من العالم.. جريمة «مروّعة» في مصر وحادث مؤسف بالبحرين وسيّارة تدهس «حشوداً» وسط ألمانيا!

تحطمت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، بالقرب من قاعدة جوية بحرية في خليج سان دييغو أمس الأربعاء.

وأعلن مسؤول أمريكي أن “الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تم إنقاذهما دون أن يصابا بأي أذى”.

وأضاف المسؤول، “أن الطائرة التي تحطمت، هي من طراز (إي إيه-18جي غرولر) والتي تستخدم في الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا”.

يذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد أعلن الشهر الماضي عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز “إف-35” ذات مقعد واحد في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا.

تايوان.. مقتل شخص وإصابة 9 بانفجار في مركز تجاري

هزّ انفجار عنيف “مركزا تجاريا في منطقة سيتون تايتشونغ بتايوان أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة”.

وحسب الوسائل الإعلامية المحلية فإن “الانفجار وقع في مركز شين كونغ ميتسوكونشي جونغغانغ، في الطابق الثاني عشر من المبنى”.

وأكدت فرق الإنقاذ “وفاة رجل في موقع الحادث، بينما تم نقل امرأة لا تظهر عليها علامات الحياة إلى المستشفى، كما أصيب عدة أشخاص آخرين، وفعلت السلطات بروتوكول الاستجابة لحالات الإصابات الجماعية، ولا تزال الشرطة المحلية وخدمات الإطفاء تواصل تحقيقاتها لتحديد السبب الدقيق للحادث”.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 13, 2025

ألمانيا.. سيارة تدهس حشدا من الناس في ميونيخ

قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، “إن سيارة قامت بدهس حشد من الناس في مدينة ميونيخ، وسط أنباء عن وقوع إصابات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “السيارة من طراز “ميني كوبر” دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد “فيردي” وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع”.

وأشارت المعلومات الأولية إلى “أن السيارة اصطدمت بمجموعة من الأشخاص، من المفترض أنهم مشاركون في احتجاج نقابة “فيردي”، وأفاد شهود عيان بأن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أطلقوا النار عليه ثم اقتادوه بعيدا”.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.

قالت الشرطة الألمانية، إن “منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، الخميس، هو شاب أفغاني الجنسية”.

وأشار موقع “فيلت” الألماني، إلى أن “الرجل هو “طالب لجوء” من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما”.

هذا “ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ميونيخ الأمني، الجمعة، الذي تشارك فيه عادة شخصيات عالمية كبيرة، حيث سيصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

مصر.. صرخات تكشف جريمتين داخل شقة محام

تجري النيابة المصرية في محافظة الإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محام بمنطقة المعمورة.

وبحسب موقع المصري اليوم، “ووفقا لشهادة ابن مالك المنزل في التحقيقات، فإن المحامي المتهم منذ استئجار الشقة ظهرت عليه علامات الريبة، والسلوك غير السوي، حيث يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها إطلاقا، فضلا عن إقامة سهرات حمراء داخل الشقة تنبعث منها رائحة الخمور والمخدرات، مما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه مغادرة الشقة”.

وبحسب الموقع، “توصلت التحريات إلى أن المتهم في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة محل الواقعة منذ شهر أكتوبر الماضي بمنزل عائلة، وعلى الرغم من أنهم عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوي إلا انه فضل استئجار شقة بالطابق الأرضي بحجة أن زوجته تعاني من وجع قدميها، وأضاف المبلغ في أقواله أنه يوم الحادث سمع أصوات فزع وصراخا مصدرها شقة المحامي وعلى الفور ذهب لاستطلاع الأمر ووجد المحامي بصحبته شخص آخر وسيدتان، ويبدو عليهم جميعا الارتباك فطلب منه جمع متعلقاته ومغادرة الشقة”.

وتابع الشاهد، بحسب الموقع، “لفتت نظر الشاهد إحدى غرف الشقة المغلقة فطلب منه فتحها، إلا أن المتهم رفض بحجة أن المفتاح ضائع، فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر ونزع للأرضية وعلى الفور اتصل الشاهد بالشرطة”.

وقال: “على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر تم استخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة لسيدة وباستكمال أعمال الحفر جرى استخراج بطانية وبفضها وجد بداخلها جثة أخرى لسيدة، ووفقا للتحريات المبدئية، الجثة الأولى لزوجة المحامي عرفيا، كانت قد قتلت في موقع آخر وقام المتهم بنقلها إلى المكان محل العثور عليها بعد فترة من وقوع الجريمة، ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره، أما الضحية الثانية فهي موكلة للمتهم، وتخلص منها بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة، وعلى الفور جرى القبض على المحامي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته وباشرت النيابة التحقيقات”.

مقتل عسكري تونسي بجمهورية إفريقيا الوسطى

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد محمد زكري وفاة عسكري بعد أن تعرضت دورية عسكرية تونسية تابعة لسرية التدخل السريع لإطلاق نار بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضح أن “حادث إطلاق النار وقع في منطقة انديلي على الحدود مع تشاد، مشيرا إلى أن الدورية كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية تحت راية الأمم المتحدة في إطار دعم البعثة الأممية المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى”.

البحرين: انهيار مبنى بانفجار أسطوانة “غاز” يؤدي لوفاة شخص

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن “وفاة شخص واحد وإصابة 4 آخرين في انهيار مبنى في عراد شرق مدينة المحرق في البحرين”.

وأوضحت الوزارة أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار أسطوانة غاز”.

وقالت الداخلية، إن “الدفاع المدني تمكن من إنقاذ شخصين آسيويين بعد انتشالهما من تحت الأنقاض في حادث انهيار مبنى في عراد، وأضافت أنه توفي شخص واحد وأصيب 4 آخرون في الحادث”.

حالة وفاة واحدة وانقاذ اثنين ونقلهما للمستشفى بعد انتشالهما من تحت الأنقاض وإصابة أربعة اشخاص في حادث انهيار مبنى عراد والدفاع المدني يواصل أعماله في الموقع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/QSDvPb2YPF — Ministry of Interior (@moi_bahrain) February 12, 2025

استدعاء مالك المبنى المنهار ومباشرة اعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يضمن عدم تكرار هذه الحوادث pic.twitter.com/oUD2YolwuE — Ministry of Interior (@moi_bahrain) February 12, 2025

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في سوتشي جنوبي روسيا

وقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وفقا لدائرة الطوارئ الإقليمية.

ووفقا للسلطات المحلية، “لم تتسبب الهزة في أضرار بالبنية التحتية، ولم تسجل إصابات، وجميع خدمات الإمداد تعمل بشكل طبيعي”.

وفي بداية هذا العام، شهدت مدينة سوتشي سلسلة من الهزات الأرضية وأوضحت إيلينا كاربوفيتش رئيسة محطة الرصد الزلزالي في المدينة، أن الهزات ناتجة عن تململ في جبال القوقاز.

فرنسا.. إصابة 10 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية في حانة

أصيب أكثر من 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة يدوية ألقيت على حانة في مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا.

وقال عمدة غرونوبل، إيريك بيول، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “أدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي غير المسبوق من العنف، الذي وقع في متجر بحي القرية الأولمبية، وأسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، بعضهم في حالة خطرة”.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 10 blessés, dont un grave, dans une attaque à la grenade survenue dans un bar à #Grenoble. Les secours sont sur place. pic.twitter.com/9awY9kD7YM — Bastion (@bastionmediaoff) February 12, 2025

🔴ALERTE INFO



🚨Une attaque a la grenade a eu lieu à l’instant dans un bar à #Grenoble, faisant au moins une dizaine de blessés, dont un en état grave. pic.twitter.com/BRA2UVct8m — Les Spectateurs (@SpectateursFr) February 12, 2025