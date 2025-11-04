من العالم.. صواعق قاتلة وجرائم مروّعة ووفاة شخصيات بارزة

تتراءى الأحداث اليوم في مشهد عالمي وعربي متسارع، من صواعق قاتلة تتسبب في مصرع ثلاثة أشخاص في دلتا مصر، إلى جريمة مروعة بالجيزة تهز الرأي العام، مرورًا بوفاة لاعب بارز في سلاح الشيش وحادث انهيار برج تاريخي في روما، وصولًا إلى أحكام قضائية مثيرة للجدل في موريتانيا، ونهاية عصر سياسي مع رحيل ديك تشيني، إلى حريق صناعي في إيران، وانتخابات برلمانية حاسمة في هولندا.

مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة بحروق جراء صواعق رعدية في محافظة البحيرة

لقي ثلاثة مصريين مصرعهم في محافظة البحيرة شمال القاهرة، إثر صواعق رعدية ضربت مناطق زراعية مختلفة، فيما أصيبت سيدة بحروق شديدة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

ومن بين الضحايا طفل يبلغ 11 عامًا وشابان، كما نفقت دابة في أحد المواقع، في حوادث متفرقة خلال موجة طقس غير مستقرة تضرب دلتا النيل، حسب تقرير الأجهزة الأمنية.

وأكدت التحقيقات أن الحوادث ناتجة عن عاصفة رعدية مفاجئة، حيث وقع أحد الحوادث في مركز دمنهور، وأسفرت عن وفاة أنور فتحي أنور (37 عامًا، مزارع) وإصابة هاجر سلامة شعبان (27 عامًا) بحروق في الساعد والفخذ، بينما لقي عبد الرحمن عيد (11 عامًا) مصرعه في إيتاي البارود أثناء لعبه قرب أرض زراعية، كما نفقت دابة كانت ترعاها العائلة. وفي كفر الدوار، توفي أحمد فرج سعيد عبد الفضيل (23 عامًا) نتيجة صعق مباشر بالبرق أثناء عمله في حقل قمح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار موجة طقس غير مستقرة شمال الدلتا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، مع تحذيرات من مخاطر الصواعق على المناطق المكشوفة والزراعية.

جريمة مروعة بالجيزة.. اعتقال شاب بعد قتل شقيقه وفصل رأسه

شهدت محافظة الجيزة واقعة جنائية صادمة، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا على قتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده، في جريمة أثارت موجة غضب واستنكار واسعة بين المواطنين.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة نشبت على خلفية خلافات عائلية مرتبطة بالأموال، تصاعدت إلى شجار عنيف بين الشقيقين، استدعى تدخل الجيران.

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي بأن الشقيق الأصغر طعن الضحية عدة طعنات في البطن والقدم قبل أن يفصل رأسه عن جسده، في فعل وصف بأنه “غير إنساني”.

وأشار الجيران إلى أن المتهم هرب من مسكن العائلة بعد الحادث، وبدا عليه الارتباك، ما دفع الأجهزة الأمنية للبدء في ملاحقته. وبعد سلسلة من المداهمات والرصد، تمكنت إحدى الفرق الأمنية من ضبطه، واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة أمام النيابة المختصة.

وتسببت الواقعة في صدمة واسعة بين المواطنين، الذين طالبوا بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري، معتبرين أن هذه الحادثة جزء من سلسلة مأساوية من جرائم قتل الشقيق للشقيق التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفق القانون.

وفاة اللاعب المصري عمر عبد القوي، عضو منتخب مصر لسلاح الشيش

أعلن الاتحاد المصري للسلاح، اليوم الثلاثاء، وفاة اللاعب المصري عمر عبد القوي، عضو منتخب مصر لسلاح الشيش، عن عمر يناهز 31 عامًا، وسط حالة من الحزن والأسى في الأوساط الرياضية.

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد: “يعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، والعاملون في الاتحاد، وفاة اللاعب عمر عبد القوي بحزن شديد”، متقدمين بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويمثل رحيل عمر عبد القوي صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، إذ كان أحد اللاعبين البارزين الذين مثلوا مصر في منافسات سلاح الشيش، وترك أثرًا واضحًا في تاريخ اللعبة على المستوى المحلي والدولي.

إنقاذ عامل من تحت ركام برج تاريخي في روما بعد انهيار جزئي خلال أعمال الترميم

في وقت متأخر من مساء الإثنين، تمكنت فرق الإطفاء من انتشال عامل من تحت الركام داخل برج تاريخي من العصور الوسطى في روما، بعد أن انهار جزئيًا أثناء أعمال الترميم. إلا أن فرحة الإنقاذ لم تدم طويلاً، حيث توفي العامل متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من إخراجه.

وفي بيان لها بعد منتصف الليل، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حزنها العميق وتعازيها، مؤكدة أن الحكومة تقف إلى جانب عائلة العامل أوكتاي سترويتشي، الذي فقد حياته في الحادث. وأضافت ميلوني: “نحن إلى جانب عائلته وزملائه في هذا الوقت العصيب”.

وكان رجال الإنقاذ قد ظهرت جهودهم في مشاهد بثتها القنوات المحلية، وهم يحملون العامل على سلم لنقله إلى سيارة الإسعاف. ورغم أنه كان واعياً في البداية، إلا أن حالته الصحية بدت خطيرة، ما استدعى نقله فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وواجه رجال الإطفاء تحديات كبيرة أثناء محاولاتهم للوصول إلى العامل العالق عبر نافذة في الطابق الأول، ولكنهم اضطروا للتراجع بسبب انهيار متواصل لأجزاء من المبنى. كما تم اللجوء إلى طائرة مسيرة للمساعدة في تقييم الوضع، فيما استُخدمت رافعة لرفع الأنقاض الكبيرة.

البرج الذي انهار جزئياً هو برج توري دي كونتي، الذي تم بناءه في القرن الـ13 ليكون مقرًا لعائلة البابا إينوسنت الثالث. وقد تعرض البرج لعدة أضرار عبر العصور، بدءاً من الزلزال الذي دمر أجزاء منه عام 1349، وصولًا إلى الانهيارات التي تعرض لها في القرن السابع عشر.

المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات ومصادرة أمواله

أكدت المحكمة العليا في موريتانيا الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، لتغلق بذلك آخر مراحل التقاضي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.

وأقرت المحكمة أيضًا العقوبات الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف ذاته.

وكانت محكمة موريتانية قد قضت بحبس ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة بعد إدانته بجرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع مصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم وإلزامه بدفع 500 مليون أوقية قديمة، أي نحو 13 مليون دولار، كتعويض للخزينة العامة، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية.

وحكمت المحكمة كذلك بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات سنتين مع وقف التنفيذ، وإدانة محمد ولد امصبوع بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، فيما برأت رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال، ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم محمد عبد الله ولد لوداعه.

وكان ولد عبد العزيز، الذي تولى حكم موريتانيا بين عامي 2009 و2019، قد أودع الحبس الاحتياطي في يناير 2021، بعد اتهامه في قضايا فساد واسعة النطاق.

وجاءت الأحكام بعد مطالبة الادعاء العام في أكتوبر الماضي بسجن الرئيس السابق لمدة 20 عامًا ومصادرة ممتلكاته.

من جهته، وصف منسق فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، الحكم بأنه سياسي بامتياز ويستهدف الرئيس السابق وأسرته، معتبرًا أنه يشكل خطرًا على العدالة واستقرار البلاد.

وفاة ديك تشيني.. مهندس الحروب الأمريكية وصاحب النفوذ الأكبر في البيت الأبيض

توفي ديك تشيني، نائب رئيس الولايات المتحدة الأسبق، عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لما أعلنته أسرته، مخلفًا إرثًا سياسيًا مثيرًا للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث.

ويُعد تشيني واحدًا من أبرز الشخصيات الجمهورية التي تركت بصمة كبيرة في السياسة الأمريكية، إذ شغل مناصب رفيعة في أربع إدارات رئاسية متعاقبة، منها كبير موظفي البيت الأبيض، وزير الدفاع، وعضو الكونغرس، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس في إدارة جورج بوش الابن.

بدأ تشيني مسيرته كمساعد في البيت الأبيض خلال فترة الرئيس ريتشارد نيكسون، ثم أصبح أصغر شخص يشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد. وفي إدارة جورج بوش الأب، تولى وزارة الدفاع وكان جزءًا من فريق التخطيط لحرب الخليج الأولى.

ويعتبر تشيني أحد أبرز مهندسي غزو العراق عام 2003، حيث دافع عن الحرب بعد هجمات 11 سبتمبر من خلال الترويج لمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وعلاقته بالقاعدة. وعلى الرغم من مشاكله الصحية، بما في ذلك ثلاث نوبات قلبية، كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الشخص الأكثر نفوذًا في إدارة بوش الابن.

وكان لتشيني تأثير كبير على السياسة الأمريكية، إذ أصبحت ابنته ليز تشيني من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري وتشغل منصبًا في مجلس النواب الأمريكي، مواصلةً إرث والدها السياسي.

حريق في مصفاة نفط إيرانية بـجانت آباد وإصابة ثلاثة أشخاص

اندلع اليوم الثلاثاء حريق في مصفاة النفط “بارسيان” الواقعة في منطقة جانت آباد الصناعية بمدينة إيوانكي الإيرانية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقل أحدهم لتلقي العلاج في المستشفى، فيما تلقى الآخرون الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. وأفاد حسين درخشان، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة سمنان، أنه تم إرسال 4 فرق عملياتية للتعامل مع الحريق.

وذكر التقرير أن الحريق اندلع في حوض القار داخل الشركة، بينما تم تحديد موقع العامل المفقود، فيما تستمر فرق الإطفاء والهلال الأحمر في عمليات الإخماد. التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء اندلاع الحريق.

وتعد مدينة جَرمسار بمحافظة سمنان مركزًا صناعيًا مهمًا في إيران، حيث تستضيف مصفاة النفط “بارسيان” التي تنتج وتصدر القار والعوازل المقاومة للرطوبة. وتشكل السيطرة على الحريق أولوية للسلطات الإيرانية في الوقت الحالي لضمان السلامة وحصر الأضرار.

الديمقراطيون 66 يتصدرون الانتخابات البرلمانية في هولندا وفيلدرز يرفض الاعتراف بالهزيمة

أعلنت المفوضية الانتخابية في لاهاي مساء الاثنين فوز حزب الديمقراطيين 66 الوسطي الهولندي بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأربعاء الماضي، بعد فرز الأصوات النهائية.

وحصل حزب الديمقراطيين 66 بقيادة روب ييتن وحزب الحرية اليميني المتطرف بقيادة خيرت فيلدرز على 26 مقعدًا لكل منهما من أصل 150، لكن حزب الديمقراطيين 66 حصل على أصوات أكثر، ما يمنح ييتن فرصة لتشكيل الحكومة وفق التقاليد الهولندية، مع ضرورة تحالف 4 أحزاب على الأقل لضمان أغلبية برلمانية.

ورفض فيلدرز الاعتراف بالهزيمة، مشككًا في النتائج عبر منصة إكس، إلا أن الشكوك وُصفت بأنها لا أساس لها. ويذكر أن حزب فيلدرز المعادي للإسلام خسر 11 مقعدًا مقارنة بانتخابات 2023، وكان أكبر قوة سياسية في البرلمان وشارك لأول مرة في ائتلاف حكومي انهار بعد 11 شهرًا بسبب خلاف حول سياسة اللجوء، مما أدى إلى استبعاد أغلب الأحزاب الكبرى التعاون معه في المستقبل.

وتبرز الانتخابات الحالية كخطوة مهمة لتشكيل حكومة مستقرة في هولندا بعد فترة من الانقسامات والائتلافات المتعثرة.