من العالم.. رجل يهاجم المارة بـ«سكين» في بريطانيا وقتلى بحوادث «مروّعة»

أصيب 4 أشخاص في “هجوم طعن في منطقة “كينغستاند ببرمنغهام” البريطانية، حيث قام الجاني الذي كان يحمل سكينا، بمهاجمة المارة بشكل عشوائي خارج المحلات التجارية في المنطقة”.

وقالت الشرطة في بيان: “نواصل التحقيق في هذا الحادث المروع الذي تعرض فيه عدد من الأشخاص للاعتداء، وقد تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عاما في وقت سابق، ولا يزال رهن الاحتجاز”.

وأضافت الشرطة أن “التحقيقات شملت جمع لقطات كاميرات المراقبة من المنطقة”.

Breaking news – Kingstanding, Birmingham Stabbing Caught On CCTV pic.twitter.com/vjyO8pJmMK — Bob Rich (@ShitMcShitface) March 22, 2025

مصر.. مقتل في مشاجرةبين عائلتين بسبب التنقيب عن الذهب

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، في مشاجرة نشبت بين عائلتين على طريق القصير بسبب التنقيب عن الذهب.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من المستشفى الجامعي يفيد باستقبال جثمان شاب يدعى “صبري أ”، يبلغ من العمر 27 عاما، واستقبال مستشفى نجع حمادي العام جثة ثانية لشاب يدعى “عماد” بهما إصابات نتيجة تعرضهما لطلقات نارية، بالإضافة إلى مصابين اثنين، وبعد الفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين إحداهما من قرية المراشدة مركز الوقف محافظة قنا والثانية من دار السلام محافظة سوهاج”.

وكشفت التحريات أن “مشاجرة نشبت بين العائلتين بالأسلحة النارية عند الكيلو 85 طريق القصير بسبب التنقيب عن خام الذهب في الجبال”.

وأكدت السلطات المصرية أنه “تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر في الحادثة”.

مصر.. القبض على مسؤولين لاختلاسهما أجهزة سرطان بـ8 ملايين جنيه

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين، “اثنين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أجهزة قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه”.

ووفقا لقرار الإحالة، “فإن المتهمين، وهما مسؤول الداتا سنتر ومسؤول التركيبات في المعهد، اختلسا 32 جهاز “سويتش” مملوكة لجهة عملهما، وقد تمكن المتهم الأول من الحصول على هذه الأجهزة من مخازن المعهد، بينما قام المتهم الثاني بتزوير محضر تركيب الأجهزة، لإخفاء عملية الاختلاس”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، ” وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة تزوير محرر رسمي، حيث قاما بإثبات تركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى الثدي بالتجمع الأول، على خلاف الحقيقة، واستخدما المحرر المزور للحصول على مبالغ مالية مقابل التركيبات الوهمية”.

مقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم لـ”حركة الشباب الصومالية“

قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على “أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون “لحركة الشباب الصومالية” المتطرفة، شنوا هجوما على قاعدة لقوات الاحتياط.

ووفق الشرطة، “هاجم المسلحون قاعدة الشرطة في “بيامادو” بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال”، مضيفة أن “المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر”، مؤكدة “مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، ومقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة”.

هذا “وتتواجد الحركة في “غابة بوني” الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية”.

مجهول يضرم النار ويتسبب باحتراق 22 سيارة في روسيا

أفادت إدارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي، بأن “أكثر من 20 سيارة احترقت في موقف سيارات في فلاديفوستوك، وتم إخماد الحريق على مساحة 150 مترا مربعا دون إصابات”.

وأشارت الإدارة عبر قناتها على “تلغرام”، إلى أن “حريقا اندلع في موقف سيارات على شارع باختوفايا في فلاديفوستوك، وأسفر الحريق عن احتراق 22 سيارة بالكامل، فيما لم تسجل أي إصابات أو وفيات”.

ومن جانبها، أفادت النيابة العامة في إقليم بريمورسكي بأن “شخص مجهول قام بإشعال النار في سيارة بالقرب من المنزل رقم 17 على شارع ناديبايدزه في فلاديفوستوك، وانتشرت النيران لتشمل 21 سيارة مجاورة احترقت بالكامل”.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب شمال غرب الجزائر

في حدث هو الثاني من نوعه في البلاد خلال 6 أيام، “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية مستغانم شمال غرب البلاد”.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان، إن “هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 18 كيلومتر شمال شرق مدينة بوغالم في ولاية مستغانم، ولم يبلغ عن تسجيل أي خسائر بشرية ولا أضرار مادية”.

وقبل ستة أيام، “ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، الثلاثاء الماضي، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة”.

قتلى وجرحى بحادث سير في القرم الروسية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في “حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة في شبه جزيرة القرم الروسية اليوم الاثنين”.

وبحسب خدمات الطوارئ، “وقع الحادث على الطريق السريع بين عاصمة القرم سيمفيروبول ومدينة ييفباتوريا الساحلية، حيث اصطدمت حافلة تقل 32 راكبا وشاحنة محملة بالحبوب، وجراء الحادث اخترق طرف المقطورة الإضافية للشاحنة الزجاج الأمامي للحافلة”.

وقال سائق الحافلة لشرطة المرور، إنه “بسبب وهج الشمس لم يلاحظ الشاحنة المتوقفة أمامه في الطريق فوقع الاصطدام”.