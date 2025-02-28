من العالم.. جريمة «مروّعة» في سوريا ووفاة ممثل شهير وامرأة تبيع عشرات الأطفال!

شهدت إحدى قرى ريف بانياس، بمحافظة طرطوس في سوريا، جريمة قتل مروّعة، راح ضحيتها 4 أشخاص، بينهم شخص مُقعد وطفل.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، “أطلق ملثمون يستقلون سيارتين إحداهما ملطخة بالوحل، والأخرى نوع “سانتفيه” النار من أسلحتهم الرشاشة على 4 أحدهم طفل ينحدر من إدلب، وتم تنفيذ الجريمة في بقالة بالقرب من جسر الخراب في بانياس، قبل أن يغادر منفذو الجريمة إلى جهة مجهولة”.

ونقلت الصفحة الرسمية لمنصة “تأكد” على موقع “فيسبوك”، “أن من بين الضحايا شخصًا مُقعدًا إثر إصابة تعرض لها سابقًا نتيجة حادث سير، ويدعى بشار قليح، أما الضحية الثانية فهو حبيب زاهر، عسكري أجرى تسوية بعد سقوط النظام، والضحية الثالثة طارق علي، وهو مدني متخلف عن الخدمة الاحتياطية (للنظام السابق) منذ مدة طويلة، والضحية الأخيرة هو عمر أبو دان، مدني من ريف إدلب ويعمل لدى صاحب البقالة”.

ونقلت المنصة عن شهود عيان قولهم إن “السيارة التي رصدتها كاميرات المراقبة المثبتة قد تجولت في المنطقة خلال اليومين الماضيين، وكانت تبحث عن شخص يدعى سامر علي، وهو شقيق طارق علي، أحد الضحايا”.

وأشارت المنصة إلى أنها “تواصلت مع مصدر أمني في وزارة الداخلية للحصول على تصريح رسمي بشأن الحادثة، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة نشر هذه المعلومات”.

وفاة ممثل أمريكي وزوجته بظروف غامضة!

في ظروف غامضة، تم العثور على الممثل الأمريكي الحائز على جائزة “أوسكار”، “جين هاكمان وزوجته”، متوفين بمنزلهما في “نيو مكسيكو”.

وبحسب السلطات، “لا يشتبه في أنهما ضحية جريمة قتل، مع ذلك لم تصدر أي تفاصيل حول ملابسات وفاتهما، وقالت إن التحقيقات جارية”.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس شرطة سانتا في دينيس أفيلا، “إن رجال الشرطة تلقوا طلبا بتفقد المنزل، وعثروا على هاكمان (95 عاما) وزوجته بيتسي اراكاوا (64 عاما) وكلبهما وقد فارقوا الحياة”.

وأضاف البيان “لا يوجد دليل على وجود جريمة في تلك الوفيات حاليا، لكن لم يحدد سبب الوفاة بعد. التحقيق جار في مكتب شرطة مقاطعة سانتا في”.

في السياق، كشفت إليزابيث هاكمان، ابنة الممثل الأميركي الراحل جين هاكمان، عن تفسيرها لحادث وفاته داخل منزله مع زوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، في ظل تأكيد الشرطة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأوضحت إليزابيث هاكمان (63 عاما)، “أن السبب وراء وفاة والدها وزوجته قد يكون التسمم بأول أكسيد الكربون، قائلة: “لسنا متأكدين بعد، لكننا نعتقد أن السبب قد يكون الأبخرة السامة”.

وأضافت أن “الشرطة لم تجد أي علامات تدل على وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن والدها وزوجته كانا يعيشان في منزلهما بولاية نيو مكسيكو منذ تقاعده عن التمثيل عام 2004، وبعد مغادرته هوليوود، كرس وقته لرسم اللوحات الفنية”.

من جانبه، أوضح عمدة مقاطعة سانتا فيه، أدان ميندوزا، أن “التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم استبعاد أي احتمال”، بحسب موقع “تيمز”.

وصرح ميندوزا، أنه “تم العثور على جثتي الزوجين خلال فحص أمني أجراه الضباط، بعد تلقيهم بلاغاً من أحد الجيران القلقين لعدم رؤية الممثل (95 عاما) أو زوجته (63 عاما) عازفة البيانو الشهيرة، وعند وصول الشرطة، حضرت فرق من شركة الغاز وإدارة الإطفاء للتحقق من عدم وجود أبخرة سامة قد تعرض حياة المحققين للخطر أثناء تفتيش المنزل”.

هذا “وظهر هاكمان، وهو جندي مشاة سابق معروف بصوته الأجش، في أكثر من 80 فيلما، وكذلك على شاشة التلفزيون والمسرح خلال مسيرة طويلة بدأت في أوائل الستينيات، ونال أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره المميز كأخ لص البنوك كلايد بارو في فيلم “بوني وكلايد” عام 1967. كما ترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عام 1971 عن دوره في فيلم “لم أغن لأبي أبدا”، وسطع نجمه في شخصية بوباي دويل، المحقق في نيويورك الذي يطارد تجار المخدرات الدوليين في فيلم الإثارة (ذا فرنش كونيكشن) أو “الرابط الفرنسي” للمخرج وليام فريدكين، وهو الدور الذي فاز عنه بأول جائزة الأوسكار له كأفضل ممثل، كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1993 عن دور قائد شرطة شرير في فيلم (آن فورجيفن) “غير مغفور” للمخرج كلينت إيستوود، وترشح لجائزة الأوسكار عن دوره كعميل لمكتب التحقيقات الاتحادي في الفيلم الملحمي (مسيسبي بيرنينغ) أو “مسيسبي تحترق” عام 1988، وفي عام 2004، أعلن الممثل الأمريكي اعتزاله السينما، وكان آخر مشروع له هو الفيلم الكوميدي “مرحبا بك في مووسبورت”.

باكستان.. قتلى وجرحى جراء تفجير في مسجد الجامعة الحقانية

لقي 5 مصلين حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، إثر تفجير في مسجد الجامعة الحقانية بشمال غرب باكستان.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، ذكر عبد الرشيد، رئيس شرطة الحي، أن “الانفجار وقع في حي أكورا خاتاك، بإقليم خيبر بختونخوا. وأشار إلى أن رجال الشرطة يحققون في الانفجار بينما يتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفيات”، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع داخل الجامعة الحقانية.

السودان.. إحباط أكبر عملية لتهريب الذهب

أحبطت الجمارك السودانية في ولاية نهر النيل تهريب 312 قطعة من الذهب تزن 142 كغ، وبندقية كلاشنكوف.

وثمن اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، المدير العام لقوات الجمارك بالإنابة، “الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في التصدي لعمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، موكدا على أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لقوات الجمارك للحد من جرائم التهريب بكافة أشكاله”.

وأكد العميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، على أن “الضبطية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد مستمر لتحركات المهربين، مشيرا إلى أن القوة المنفذة نجحت في إحباط المحاولة بفضل الاستعداد العالي”.

الهند.. الثلوج تحاصر 57 شخصا جراء انهيار جليدي

أفادت صحيفة “هندوستان تايمز”، “بأن 57 شخصا على الأقل تحاصرهم الثلوج، بعد انهيار جليدي في ولاية أوتاراخند الجبلية شمال الهند”.

وقالت الصحيفة: “يوم الجمعة، اجتاح انهيار جليدي منطقة تشامولي في أوتاراخند، مما أدى إلى محاصرة 57 شخصا على الأقل تحت كتل ثلجية ضخمة”، وأشارت التقارير إلى أن العمال المحليين قد يكونون محاصرين تحت الثلوج، حيث بدأت السلطات المحلية عملية بحث وإنقاذ المتضررين.

الصين.. إعدام امرأة خطفت وباعت 17 طفلا

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين عن “تنفيذ حكم الإعدام بحق يو هواينغ البالغة من العمر 61 عاما التي قامت مع شركائها بخطف وبيع 17 طفلا”.

وجاء في بيان نشر على موقع النيابة: “بعد مصادقة المحكمة الشعبية العليا على حكم الإعدام، قامت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو بتنفيذ حكم الإعدام بحق يو هواينغ في 28 فبراير”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “شينخوا” بأن المحكمة أثبتت “أن يو هواينغ، قامت مع شركائها بين عامي 1993 و2003 بخطف 17 طفلا من مقاطعات قويتشو ويوننان ومدينة تشونغ تشينغ، وبيعهم في مقاطعة خبي”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “شينجينغ باو” أن “يو هواينغ، أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة”.

ووفقا للصحيفة، فإن “أول من باعته يو هواينغ كان طفلها الخاص، وفي عام 2004، تم القبض عليها بتهمة خطف وبيع الأطفال، لكنها تمكنت من انتحال شخصية أخرى، مما أدى إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات فقط”.

وفي أكتوبر 2024، “أصدرت محكمة في مقاطعة قويتشو جنوب الصين حكما بالإعدام بحق “يو هواينغ”.

استخراج 13 قطعة معدنية من معدة طفل مصري

نجح فريق طبي مصري في “استخراج 13 قطعة عملة معدنية فئة 1 جنيه مصري من معدة طفل في الخامسة عشرة من عمره”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “استقبل مستشفى الأطفال بجامعة منصور طفلا يعاني من ألم شديد في أثناء عملية بلع الطعام، وتم إجراء أشعة على منطقة الصدر فأوضحت وجود عملة معدنية في المريء”، وفق مدير مستشفى الأطفال الجامعي الدكتور أشرف الشرقاوي.

وأوضح أنه “تم إجراء المنظار لاستخراج القطعة المعدنية من المريء، إلا أن الفريق الطبي الذي كان يجري عملية المنظار للطفل فوجئ بوجود عدد كبير من القطع المعدنية فئة 1 جنيه مصري بلغ عددها بعد انتهاء عملية المنظار 13 قطعة معدنية”.