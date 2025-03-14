من العالم.. جريمة «مروّعة» في سوريا ومحاولة انتحار تتسبب بـ«مأساة»

كشفت وسائل إعلام سورية، “عن جريمة مروعة شهدتها قرية “النقيب” بمنطقة طرطوس، راح ضحيتها أم وابنتها”.

وأوضحت صحيفة “الوطن” السورية، “أن الجريمة أسفرت عن ومقتل امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، وابنتها الشابة (30 عاما)، فيما أصيب ابنها الشاب (28 عاما) بطلق ناري”.

ونقلت “الوطن” عن مصدر رسمي في البلدة أنه “بسبب خلافات عائلية، قام المواطن “ه.ع” بإطلاق الرصاص من بندقية على زوجة أخيه وابنها وابنتها في منزلهم بالقرية وفر هاربا”.

وأفاد مصدر طبي لـ”الوطن”، بأنه تم “إسعافهم إلى المشفى الوطني، لتفارق المرأة وابنتها الحياة، فيما لا يزال الشاب في العناية المركزة”.

من جهتها، “حضرت شرطة منطقة “طرطوس” فور إعلامها بالجريمة إلى المكان، فيما تتابع تحقيقاتها لكشف كل الملابسات وإلقاء القبض على القاتل”.

العراق.. محاولة انتحار تتسبب بمأساة عائلية

كشفت وسائل إعلام عراقية عن “محاولة انتحار غريبة من نوعها، حيث أن من أراد إنهاء حياته بقي على قيد الحياة، فيما قتلت زوجة أخيه جراء الرصاصة”.

ونقلت وكالة “شفق نيوز” عن مصدر أمني، قوله إن “شابا في الـ21 من عمره، حاول الانتحار عبر إطلاق النار من بندقية على صدره، لكن الرصاصة اخترقت جسده لتصيب زوجة أخيه التي كانت بالقرب منه، ما أدى لمقتلها على الفور”.

وأضاف المصدر أن “الحادث وقع في قرية سراجق التابعة لقضاء المنصورية في المحافظة”، لافتا إلى أنه “تم نقل جثة المرأة الضحية للطب العدلي والمصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج”.

وبين المصدر أن “قاضي التحقيق أصدر أمرا بتوقيف الشاب لاستكمال الإجراءات القانونية معه بعد تماثله للشفاء”.

مصري اختلف مع أخيه فهاجم منزله بالجرافة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية المصرية، “القبض على شخص أقدم على هدم منزل شقيقه باستخدام جرافة أثناء تواجده داخله برفقة أسرته، وذلك بسبب خلافات على الميراث”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والجرافة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، “تداولوا مقطع فيديو وثق لحظة هجوم المتهم على منزل شقيقه وقت الإفطار، ومحاولته هدمه على من بداخله”.

خلاف على الميراث.. شقيق يهدم منزل أخيه بـ”لودر” أثناء الإفطار#الميزان_نيوز pic.twitter.com/WLeNmoFeif — الميزان نيوز (@almezannews) March 14, 2025