من العالم.. زلزال قوي يضرب تركيا ومأساة بالإسكندرية وجريمة بشعة تهزّ المغرب

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ التركية صباح اليوم “أن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز اسطنبول صباح اليوم الأربعاء تلته عدة هزات ارتدادية إحداها بقوة 5.3 درجة. وكان مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة إسطنبول، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “يتابع التطورات بشأن الزلزال في إسطنبول عن كثب، متمنيا السلامة لجميع المواطنين”.

وأعلنت ولاية إسطنبول، “إصابة 151 شخصا بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال الذي ضرب المنطقة”.

من جهتها، حذرت هيئة الكوارث التركية المواطنين “من دخول المباني المتضررة من الزلزال أو الاقتراب منها”، مؤكدةً أنه “لا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية في منطقة الزلزال وفقا للبيانات الأولية”.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن فرق هيئة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات مسح ميدانية بخصوص الزلزال الذي شعر به سكان محافظات تركية.

وبحسب المعلومات “فإن الزلزال لم يتسبب في أي أحداث سلبية، لكنه تسبب للسكان في فزع لفترة قصيرة”.

وكشف الخبير السوري أنس الرحمون عن “سبب عدم تأثر منطقة شمال غرب سوريا بزلزال اسطنبول الجديد”.

وقال الخبير: “التوأم الزلزالي الثلاثي الذي ضرب تركيا منذ قليل منعزل تكتونيا بشكل نسبي عن منطقتنا في شمال غرب سوريا (منطقة زلزال 6 فبراير) كونه ضرب بحر مرمرة على فالق الأناضول الشمالي”.

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية بدأت فعليا وستستمر في تلك المنطقة دون 5.5 كدلالة إحصائية.

وفاة ثلاثة عمال أثناء صيانة شبكة الصرف الصحي

شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر حادثة مأساوية أودت بحياة ثلاثة عمال من شركة الصرف الصحي داخل بيارة للصرف أثناء قيامهم بأعمال صيانة روتينية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وقع الحادث نتيجة تراكم الغازات السامة داخل البيارة، مما أدى إلى اختناقهم وفقدانهم للوعي، كما أسفر عن إصابة عاملين آخرين، تم إسعاف أحدهما في الموقع ونقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى “احتمال وجود إهمال في تطبيق إجراءات السلامة، كعدم تهوية المكان أو استخدام معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة الواقية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث للكشف عن الأسباب ومحاسبة المسؤولين”.

من جانبها، أكدت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي “متابعتها للحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، مشددة على أهمية مراجعة إجراءات السلامة وتوفير التدريب المناسب للعاملين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وتُعد حوادث بيارات الصرف الصحي “من الظواهر المتكررة في مصر، حيث شهدت محافظات مثل الجيزة والدقهلية والمنوفية حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة، أودت بحياة العشرات من العمال نتيجة الاختناق أو الانهيار”.

جريمة بشعة تهز المغرب.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد

أفادت وسائل إعلام مغربية، “بتوقيف مشتبه به في جريمة وصفت بـ”البشعة” هزت المغرب خلال الأيام الماضية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد الفائت، “عندما تم العثور على أجزاء من جثة داخل حمام مسجد في منطقة بن أحمد في سطات، وسط المغرب”.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، “شهدت المنطقة استنفارا أمنيا، بعد بلاغ يفيد بالعثور على أجزاء بشرية ملفوفة في أكياس بلاستيك وعدد من الأسلحة البيضاء داخل دورات مياه أحد أشهر مساجد بن أحمد، كما تم العثور على أجزاء بشرية وبقايا عظام في مكان آخر، حيث تم على الفور فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة أسفر عن توقيف المشتبه به”.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن “الضحية هو رجل خمسيني كان يعمل في محل للنظارات، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وفي انتظار الكشف عن أسباب ودوافع الجريمة التي أثارت الذعر بين عدد من المغاربة، دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنزال أقصى العقوبات في حق الجاني في حال ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة.

إيران.. الحرس الثوري يحتجز سفينتين أجنبيتين تحملان كمية كبيرة من وقود الديزل المهرب

قالت وسائل إعلام إيرانية، “إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينتين أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود الإيراني”.

وقال العميد مسعود فوروتان نائب قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني: “تم احتجاز سفينتين أجنبيتين تحملان 1.5 مليون لتر من وقود الديزل المهرب بقيمة تزيد عن 70 مليار تومان عند الحدود البحرية للخليج العربي في محافظة بوشهر”.

وأوضح أن هاتين السفينتين اللتين ترفعان علم تنزانيا، كانتا على وشك مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف: “بفضل العمليات الميدانية التي قامت بها مقاتلات المنطقة الثانية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم ضبطهما قبل المغادرة”.

وذكر أن السفينتان الأجنبيتان “سي رينجر” و”سلامة” كانا على متنهما 25 شخصا.

وأشار إلى أنه “تم نقلهما إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أنه سيتم تسليم الوقود إلى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استكمال الإجراءات لإدراجه ضمن دورة التوزيع الرسمية”.

المثنى العراقية تشهد وفاة ثانية يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية

أعلن مصدر طبي مسؤول عن “تسجيل حالة وفاة جديدة يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في محافظة المثنى بالعراق، وذلك بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن أول حالة وفاة هذا العام”.

وأفاد المصدر لـ”شفق نيوز”، “بأن حالة الوفاة الجديدة وقعت في مستشفى الحسين التعليمي، حيث تم أخذ عينات من المتوفاة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لتأكيد التشخيص”.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية “تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بالمرض في المحافظة، إحداها لسيدة توفيت خلال تلقيها العلاج في المركز المخصص لرعاية المصابين، وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى تسجيل 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الجاري، نتج عنها حالتا وفاة حتى الآن”.

كما لفت المصدر الانتباه إلى أن “الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تهدد الحياة، حيث تؤدي إلى: تلف الأوعية الدموية الدقيقة، اضطراب قدرة الدم على التجلط، مضاعفات تصل إلى الفشل العضوي، وتظهر الأعراض الأولية على شكل حمى شديدة، إرهاق عام، آلام عضلية ومفصلية أو اضطرابات هضمية، فيما قد تشمل الأعراض الحرجة: نزيف داخلي وخارجي، خلل في الوظائف العصبية، فشل في الأعضاء الحيوية”.

كما أكدت المصالح الصحية “ضرورة التوجه الفوري للمراكز الصحية عند ظهور أي من هذه الأعراض للحد من انتشار المرض وتجنب المضاعفات الخطيرة”.

الجزائر تُصدر حكمًا بالسجن على متهم بحرق الغابات عمدًا

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية في الجزائر “مواطنًا تونسيًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300,000 دينار جزائري، بعد تورطه في إشعال حرائق عمدية بغابة باينام في العاصمة الجزائرية”.

ووفقًا لصحيفة “النهار”، “طلب النائب العام في البداية السجن المؤبد للمتهم، الذي حاول إخفاء هويته بعد توقيفه، حيث ضبط وهو يشعل النيران في عدة نقاط مختلفة داخل الغابة، مستعينًا بولاعتين وقفازات مطاطية”.

واعترف المتهم خلال التحقيقات “بإشعال الحرائق عمدًا بهدف جمع الفحم وبيعه في عيد الأضحى، مؤكدًا أنه تصرف بمفرده دون تحريض من أي جهة أخرى”.

وأضافت الصحيفة، “أظهرت التحقيقات أن المتهم هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يعمل سابقًا كنادل في أحد المطاعم، وهو الآن عاطل عن العمل، وفي البداية، حاول المتهم إخفاء هويته الحقيقية، لكن التحريات أثبتت أنه مقيم في بلدية الحمامات ولديه سوابق قضائية”.

وأقر المتهم خلال الاستجواب بأنه “هو من أشعل الحرائق عمدًا في الغابة، حيث كان يجمع بقايا الأشجار والأعشاب في سبع نقاط مختلفة ثم أشعل فيها النيران باستخدام الولاعتين المضبوطتين بحوزته”.

وبرر أفعاله بأنه “كان ينوي جمع الفحم الناتج عن الحريق لبيعه في عيد الأضحى”، مؤكدًا أنه “تصرف بمفرده دون أي تحريض من أطراف أخرى”.

يأتي هذا الحكم “في إطار جهود الجزائر المتواصلة لمكافحة الجرائم البيئية، خاصة في ظل تزايد حرائق الغابات التي تهدد التنوع الحيوي والاستقرار البيئي في البلاد”.