من العالم.. حادث دهس يوقع ضحايا في نيوزيلندا والإمارات تستقبل العام الجديد بعروض مبهرة

استقبلت الإمارات العام الجديد 2025 بعروض مبهرة وألعاب نارية، حيث استضافت مواقع عديدة في الدولة فعاليات متنوعة للاحتفال برأس السنة الجديدة.

وشهدت العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضا متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.

من جهتها، شهدت دبي إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا على مدار ليلة رأس السنة الميلادية 2025، شملت أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية.

ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض في دبي، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش “مجموعة جميرا”، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر “ذا بيتش جي بي آر”، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت ، وحتا، وشاطئ “جيه 1 لامير”.

واستضافت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير عروض ألعاب نارية لمدة 25 دقيقة في ثلاث من وجهاتها وهي “واجهة المجاز المائية لمدة 5 دقائق”، و”شاطئ الحيرة لمدة 10 دقائق”، و”شاطئ خورفكان لمدة 10 دقائق”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

أما إمارة رأس الخيمة، فتضمنت الفعاليات الاحتفالية الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون المزودة بالليزر.

أمريكا تستقبل سنة 2025 بالبرق

وفي أمريكا، وفي ليلة رأس السنة، ضربت صواعق رعدية معالم شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك نصب واشنطن التذكاري ومبنى الكابيتول وبرج “إمباير ستيت”.

بالفيديو.. انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيفها طريقا في تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية تركية، بأن انهيارا جليديا ضرب جرافة كانت تعمل على فتح الطريق في مدينة بيتوششاب بمحافظة شرناق جنوب شرقي تركيا.

وحسب المعلومات فإن سائق الجرافة نجا من الحادث، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من تحت أكوام الثلج، وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بأنها جيدة.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köy yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü



•⁠ ⁠Ekipler iş makinesinde mahsur kalan operatörü kurtardı

•⁠ ⁠Hastaneye kaldırılan iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildihttps://t.co/Rlg1qHLMpn pic.twitter.com/lTotYXmh5c — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 30, 2024

سرقة مقتنيات قيمتها بالملايين من قصر في لندن

وفي لندن، تبحث الشرطة عن سارق اقتحم قصرا مأهولا وسرق مجوهرات وحقائب يد فاخرة ونقودا تزيد قيمتها عن 5.10 مليون جنيه إسترليني (2.13 مليون دولار).

وكان صاحبا المنزل، الذين حددتهم وسائل الإعلام البريطانية هوياتهما بأنهما أحد المؤثرين على “إنستغرام” وزوجها المطور العقاري، غير موجودين في المنزل وقت السرقة في 7 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، كان هناك موظفون في المنزل، وكادت إحدى العاملات تواجه اللص المسلح، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة.

ومن بين المسروقات خاتم ألماس يزن 73.10 قيراطا، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق.

كما تضمنت المسروقات حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار).

وقد عرض أصحاب المنزل مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية بنسبة 10 بالمئة من قيمة الممتلكات المسروقة التي يتم استعادتها.

“هجوم جبان”.. حادث دهس يوقع ضحايا في نيوزيلندا

أعلن قائد الشرطة النيوزيلندية أن سائقا دهس شرطيين اثنين كانا يقومان بدورية مشاة في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ضابطة منهما وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأحدث الهجوم ضجة كبيرة في نيوزيلندا، حيث يعد مقتل ضباط شرطة أثناء أداء واجبهم أمرا نادر الحدوث.

ووفقا لمفوض الشرطة ريتشارد تشامبرز، صدم السائق بسيارته الضابطين بسرعة أثناء قيامهما بدورية روتينية في ساحة انتظار سيارات، قبل أن يستدير ويصطدم بسيارة شرطة.

وتم القبض على رجل (32 عاما) ووجهت إليه تهم متعلقة بالحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وسيمثل أمام المحكمة.

وتوفيت الضابطة في المستشفى المحلي بعد ساعات من الحادث. أما الضابط الآخر فهو في حالة خطيرة لكن يتوقع أن يتعافى بشكل كامل، بحسب تشامبرز.

وأصيب ضابط ثالث كان في سيارة الشرطة بارتجاج في المخ وأصيب شخصان آخران، أحدهما بعد أن جاء لمساعدة الضباط المصابين.

وأدان تشامبرز “الفعل الأحمق الذي قام به فرد يبدو أنه عازم على التسبب في الأذى”، رغم أنه لم يشر إلى الدافع. وقال: “لم يكن هناك، في هذه المرحلة، أي إشارة إلى أن ما كان على وشك الحدوث قد حدث”.

وأضاف: “المرأة التي قتلت، وهي الرقيب لين فليمنغ، كانت ضابطة لمدة 38 عاما وكانت عضوا معروفا وتحظى باحترام كبير في مجتمع نيلسون”.

وقال وزير الشرطة النيوزيلندي مارك ميتشل إن الضباط “تم استهدافهم فيما اعتبره هجوما جبانا للغاية”.

ووقع الهجوم في منطقة وسط مدينة نيلسون التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، بالقرب من الشارع الذي اختتمت فيه احتفالات ليلة رأس السنة.