من العالم.. حادث سير مروّع في اليمن وانفجار مصنع بإسبانيا

قتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب عشرة آخرون معظمهم نساء وأطفال بجروح خطيرة، في انقلاب سيارة على طريق جبلي مرتفع في محافظة “إب” وسط اليمن.

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن “المركبة التي كانت مكتظة بالركاب انحرفت عن مسارها في نقيل الراسي بمنطقة الجعاشن في مديرية ذي السفال بجنوب محافظة “إب” الجبلية وهوت إلى أسفل الجبل”، وأشارت إلى أن “القتلى بينهم طفلان وامرأتان، وبين المصابين ستة أطفال، أغلبهم في حالة حرجة”.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى “السرعة الزائدة وعطل في مكابح المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها من مكان شاهق إلى واد صخري”.

هذا “وتكثر حوادث السير في اليمن منذ سنوات، موقعة قتلى وجرحى، وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم”.

وفي 25 يناير الجاري، قال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في بيان إن “حوادث السير المسجلة خلال أسبوع اسفرت عن إصابة 61 شخصا وصفت إصابة 33 منهم بالبليغة، وبلغت خسائرها المادية أكثر من 28 مليون و180 ألف ريال”.

وأضاف: “رصدت شرطة السير وقوع 97 حادثة مرورية خلال الأسبوع الماضي موزعة بين 61 حادثة صدام مركبات، و18 حادثة دهس مشاة، و9 حوادث ارتطام و6 حوادث انقلاب مركبات، و3 حوادث سقوط من على مركبة”.

وأرجعت شرطة السير أسباب الحوادث إلى “مخالفة قواعد وقوانين المرور في مقدمتها تجاوز السرعة المحددة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، مع إهمال الصيانة وعدم تفاقد الصلاحية الفنية للمركبة وجاهزيتها قبل القيادة، والاعطاب والأعطال الفنية للمركبات، بالإضافة إلى الطرقات وصلاحيتها الفنية، والإهمال من قبل المشاة ومستخدمي الطرقات”.

إصابة 6 أشخاص بانفجار في مصنع “راينميتال” للذخائر في إسبانيا

أصيب ستة أشخاص في “انفجار وقع في مصنع للذخيرة تملكه شركة فرعية تابعة لشركة “راينميتال” لصناعة الذخائر في جنوب شرقي إسبانيا”.

وبحسب اسوشيتد برس، “وقع الانفجار في مستودع للذخيرة تابع لشركة راينميتال إكسبال للذخائر في منطقة خافالي فيخو في منطقة مورثيا، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا برس” نقلا عن السلطات، أن “الرجال المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و52 عاما، تعرضوا لإصابات في الرأس، وحروق، واستنشاق الدخان، كما تسبب الانفجار في اندلاع حريق غابات في المنطقة الصناعية، والذي امتد على مساحة ألفي متر مربع قبل أن يتم إخماده”.

ووفقا لشركة الأسلحة الألمانية، فإن “شركة راينميتال إكسبال للذخائر هي “شركة مشهورة عالميا في تصنيع الذخائر والأسلحة” ومتخصصة في ذخائر المدفعية، وقذائف الهاون، والذخائر ذات العيار المتوسط، فضلا عن الصواعق وأنظمة الدفع الصاروخي، وتدير الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة راينميتال سبع منشآت في إسبانيا والولايات المتحدة، وتزود أكثر من 60 دولة”.

🇪🇸 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘁 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗶𝗻



On Thursday, an explosion rocked the Javalí Viejo industrial area in the southeastern region of Murcia, Spain, at a plant operated by Rheinmetall Expal Munitions, a Spanish subsidiary of the… pic.twitter.com/kijad2AtB3 — The Global Beacon (@globalbeaconn) January 30, 2025

Eксплозия в завода на немската компания Rheinmetall в Мурсия, Испания. Завода произвежда боеприпаси за доставка в Украйна като военна помощ за Въоръжените сили на Украйна.



Най-малко 6 души са ранени. Един от тях е в тежко състояние. pic.twitter.com/XnJ917PjBh — ANNA IS BACK17 (@AnnaisBack17Is) January 30, 2025

مصر.. حريق ضخم يلتهم السفن في السويس

تمكنت فرق الحماية المدنية في السويس، من “إخماد حريق التهم 10 مراكب صيد ولنشات نزهة داخل قزق حساني لبناء السفن”.

وأكد مصدر طبي مسؤول أن “الحادث لم يسفر عن أي وفيات”.

وبحسب موقع مصراوي، “تلقت فرق الإطفاء دعمًا لوجستيًا من شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران، وسط تحديات كبيرة في التعامل مع ألسنة اللهب المشتعلة لساعات طويلة، والتهمت النيران الأخشاب، وألياف الفايبر جلاس، والمواد الأخرى التي تشكل بدن المراكب، فيما لم تصمد أمام ألسنتها سوى الأجزاء المعدنية، مثل مقدمة المركب “البروة”، والشاسيه، والقوائم، والعريش، التي بدت كأنها أطلال شاهدة على حجم الكارثة”.