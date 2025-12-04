من العالم.. زلازل وجرائم وصدمات اجتماعية!

في يوم زاخر بالأحداث المتباينة، تتابعت التطورات من كوارث طبيعية إلى جرائم صادمة وإنجازات لافتة؛ فالعالم اهتزّ بزلزال في الصين دون خسائر، وتصدرت أمريكا بحادثي إطلاق نار وتحطم مقاتلة، بينما استنفرت مولدوفا أجهزتها بعد العثور على مسيّرة غامضة، وفي هولندا هزّت جريمة شرف قاسية الرأي العام، كما أثار فيديو “اختبار النار” في مصر موجة غضب واسعة، وبين ضجيج الحوادث، خطفت صور عملات تحمل وجهي ميسي ورونالدو الأنظار رغم عدم قانونيتها، فيما احتفت تونس بفوز وزارة التربية بجائزة عربية مرموقة.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غرب الصين دون تسجيل خسائر

أعلن المركز الأورومتوسطي للمسح البحري والجيوفيزيائي، اليوم الخميس، تسجيل زلزال بلغت قوته 5.8 درجة في منطقة شينجيانغ الأويغورية شمال غرب الصين.

ويقع مركز الزلزال على بعد 141 كيلومترًا شمال غرب مقاطعة تومشوك، بالقرب من الحدود مع قرغيزستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 135 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولحد الساعة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزة.

وتُعد منطقة شينجيانغ الأويغورية شمال غرب الصين من المناطق ذات النشاط الزلزالي المرتفع نسبيًا بسبب وقوعها على حدود صفيحة قارية متحركة.

وسجلت في السنوات الماضية عدة هزات أرضية قوية في المنطقة، أدت بعضها إلى أضرار بشرية ومادية، ما يجعل متابعة الهزات وتقييم المخاطر جزءًا أساسيًا من إجراءات السلطات المحلية والصينية.

واشنطن.. مقتل رجل بإطلاق نار داخل فندق وكازينو وشرطة مقاطعة برنس جورج تبحث عن مطلق النار

قتل رجل بإطلاق نار داخل قاعة الطعام في فندق وكازينو “إم جي إم ناشونال هاربور” بضواحي ماريلاند بواشنطن، وفق ما أفاد قائد شرطة مقاطعة برنس جورج جورج نادر.

وأوضح نادر خلال مؤتمر صحفي أن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار قبل الظهر بقليل، وعثروا على الضحية وهو رجل فارق الحياة في المكان، مشيرا إلى أن المحققين يعملون على تحديد ملابسات الجريمة.

وأكد نادر أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، مشيرا إلى أن مطلق النار ذهب مباشرة إلى قاعة الطعام للبحث عن الضحية وفتح النار عليه دون أي تبادل للكلمات بينهما، فيما يعتقد أن المشتبه به فر في سيارة بعد الحادث.

وأضاف القائد أن الشرطة أغلقت المدارس مؤقتا لضمان عدم تحرك المشتبه به على قدميه في المنطقة، مؤكدا أن الوضع آمن حاليا ولا يوجد خطر على السكان.

وأشار نادر إلى أن الشرطة تبحث عن مطلق النار الذي تم تصويره بالفيديو أثناء وقوع الحادث، في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة دوافع الجريمة.

تحطم مقاتلة أميركية في كاليفورنيا ونجاة الطيار بعد قفزه منها

استجاب رجال الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لحادث تحطم مقاتلة من نوع “إف 16 سي فايتينغ فالكون” بالقرب من قاعدة “تشاينا ليك”، الأربعاء.

وأكدت القوات الجوية الأميركية أن الطيار كان في مهمة تدريبية، وتمكّن من النجاة بعد أن قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.

ونقل موقع “أي بي سي 7” عن إدارة الإطفاء أن الطيار أصيب بجروح غير مهددة للحياة، وهو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في حالة مستقرة.

وأوضحت السلطات أن أسباب سقوط المقاتلة لا تزال مجهولة، وتم فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الحادث الذي وقع الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت المحلي.

شرطة مولدوفا تتحرك بعد العثور على طائرة مسيّرة “جيربيرا” مزعومة وتحذر السكان

دفعت الشرطة في مولدوفا خبراء إبطال مفعول المتفجرات، إلى منطقة بيبيني الواقعة في منطقة سينجيري على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة كيشيناو، بعد أن أخطأ أحد السكان واعتبر طائرة مسيّرة متوقفة على الأرض لعبة فأخذها إلى منزله.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة المسيّرة التي عُثر عليها قبل أربعة أيام قد تم تفكيك أجزائها، ولم تكن تحتوي على أي متفجرات أو تشكل خطراً، مؤكدة على ضرورة عدم لمس المسيرات أو أي أجسام مشابهة ملقاة على الأرض أو محاولة نقلها.

ولم تحدد السلطات مصدر الطائرة، لكنها أشارت إلى أنها من نوع “جيربيرا”، الذي يُستخدم عادة في هجمات بدائية أو الاستطلاع، مع الإشارة إلى أن روسيا استخدمت هذا النوع من المسيرات خلال حربها في أوكرانيا.

هولندا تهتز لجريمة شرف.. مقتل الشابة ريان النجار على يد والدها وإخوتها

عثرت السلطات الهولندية على جثة الشابة ريان النجار (18 عاماً) مكممة الفم ومقيدة بشريط لاصق في مستنقع، بعد ستة أيام من اختفائها من منزل أسرتها في بلدة يور شمالي هولندا، وفق صحيفة “NL Times”.

واتهمت النيابة العامة أقارب ريان الذكور بقتلها بسبب تبنيها أسلوب حياة “غربياً”، رفضت فيه ارتداء الحجاب واختلطت بالذكور واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه الأخوان محمد النجار (23 عاماً) ومهند النجار (25 عاماً) تهمة القتل، بينما توجه إلى والدها خالد النجار (53 عاماً) تهمة التخطيط للجريمة والمشاركة فيها قبل فراره إلى سوريا.

وأظهرت التحقيقات أن الأخوين اصطحبا ريان من منزلها في روتردام ليلة القتل واقتادوها إلى موقع ناء حيث التقى بها والدها، كما تم العثور على حمضه النووي تحت أظافرها، مما يشير إلى حضوره أثناء عملية القتل.

وأكدت النيابة أن الأب كان المحرك الرئيسي للجريمة، وأن فراره إلى سوريا بعد ارتكابها ترك أبنائه لتحمل التبعات، واصفة الفعل بأنه “جبان ودمر العائلة بالكامل”.

وكشفت الصحيفة عن قيام الأب بإرسال رسائل بريد إلكتروني لوسائل الإعلام الهولندية يعترف فيها بقتل ابنته وينفي تورط أبنائه، فيما أثبتت رسائل الدردشة اعتراضها ضلوع الأخوين بشكل فعال في تنفيذ الجريمة.

وحددت النيابة عقوبة السجن عشرين عاماً للأخوين، بينما يواجه الأب عقوبة خمسة وعشرين عاماً وسيصدر الحكم عليه غيابياً. وتحدد المحكمة يوم الاثنين موعد استماع مرافعات محامي الدفاع، مع توقع صدور الحكم النهائي بحلول الخامس من يناير 2026.

صور ميسي ورونالدو على العملات: تصاميم رقمية بلا صفة قانونية

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصور عملات ورقية يُزعم أنها تحمل صور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فالأولى ورقة نقدية أرجنتينية من فئة 10 بيزو تظهر وجه ميسي، والثانية ورقة مزعومة فئة 7 يورو تحمل صورة رونالدو.

ورغم اعتراف البعض بهذه التصاميم كتكريم للاعبين الذين غيّروا تاريخ كرة القدم، تساءل آخرون عن صحة هذه الإصدارات وموقف البنوك المركزية منها.

وبالتحقق من المصادر الرسمية، تبين أن عملتي ميسي ورونالدو تندرجان ضمن “الفن الرقمي التخيلي” ولا تحملان أي صفة قانونية للتداول. ورقة ميسي من فئة 10 بيزو لم يصدرها البنك المركزي الأرجنتيني رسمياً، والصورة المتداولة مجرد تصميم فني مستوحى من الجماهير، بينما عملة رونالدو من فئة 7 يورو غير موجودة في النظام النقدي الأوروبي ويمنع البنك المركزي الأوروبي وضع صور أشخاص حقيقيين على العملات لتفادي الانحياز.

ورغم الفرص التجارية المتوقعة لبيع هذه العملات لهواة جمع التذكارات، تتحفظ المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي على وضع صور مشاهير أحياء لأسباب تتعلق بالحيادية، المخاطرة بسمعة الدولة، والحاجة إلى رموز تاريخية ثابتة، فيما تبقى الشهرة الرياضية متقلبة بطبيعتها.

وسبق أن أصدرت بعض الدول عملات رسمية لتكريم شخصيات بارزة، مثل دولة فيجي التي أصدرت عملة من فئة 7 دولارات عام 2017 لتخليد أول ميدالية ذهبية أولمبية لفريق الرجبي، والبنك الأيرلندي الذي أصدر مليون ورقة نقدية تحمل صورة جورج بيست عام 2006، وأيضاً سويسرا التي أصدرت عملة تذكارية تحمل صورة روجر فيدرير عام 2020 لتصبح أول شخصية حية تظهر على عملة سويسرية رسمية.

وزارة التربية التونسية تتوج بجائزة التميز الحكومي العربي في القاهرة

حظيت وزارة التربية التونسية اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بجائزة “التميز الحكومي العربي” في مجال التربية.

وفازت الوزارة التونسية بأفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم عن مشروعها الريادي “منظومة متكاملة للحياة المدرسية”.

وأوضحت وزارة التربية التونسية في بيان أن هذا التتويج يعكس الاعتراف العربي بريادة المنظومة التربوية التونسية، وقدرتها على الابتكار وتطبيق استراتيجية شاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والحوكمة.

وتعد جائزة “التميز الحكومي العربي” مبادرة إقليمية أُطلقت سنة 2019 بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي عبر ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة، وإبراز النماذج الحكومية الناجحة في المنطقة العربية.

وتشمل الجائزة عدة فئات تعنى بأفضل المشاريع والمبادرات الحكومية الأكثر تأثيراً واستدامة.

فيديو صادم في مصر.. إجبار فتاة على اختبار النار لإثبات “الشرف” يثير غضبًا واسعًا

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضبًا واسعًا بعد كشفه إجبار فتاة تدعى بوسي على الخضوع لطقس شعبي قديم يعرف باسم “البشعة” لإثبات شرفها.

ويقوم هذا الطقس على وضع لسان الشخص على أداة معدنية ساخنة أو النار مباشرة، بهدف “إثبات الشرف”، وقد وقع الحادث بعد أن وجه زوج الفتاة اتهامات باطلة لها بعدم العفة ليلة زفافهما.

ويظهر الفيديو الفتاة في حالة هلع وارتباك، وهي تتردد قائلة بصوت خافت “هي هتحرقني؟”، فيما ردّ من يمارس الطقس “هتحرقك لو كدابة”. ودفع أفراد من عائلتها الفتاة للمضي في الطقس، واصفينه بـ”الحل الشرعي” لإثبات براءتها.

وخضع لسان الفتاة للنار، ما تسبب لها بألم شديد، قبل أن تطلق والدتها زغاريد اعتقادًا بأن عدم احتراق لسانها دليل على شرفها، وطلبت بعد ذلك إخضاع الزوج لنفس الاختبار.

تسببت الواقعة في موجة غضب على منصات التواصل، حيث وصف ناشطون الحادثة بأنها “جريمة معنوية وجسدية” تُهين كرامة المرأة وتعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء. وطالبوا بسرعة التدخل القانوني، مؤكدين أن اللجوء إلى الأعراف الشعبية بدلاً من القضاء يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.

ودعا حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل، محذرين من أن استمرار مثل هذه الممارسات يعزز مفاهيم خاطئة عن الشرف ويجعل المرأة رهينة تقاليد بالية لا تمت للعدالة أو الإنسانية بصلة.