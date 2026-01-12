من العالم.. حوادث وزلازل وقرارات سياسية

شهد العالم مؤخرًا سلسلة أحداث متنوعة بين الحوادث الشخصية والسياسية، والكوارث الطبيعية، والاعتداءات الأمنية، ففي فرنسا، عُثر على نائب مصاب بعد مشادة عائلية، وفي أوزبكستان سُجن مدرس لنشره تعليقًا مسيئًا للنبي محمد، العراق سجل زلزالًا بقوة 4.7 درجة في البصرة، فيما أصيب أشخاص بانفجار طرد بريدي بإسطنبول وحوادث اعتداء على روسيات بالقاهرة الجديدة،على الصعيد السياسي والاجتماعي، أعلنت الجزائر تسوية أوضاع الشباب المقيمين بالخارج، بينما يستعد العراق والمغرب لتوقيع 15 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

العثور على نائب فرنسي مصاباً بالرأس شرق فرنسا بعد مشادة شخصية مع زوجته

عثرت الشرطة الفرنسية، الأحد، على أنطوان فيلديو، عضو البرلمان عن حزب التجمع الوطني اليميني، مصابًا بجرح في رأسه في أحد شوارع مدينة فيزول شرق فرنسا.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” نقلاً عن مصادر أمنية أن فيلديو (36 عامًا)، الذي يمثل الدائرة الأولى في مقاطعة هوت ساون منذ عام 2022، كان ينزف عند العثور عليه، وبدا مضطربًا وعليه علامات هلوسة، ما استدعى تدخل الشرطة لنقله إلى المستشفى، حيث يخضع الآن للرعاية الطبية وحالته مستقرة.

وأشار النائب، بعد استعادة وعيه، إلى أنه كان يمر بفترة صعبة من المشاكل الشخصية في الأيام الأخيرة، وأنه كان يتناول أدوية طبية، ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث، ولم يُحدد سبب الإصابة بشكل قاطع بعد.

وكجزء من التحقيق، استجوبت الشرطة عدداً من المقربين من فيلديو، بينهم زوجته، التي أفادت بحدوث مشادة كلامية بينهما قبل أيام أسفرت عن إصابة في ساعدها، لكنها لم تقدّم شكوى رسمية.

وأمر مكتب المدعي العام في فيزول بإجراء مقابلة ثانية مع النائب خلال الأيام المقبلة لتوضيح ما إذا كان قد تعرّض لأي شكل من أشكال العنف، أو إذا كانت زوجته قد تعرضت له أيضًا.

أوزبكستان تسجن مدرس تاريخ 12 يومًا بسبب تعليق مسيء للنبي محمد

في مدينة سمرقند بأوزبكستان، فرضت السلطات عقوبة الاعتقال الإداري على مدرس تاريخ مولود عام 2004، لمدة 12 يومًا، بعد نشره تعليقًا مسيئًا للنبي محمد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم بموجب المادة 184-3 من قانون الإدارة لجمهورية أوزبكستان، والتي تنص على معاقبة “إنتاج أو تخزين أو توزيع مواد تحرض على الكراهية القومية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية”، حيث تصل عقوبة هذه المخالفة إلى 15 يومًا سجنًا.

كما أمرت المحكمة بمنع المعلم من استخدام حسابه على تطبيق “تلغرام”، إضافة إلى دفع غرامة مالية بلغت 741,600 سوم، أي ما يعادل حوالي 62 دولارًا أمريكيًا.

وأخذت المحكمة في الاعتبار اعتراف المتهم بالذنب وندمه الصادق أثناء إصدار الحكم.

وكان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أوزبكستان قد دعوا سابقًا السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص بسبب تعليق مسيء للنبي محمد على قناة في “تلغرام”، وفي وقت لاحق أفادت مديرية شرطة سمرقند باعتقال المدرس في منطقة باختاشي بعد التحقيقات.

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب البصرة قرب الحدود العراقية-الإيرانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في العراق تسجيل هزة أرضية مساء الأحد بقوة 4.7 درجة على الحدود العراقية-الإيرانية، شمال شرقي محافظة البصرة، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن الهزة شعر بها سكان محافظة البصرة والمناطق المحيطة، وحثت المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والتحذيرات المتبعة عند حدوث مثل هذه الهزات.

وتعد محافظة البصرة من كبريات المحافظات العراقية، غنية بالنفط الخام وتضم حقولًا ضخمة ومنشآت كبيرة مثل ميناء الفاو الكبير وعدد من الموانئ الجديدة لتصدير النفط، إضافة إلى نشاطات واسعة في مجال الإعمار والبناء.

إصابة 3 أشخاص بانفجار طرد بريدي في مجمع سكني فاخر بإسطنبول

أصيب ثلاثة أشخاص، جراء انفجار طرد بريدي في مجمع سكني فاخر بمنطقة زيتين بورنو غرب إسطنبول، بحسب قناة NTV التركية.

ووقع الانفجار عندما فتح أحد السكان الطرد الذي سلمه عامل توصيل، ما أدى إلى إصابته بجروح في العينين واليدين، كما أصيب حارسان بجروح طفيفة. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت السلطات أن قوات الشرطة طوقت المجمع السكني أثناء قيام المحققين بفحص موقع الانفجار، ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن أسباب الانفجار أو طبيعة المادة المتفجرة، ومن الغريب أن المجمع لم يذكر وجود كاميرات مراقبة لتسجيل الواقعة.

ويقع المجمع في منطقة مطلة على بحر مرمرة، وتتراوح أسعار إيجار الشقق فيه بين 80 ألف ليرة تركية (حوالي 1900 دولار) و430 ألف ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار)، وفق وكالة نوفوستي.

اعتداء مروع على 3 روسيات في القاهرة الجديدة ومحاولة تحرش واعتداء بالأسلحة البيضاء

تعرضت 3 سيدات روسيات لواقعة صادمة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث اقتحم شاب مسكنهن محاولًا التحرش بإحداهن والتعدي على أخرى باستخدام مقص حديدي، في محاولة للسرقة والاعتداء الجنسي، وفق ما أفادت مصادر أمنية محلية.

وأسفرت الحادثة عن إصابة اثنتين من الضحايا بكسر في الفخذ وجرح قطعي، فيما سقطت الثالثة من نافذة الشقة أثناء محاولتها الهروب، وتم نقل جميعهن للمستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم رصد دخول السيدات الثلاث إلى العقار، ثم تسلل خلفهن بعد ساعة تقريبًا ووجد باب الشقة مفتوحًا، فاقتحمها محاولًا تنفيذ جريمته، وأثناء مقاومة الضحايا سقطت إحدى السيدات من شرفة الشقة.

وتمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط المتهم بسرعة، وأقر بمحاولة السرقة والتحرش والشروع في الاعتداء الجنسي، فيما قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات للكشف عن أي وقائع سابقة أو دوافع إضافية.

ويشهد التجمع الخامس إقبالًا كبيرًا من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك الروسية، نظرًا لطبيعته السكنية الراقية والمدارس الدولية والخدمات الجيدة، ما يجعل الحادثة استثناءً يثير المخاوف الأمنية حول سلامة المقيمات بمفردهن.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لتشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة جرائم الاقتحام والاعتداءات الجنسية، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة والاستجابة السريعة للبلاغات.

الجزائر تقرّر تسوية أوضاع الشباب المقيمين بالخارج في “وضعيات هشة أو غير قانونية”

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن قرار لتسوية أوضاع الشباب الجزائري المقيم بالخارج في “وضعيات هشة أو غير قانونية”، وفق شروط محددة.

وأوضح تبون، في ختام جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها، أن القرار يخص من “دُفع بهم إلى الخطأ عمدًا”، واستخدموا في محاولات للإساءة إلى مصداقية الدولة، مع التأكيد على أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة مرتبطة بالنظام العام، مثل الاستدعاءات من الشرطة أو الدرك.

وأشار الرئيس إلى أن العديد من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم في فاقة وعوز بعيدًا عن الوطن، ويتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو توظيفهم في أنشطة موجهة ضد بلدهم، ما قد يشوّه سمعتهم في الخارج وداخل الجزائر.

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء تسوية أوضاع هؤلاء الجزائريين بشرط الالتزام بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات، مع استثناء المقترفين لـ”جرائم إراقة الدماء، المخدرات، وتجارة الأسلحة”، وأي شخص تعاون مع أجهزة أمنية أجنبية تهدف للإضرار بالجزائر.

وأوضحت الحكومة أن القنصليات الجزائرية في الخارج ستتولى الإجراءات العملية لتطبيق القرار، إلى أن يعود المعنيون إلى أرض الوطن.

العراق والمغرب يستعدان لتوقيع 15 مذكرة تفاهم في بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن عقد الاجتماع التحضيري للجنة العراقية – المغربية المشتركة، تمهيدًا لمناقشة توقيع نحو 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات خلال انعقاد أعمال اللجنة في بغداد يومي 18 و19 فبراير.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع التحضيري انعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة الإداري ستار الجابري، نائب رئيس الجانب العراقي في اللجنة، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الجانب العراقي الخاص بالتحضيرات للقاء المرتقب مع الجانب المغربي، ومناقشة جدول أعمال الاجتماعات المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة على حرص العراق على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع المغرب وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الاتفاقيات المزمع توقيعها ستخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية رصينة وتعاون اقتصادي وتنموي مهم.