من العالم.. «صاروخ رمضان» بمصر يدمر شقة ويقتل طفلة ويحرق أسرة بأكملها

توفيت فتاة مصرية وأصيبت أسرتها بأكملها، “إثر حريق اندلع في شقتهم بمدينة الإسماعيلية شرق مصر، بسبب صاروخ رمضاني أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل”.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، “وقع الحادث وقع عشية الإفطار في اليوم الثامن من رمضان، بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز مما أضرم النيران في غضون لحظات مشعلا حريقا واسعا في مسكن الأسرة بأكمله”.

ووفقا للسلطات المحلية، “تم نقل الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى المستشفى حيث توفيت الفتاة الكبرى (16 عامًا)، متأثرة بحروق شديدة، بينما يصارع الوالدان وشقيقاها (12 و9 أعوام) الموت في العناية المركزة”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من شهود العيان من الجيران أن “الحريق شب بسبب لهو الطفل الصغير” الذي أشعل صاروخًا داخل المطبخ بالقرب من خط الغاز مما أدى إلى انتشار النيران في أنحاء المسكن”.

مصر.. فيديو مروع لسيدة يثير ضجة واسعة

أثار فيديو صادم لزوج يعتدي بالضرب على زوجته الحامل في أحد شوارع محافظة الشرقية في مصر، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “تحيا مصر”، “تداول المستخدمون المقطع الذي يظهر الزوج وهو يسحل زوجته ويضربها بعنف حتى فقدت وعيها”

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها فتاة تدعى “ميوش ” على حسابها الشخصي على فيسبوك، فإن “السيدة التي تتعرض للضرب في الفيديو هي الدكتورة ندى شعبان، وهي طبيبة، بينما الزوج المعتدي يعمل طبيبا بيطريا”.

وأضافت “أن الحادثة وقعت بعد عودة الزوجين من السعودية، حيث كان والد الزوج في انتظارهما في المطار”.

وأوضحت ميوش أن “الاعتداء وقع أثناء توجههم إلى منزلهم في منطقة العصلوجي، حيث قام الزوج ووالده بضرب الدكتورة “ندى” بعنف شديد رغم حملها، مما أدى إلى فقدانها الوعي وإسقاط جنينها، ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، بل قاموا بإلقائها على الرصيف بجانب جامع رجب أيوب على طريق الأحرار في السنطة، وتركها تنزف دون أي مساعدة”.

اليوم صباح يوم الجمعة، 7 مارس 2025، تعرضت الدكتوره ندى شعبان، الزوجة المسكينة، للضرب والتعذيب على يد زوجها دكتور بيطري… تم النشر بواسطة ‏‎Maiosh Fareed‎‏ في الجمعة، ٧ مارس ٢٠٢٥

مصرع شخص في انهيار بناء سكة حديدية في تركيا

قتل شخص وأصيب آخر، “بعد انهيار بناء للسكك الحديدية في جنوب تركيا”.

وذكرت صحيفة “تركيا”، “أن انهيارا وقع أثناء إنشاء خط للسكك الحديدية عالية السرعة في مدينة قيصري التركية جنوب البلاد، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى”.

ونقلت وكالة أنباء “دوغان”، عن محافظ قيصري غوكمان جيجك قوله “تم انقاذ خمسة من عمالنا، وتوفي أحد مواطنينا نتيجة إصابته المباشرة بشظية حجر في رأسه، وأصيب زميل آخر لنا يعاني من كسرين أو ثلاثة في ساقيه ونقل إلى المستشفى”.

قازان.. إصابة 11 شخصا في حادث اصطدام سيارة بموقف للحافلات

أعلنت وزارة الصحة في قازان (“منطقة تتارستان”، في روسيا “عن إصابة 11 شخصا، جراء اصطدام سيارة بمحطة للحافلات”.

وحسب ما نقلت وكالة “نوفوستي”، وقع الحادث “نتيجة اصطدام سيارة بمحطة للحافلات، تم تسجيل إصابة 11 شخصا”.

إجلاء 32 شخصا بعد حادث اصطدام ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة سواحل بريطانيا

اصطدمت ناقلة نفط أمريكية وسفينة حاويات برتغالية في بحر الشمال، اليوم الاثنين، حيث قدم خفر السواحل البريطاني استجابة طارئة.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء غريمسبي إيست، مارتن بويرز، إن “ضحايا حادث التصادم بين ناقلة النفط الأمريكية وسفينة الشحن البرتغالية يبلغ عددهم 32 شخصا، فيما لا تزال حالتهم غير واضحة”.

وأضاف: “32 شخصا على الأقل تم نقلهم إلى الشاطئ، كما وضعنا في حالة تأهب في وقت سابق من هذا الصباح، نحو الساعة 11 صباحا، لاستقبال الضحايا”.

وقالت شركة الشحن “كراولي” إن انفجارات هزت ناقلة النفط “ستينا إيماكيوليت” بعد اصطدامها بسفينة الحاويات “سولونغ”.

وقال خفر السواحل البريطاني إنه “أرسل مروحية وقوارب نجاة من البلدات القريبة، بالإضافة إلى “سفن يمكنها مكافحة الحرائق”، للتعامل مع الحادث”.

ووفقا لموقع تتبع حركة السفن مارين ترافيك، فإن “ناقلة النفط المعنية في حادث التصادم تسمى ستينا إيماكوليت وتبحر تحت العلم الأمريكي، بينما سفينة الشحن سولونغ ترفع العلم البرتغالي”.