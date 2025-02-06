من العالم.. سيارة تقتحم مطعماً بمصر واصطدام طائرين في أمريكا

قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي الأمريكي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار اصطدمت على ما يبدو بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا.

واستجابت السلطات للحادث في حوالي الساعة 10:17(بالتوقيت المحلي)، حسبما قال المطار على منصة “إكس”.

وعملت سلطات المطار على إخراج الركاب من الطائرة. وأوضحت المتحدثة باسم شركة “دلتا” سامانثا مور فاكتو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن طائرتها من طراز “بوينغ 737” كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

وأشارت إلى أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة دلتا رقم 1921 المتجهة إلى بويرتو فالارتا بالمكسيك، وتم نقلهم إلى طائرة جديدة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو الركاب. ولم ترد الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

وفي مصر.. فوجئ أحد محلات المأكولات السريعة في محافظة بورسعيد المصرية بنطاق شارع “23 ديسمبر” بسيارة ملاكي تقتحم المحل لتحطم واجهته الزجاجية وتصيب مواطنين.

واقتحمت سيارة مسرعة اختلت عجلة القيادة في يد سائقها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مطعما في محافظة بورسعيد وأصابت اثنين من الزبائن.

وأكد شهود العيان أن قائد سيارة فقد السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة في منتصف الطريق عند تقاطع شارع 23 ديسمبر مع شارع الناصر، بالإشارة، قبل أن تقتحم محل المأكولات السريعة.

واستقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كلا من: “أحمد أسامة أحمد”، 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و”حسن فهمي حسن”، 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة، إثر اقتحام سيارة ملاكي لمطعم في شارع النصر في بورسعيد وتحطيم واجهته الزجاجية.

يشار إلى أن سائق السيارة لقي مصرعه، ويجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين بانهيار رافعة شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 جنود خرين في حادثة انهيار رافعة بشمال قطاع غزة، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين في حادث وقع في قطاع غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين هو الرقيب أول (احتياط) نداف كوهين البالغ من العمر 21 عاما، وأنه يتبع الكتيبة 51 في لواء غولاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه سيتم الكشف عن اسم الجندي الثاني لاحقا.

وأوضحت أن من بين الجنود الثمانية المصابين، هناك واحد في حالة خطيرة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي فقد انهارت الرافعة بسبب الرياح الشديدة، وسقطت على الجنود.

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