من العالم.. حرائق تثير «الهلع» وصاعقة تقتل سيّدة وحادث «مأساوي» في البرازيل

اندلع حريق غابات ضخم في مقاطعة جنوب “تيرول” أقصى شمال إيطاليا، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإجلاء 60 آخرين من منازلهم.

وأفادت السلطات بأن “رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الخميس في قرية لاتش الجبلية شمال غربي مدينة بولزانو”.

وقالت إدارة إطفاء جنوب تيرول: “لا يمكن بعد تحديد موعد انتهاء جهود مكافحة الحريق. وتم إرسال عدة مروحيات لإخماد الحريق منذ ساعات الصباح الأولى لدعم العملية الصعبة”.

وبحسب “أسوشيتد برس”، أشارت “إلى أن الحريق اندلع على الأرجح بسبب “سيارة اشتعلت بها النيران”، فيما انتشرت ألسنة اللهب سريعا في النباتات الجافة”.

#EINSATZINFO: FF Kastelbell – 06.03.25 – 12:34 – Waldbrand am Vinschger Sonnenberg oberhalb von Latsch. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebgung stehen derzeit im Großeinsatz und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen pic.twitter.com/2p0kMzEZqi — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) March 6, 2025

سقوط حافلة ركاب في البرازيل

سقطت حافلة تقل 45 راكبا في واد بالبرازيل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ووفقا لقناة “سي إن إن البرازيل”، “وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حيث كانت الحافلة في طريقها من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو عندما سقطت من منحدر”.

ونقلت القناة عن رجال الإطفاء والشرطة المحلية قولهم: “نتيجة للحادث الذي وقع للحافلة، أصيب 25 شخصا في بلدية بيندامونيانغابا، بالقرب من ساو باولو”.

وأفادت سلطات إنفاذ القانون في ساو باولو، “بأن مراهقا يبلغ من العمر 13 عاما توفي في المستشفى”.

وأشارت “سي إن إن البرازيل” إلى أن “الحادث ربما حدث بسبب انحراف إحدى عجلات الحافلة عن الطريق أثناء مناورة قام بها السائق، مما أدى إلى فقدان الحافلة لتوازنها وسقوطها في الوادي”.

Um ônibus com 45 passageiros caiu em uma ribanceira na Dutra, na altura de Pindamonhangaba, nesta quinta-feira (6), deixando ao menos um morto e 26 feridos. pic.twitter.com/6sDsWF7o2s — Band Jornalismo (@BandJornalismo) March 6, 2025

صاعقة برق تقتل مصرية وتصيب أخرى

وفي مصر، “شهدت عزبة الأغا، التابعة لقرية دماط في محافظة الغربية، حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى إثر صاعقة برق خلال سقوط الأمطار”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “السيدة المتوفاة، والتي تُدعى “بثينة شاهين”، تبلغ من العمر العقد الخامس، تعرضت لصاعقة برق فجأة، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وفي الوقت نفسه، أصيبت سيدة أخرى بحروق في ذراعها نتيجة الصاعقة”.

لبنان.. ضبط محاولة تهريب 6 كيلوغرامات من الكبتاغون عبر المطار

ضبطت الأجهزة الأمنية في لبنان، “محاولة لتهريب ما يقارب الستة كيلوغرامات من مادة الكبتاغون المخدرة عبر مطار بيروت الدولي”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنت من ضبط محاولة لتهريب ما يقارب الستة كيلوغرامات من مادة الكبتاغون مع سوريين، كانا مغادرين إلى الإمارات العربية المتحدة موضبة بطريقة احترافية داخل حبات شوكولا”.