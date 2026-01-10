من العالم.. زلازل وانفجارات وحوادث قاتلة

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الكوارث والحوادث المأساوية، من زلزال قوي في إندونيسيا، وحوادث سير دامية في مصر وتايلاند، إلى إطلاق نار قاتل في ميسيسيبي بالولايات المتحدة، وانفجارات غازية في مكسيكو سيتي والقليوبية، كما تأثرت فرنسا بعاصفة قوية أوقفت مفاعلاً نوويًا، بينما يواصل الإنقاذ في الفلبين البحث عن عمال مدفونين تحت مكب نفايات.

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب السواحل الشمالية لإندونيسيا دون تحذير من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، تسجيل زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإندونيسيا.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع عند الساعة 5:58 مساء بتوقيت موسكو، على بعد نحو 240 كيلومترًا شمال غربي مدينة توبيلو، وبعمق 76 كيلومترًا. ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.

وتشهد إندونيسيا، الواقعة فوق ما يُعرف بـ«حلقة النار» النشطة زلزالياً في المحيط الهادئ، زلازل متكررة وأحيانًا موجات تسونامي مميتة. ففي سبتمبر 2018، تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات في جزيرة سولاويزي بغرب مالوكو في موجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، فيما خلف زلزال 2004 قبالة جزيرة سومطرة أكثر من 226 ألف قتيل في 14 دولة، بينهم أكثر من 120 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.

إصابة 6 إسرائيليين في حادث سير شمال تايلاند

أفادت شركة التأمين على السفر “باسبورت كارد” بإصابة 6 مواطنين إسرائيليين، بينهم حالة حرجة، في حادث سير وقع اليوم السبت بمدينة شيانغ ماي بشمال تايلاند.

وأوضحت الشركة أن الرجل المصاب بجروح حرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح أقل خطورة في الأطراف. وكان 10 ركاب إسرائيليين على متن الحافلة الصغيرة التي تعرضت للحادث.

وقد نقلت الفرق الطبية المصابين إلى ثلاثة مستشفيات بحسب حالتهم، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القنصل الإسرائيلي في تايلاند في طريقه إلى موقع الحادث.

مقتل 6 أشخاص في ميسيسيبي والمشتبه به قيد الاحتجاز

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل ستة أشخاص في سلسلة حوادث إطلاق نار مرتبطة ببعضها في شرق ولاية ميسيسيبي، ووضع مشتبه به قيد الاحتجاز.

وقال مأمور مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، في منشور على موقع «فيسبوك» إن الحوادث وقعت في بلدة ويست بوينت قرب حدود ولاية ألاباما، وأسفرت عن فقدان حياة عدد من الأبرياء بسبب العنف. وأضاف أن الضحايا سقطوا في ثلاثة مواقع مختلفة.

وأكد سكوت أن هناك مشتبهًا به واحدًا قيد الاحتجاز، وأنه لا يوجد أي تهديد حالي للمجتمع، داعيًا المواطنين إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم. وأضاف أن جهات إنفاذ القانون ما زالت تحقق في ملابسات الحادث، وأن مكتب المأمور يعتزم عقد مؤتمر صحفي لاحقًا لتقديم معلومات محدثة حول القضية.

مصرع 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين في تصادم مروع على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأُصيب 9 آخرون، اليوم، في حادث تصادم مروع بين شاحنتين على الطريق الصحراوي بنطاق محافظة المنيا، وهو أحد الطرق السريعة التي تربط بين محافظات جنوب وشمال مصر.

ووفقًا للتقارير الأولية، وقع الحادث نتيجة تصادم بين شاحنة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بالمشارح تحت تصرف الجهات المختصة.

ولم تتضح بعد الملابسات الكاملة للحادث، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسبابه.

ويشهد الطريق الصحراوي حوادث متكررة، غالبًا ما تُعزى إلى السرعة الزائدة أو مخالفات السير. وكانت المنطقة قد شهدت صباح الجمعة حادثًا آخر، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب حافلة “ميكروباص” على الطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة انفجار أحد إطاراتها.

انفجار في محطة الأرصاد بمطروح يودي بحياة فني رصد جوي

شهدت محافظة مرسى مطروح شمالي مصر، اليوم السبت، انفجارًا قرب مطار مطروح أسفر عن وفاة فني رصد جوي، أثناء تجهيز إطلاق بالون لرصد طبقات الجو العليا بمحطة الأرصاد الجوية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة، الدكتور محمود القياتي، أن الحادث ناجم عن عطل فني مفاجئ في جهاز الهيدروجين المستخدم لرفع البالون، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعد من الأعمال الروتينية اليومية في محطات الأرصاد، وأن الواقعة قيد التحقيق من قبل النيابة والجهات المختصة، مع السيطرة الكاملة على الموقف وعودة المحطة تدريجيًا إلى العمل الطبيعي.

وأشار القياتي إلى أن جهاز الهيدروجين يمنح البالون القدرة على الارتفاع إلى طبقات الجو العليا لجمع البيانات الجوية وإرسالها إلى الأرض، مؤكدًا أن مثل هذه الأعطال الفنية قد تحدث عالميًا وليست مقتصرة على مصر.

إطلاق نار واعتداء وحشي داخل صالة ألعاب رياضية بالشيخ زايد وإصابة مديرها بجروح حرجة

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر حادثة مأساوية داخل صالة ألعاب رياضية، بعدما تحوّل نزاع عفوي إلى إطلاق نار واعتداء عنيف على مدير الصالة الشهير بـ”الديزل”.

وأصيبت الضحية بطلق ناري في القدم، بالإضافة إلى جروح وكدمات متفرقة في الرأس والوجه، بعد أن اعتدى عليه حارس شخصي “بودي جارد” ومجموعة من الشباب على خلفية خلافات حول اللعب داخل الصالة. ونُقل مدير الصالة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن “الديزل” حاول التدخل لفض مشاجرة نشبت بين رواد الصالة، مقدمًا تعهدات لتجنب الاحتكاك بين الأطراف، إلا أن محاولاته السلمية قوبلت برد فعل عنيف من قبل الحارس الشخصي “محمد. ع”، الذي استل سلاحه وأطلق عدة رصاصات، ثم انهال على المدير بالضرب باستخدام سلاحه وأدوات أخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لقريبه، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المستخدم وتفريغ كاميرات المراقبة لتوثيق الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات الواقعة.

مصر.. الأمن يكشف لغز وفاة أب ونجليه بتسرب غاز داخل شقة سكنية بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن المصرية في محافظة القليوبية ملابسات واقعة وفاة أب ونجليه وإصابة زوجته وابنهما الثالث، بعد العثور عليهم داخل شقتهم في حالة صحية حرجة، في حادثة أثارت حالة من الغموض والصدمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون من أعراض اختناق حادة، حيث تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه (شاب وفتاة) فور وصولهم إلى المستشفى، متأثرين بحالتهم الصحية.

وبعد إجراء التحريات والفحوصات اللازمة، أكدت الأجهزة الأمنية أن سبب الوفاة والإصابات ناتج عن تسرب غاز داخل الشقة السكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وليس تسممًا غذائيًا كما أُشيع في البداية.

وبحسب شهادات الأهالي، فإن الابن الناجي، ويدعى حمزة، استيقظ مبكرًا للتوجه إلى الامتحان، ليكتشف وفاة والده ووالدته وشقيقيه داخل الشقة، فبادر بطلب الإسعاف واستغاث بالجيران الذين هرعوا إلى المكان.

وكان الاعتقاد الأولي أن الأسرة تعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة كفتة جاهزة، إلا أن المعاينات والتحريات نفت ذلك، وأثبتت أن تسرب الغاز المنزلي هو السبب المباشر في الحادث.

وأوضحت التحريات أن الأب، وهو محفظ قرآن، لقي مصرعه مع اثنين من أبنائه نتيجة الاختناق، فيما تم حجز الأم وابن آخر داخل العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، نظرًا لخطورة حالتهما الصحية.

وقامت جهات التحقيق بفحص الشقة السكنية، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية أو تسمم غذائي، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع استمرار التحقيقات.

عاصفة جوية تضرب جنوب مصر وتوقف النقل البري والجوي

ضربت عاصفة جوية جنوب مصر، ما أدى إلى توقف حركة النقل البري والجوي في محافظة أسوان ومحيطها. وأعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل بسبب انخفاض مستوى الرؤية وتأثير الأحوال الجوية على الملاحة.

كما أغلقت محافظة أسوان حركة الملاحة النهرية في نهر النيل وبحيرة ناصر كإجراء احترازي عقب تعرض المنطقة لعاصفة ترابية مفاجئة أدت إلى زيادة سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

ورفعت السلطات المحلية درجة الاستعداد الطارئ في جميع المرافق الحيوية، وأوقفت البواخر السياحية والعائمات النهرية، بينما وجهت إدارة المرور سائقي المركبات بالطرق الصحراوية والزراعية إلى التهدئة وخفض السرعات لضمان السلامة.

الأمن المصري يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات وغسل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة، عن القبض على عصابة دولية متورطة في تجارة المواد المخدرة، تضم مواطنًا مصريًا وثمانية أجانب.

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهمين كانوا يشاركون في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، محاولين إخفاء مصدر الأموال المستحصلة من نشاطهم الإجرامي، والتي تُقدر بنحو 200 مليون جنيه مصري، عبر عمليات غسل أموال باستخدام شركات تجارية وعقارات وسيارات لإضفاء صبغة قانونية على أموالهم.

وأشارت الداخلية إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة استمرار عملياتها لتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة من تسول لهم أنفسهم المساس بأمن المجتمع المصري.

صاعقة برق تضرب طائرة تقل فريق مكابي تل أبيب قبل هبوطها في مطار بن غوريون

أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بأن طائرة تابعة لشركة “إل عال” كانت تقل فريق مكابي تل أبيب تعرضت لصاعقة برق أثناء تحليقها في الأجواء، وذلك قبل نحو 20 دقيقة من هبوطها في مطار بن غوريون.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الطائرة نفذت هبوطًا احترازيًا، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين الركاب، وعدم تعرض الطائرة لأضرار فنية.

ووصف ركاب الطائرة اللحظات التي أعقبت الحادث بـ”المرعبة”، مشيرين إلى شعور بانخفاض طفيف في الطائرة، مع ظهور شرارات كهربائية على أحد الأجنحة عقب إصابة الصاعقة.

من جانبه، أكد رئيس نادي مكابي تل أبيب أن قائد الطائرة تعامل باحترافية مع الموقف، وتمكن من تجاوز العطل والهبوط بسلام دون أي مشاكل إضافية.

وكان فريق مكابي تل أبيب في طريق عودته من إسبانيا بعد مشاركته في مباريات خسر فيها أمام برشلونة وريال مدريد، ويستعد لخوض مواجهة محلية أمام هبوعيل القدس يوم الأحد المقبل.

انفجار يهز مكسيكو سيتي وإصابة 5 أشخاص جراء تسرب غاز داخل مبنى سكني

هزّ انفجار قوي، صباح الجمعة 9 يناير، مبنى سكنياً مكوّناً من ستة طوابق في حي باسيو دي تاكسكينا بمقاطعة كويواكان في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار هيكلية كبيرة بالمبنى والمنازل المجاورة.

وأظهرت لقطات وثّقتها كاميرات مراقبة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة الدقيقة للانفجار، حيث دمّرت الموجة الصدمية النوافذ والحواجز المعدنية وجزءاً من هيكل الطابق الثالث، ما أدى إلى تطاير الحطام في الشارع المحيط.

ووفقاً للتقارير الأولية، يُرجّح أن يكون الانفجار ناتجاً عن تسرب للغاز. كما تسببت قوة الانفجار في إلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة وبعض المركبات المتوقفة في المكان.

من جهتها، أعلنت ميريام فيلما أورزوا فينيغاس، سكرتيرة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مكسيكو سيتي، أن ثلاثة من المصابين تلقوا العلاج في موقع الحادث، بينما نُقل اثنان إلى المعهد الوطني لإعادة التأهيل نظراً لخطورة إصاباتهما.

وأكدت المسؤولة أن السلطات بدأت بفحص المبنى للتأكد من وجود أضرار هيكلية خطيرة، مشيرة إلى أن فرق الحماية المدنية والجيش المكسيكي تعمل في الموقع، كما تم تقديم المساعدة للسكان الذين جرى إخلاؤهم من منازلهم، على أن تستمر هذه الإجراءات لحين انتهاء عمليات التفقد والتقييم للمبنى والمنازل المحيطة به.

فرنسا تغلق مفاعلًا نوويًا بعد شهر من وصوله للطاقة الكاملة بسبب العاصفة “غورتي”

أعلنت السلطات الفرنسية وشركة الطاقة “إي دي إف” إغلاق مفاعل “إي بي آر” في محطة فلامانفيل للطاقة النووية نتيجة العاصفة “غورتي” التي ضربت شمال غرب فرنسا. ويأتي هذا الإغلاق بعد شهر واحد فقط من وصول المفاعل إلى طاقته الكاملة لأول مرة.

وأوضحت الشركة أنه تم فصل وحدتي الإنتاج رقم 1 و3 بعد خفض طاقتهما وفق الإجراءات المخطط لها لمواجهة الطقس العاصف، فيما توقفت الوحدة رقم 2 للصيانة المجدولة.

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 380 ألف منزل في منطقة نورماندي، وسجلت هبات رياح بلغت سرعتها 216 كيلومتراً في الساعة في منطقة مانش، مسببة اقتلاع الأشجار وسقوط بعضها على مبانٍ دون تسجيل إصابات.

سباق مع الزمن.. عشرات عمال النظافة مدفونون تحت جبل نفايات في الفلبين

يواصل فرق الإنقاذ في وسط الفلبين، السبت، جهود البحث عن ناجين مستخدمين الجرافات بعد انهيار مكب نفايات ضخم، ما أدى إلى دفن عشرات عمال النظافة ومقتل ستة منهم على الأقل.

وقع الحادث في مكب بيناليو، وهو منشأة خاصة في مدينة سيبو، مخصص لنحو 50 من عمال النظافة، وقدّر ارتفاع المكب بنحو 20 طابقًا. وأوضح عناصر الإنقاذ أن تحركات المكب تجعل عمليات البحث محفوفة بالمخاطر، إذ قد تؤدي الانزلاقات الجديدة إلى انهيار مزيد من الأنقاض على الفور.

وقالت العاملة في فرق الإنقاذ جو رييس لوكالة فرانس برس إن “العمليات جارية لكنها تتوقف أحيانًا حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ بسبب تحرك المكب من حين لآخر”.

وأكد مسؤول في مجلس مدينة سيبو، ديف تومولاك، أنه تم انتشال ست جثث، وما زال 32 شخصًا في عداد المفقودين، بينما نُقل 12 موظفًا على الأقل إلى المستشفى بعد إنقاذهم أحياء من تحت القمامة.

وأشار مصدر آخر إلى أن الضحايا كانوا يقيمون داخل المساكن المخصصة للموظفين داخل المنشأة وقت وقوع الحادث، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا. وأضاف أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات إضافية بسبب وجود قطع فولاذية ثقيلة تتحرك بين أكوام القمامة مع الضغط من الطبقات العليا.

وحذر مسؤول محلي آخر من خطورة استمرار هطول الأمطار على المكب، مشيرًا إلى أن القمامة تمتص الماء مثل الإسفنج، ما يزيد احتمال الانزلاقات والكوارث، خاصة في منشآت مرتفعة مثل مكب بيناليو.

ووصف غارغانيرا، المسؤول عن مراقبة المخاطر في سيبو، ارتفاع المكب بأنه “مقلق جدًا”، مؤكدًا أنه يشكل “مصيبة مزدوجة” للمدينة، إذ كان المرفق المزود الوحيد للخدمة لمدينة سيبو والمجتمعات المحيطة.