بتغدى في فندق في الجيزة، وبعدين كان فيه عسكري صعيدي أول يوم خدمة له، وأنا داخل الفندق سألني: “هو مش الوشم ده حرام؟” قلت له: “حضرتك جدتك كافرة؟ “فأجابني: “لا طبعا”، فقلت له: “طيب مش جدتك عاملة وشم في دقنها”.

وأوضح: “الفن مش حرام والتاتو نوع من الفن”، موضحا: “الوشوم بتتعمل في الصعيد منذ آلاف السنين، وموجود من أيام الفراعنة كمان”.

وأردف: “بالنسبة لارتدائي للحلق؟ فالقراصنة يرتدون حلق، وهو نوع من التعبير عن النفس وكل واحد حر في التعبير عن نفسه، والحلق لا يقلل من الرجولة وكبار الممثلين مثل ويل سميث ومورجان فريمان وجوني ديب يرتدون حلق”.

وقال إن والده الراحل فاروق الفيشاوي كان يتمتع بموهبة أقوى في التمثيل مقارنة بعادل إمام، وأوضح كذلك أن عادل إمام لم يكن يتمتع بالمواصفات الجمالية التي يتوقعها البعض مشيرا إلى أن الزعيم لم يكن وسيما في رأيه الشخصي.

وعن سبب طلاقه من ندى الكامل، أوضح أحمد الفيشاوي أن “الخلافات” هي السبب الأساسي الذي يفسد أي علاقة زوجية.

وفي سياق اللقاء، صرح الفيشاوي بأنه تزوج وطلق 5 مرات، مشيرا إلى أنه يناسبه العيش منفردا بسبب حاجته لمساحة شخصية وفنية. كما تحدث عن رغبته في تجسيد شخصيات مثيرة مثل أبو محمد الجولاني وسفاح التجمع.

وتطرق الفيشاوي إلى الحديث عن أبنائه، حيث ذكر أن تواصله مع ابنه تيتوس، المقيم في ألمانيا، أقوى من تواصله مع ابنته لينا، التي تعيش في إنجلترا.