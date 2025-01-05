من العالم.. ضحايا بحوادث إطلاق نار وطعن وتسمم وتوقف حركة مطارات بسبب الثلوج

أصيب أستاذ جامعي عراقي وثلاثة طلبة بجروح اليوم الأحد في هجوم مسلح على جامعة أهلية وسط بغداد. وقال شهود عيان إن مسلحاً أطلق الرصاص على تجمع لطلبة كلية الإسراء الأهلية، في ساحة الأندلس، وسط بغداد، ما تسبب في إصابة أربعة بينهم أستاذ جامعي، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال طالب جامعي أطلق النار على مجمع كلية الإسراء الأهلية وسط بغداد، ما أوقع إصابات، نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة، بسبب مشاجرة حصلت بينهم. وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشرعت قيادة شرطة بغداد في فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي اليمن.. أودى نبات سام بحياة 4 أفراد من أسرة يمنية واحدة، الجمعة، في محافظة جنوب غرب البلاد، إثر تعاطيهم لبّ النبات بالخطأ.

وقالت تقارير محلية، إن مواطنا مسنّا وزوجته وابنه وحفيده توفوا، فيما لا يزال طفل آخر بحالة صحية حرجة، إثر تناولهم لبّ نبات “القُبَب” السام، ظنا منهم أنه نبات الصبّار الذي يستخدم كعلاج شعبي، ووقعت الحادثة في منطقة “الحيمة” بمديرية التعزية، شمالي المحافظة، أثناء محاولة أفراد الأسرة التدواي بنبات الصبّار المرّ.

مصر.. طعن طليقته بسبب رفضها العودة إليه

وفي مصر، شهدت محافظة سوهاج في صعيد حادثة مروعة، حيث أقدم رجل على محاولة إنهاء حياة طليقته بعدما رفضت العودة إليه.

وتعرضت الضحية للطعن بسكين، ما تسبب في جروح خطيرة في منطقة الرقبة، أثناء وجودها معه في سيارته لحل خلافات أسرية بينهما.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تطورت مشادة كلامية بين الزوجين السابقين داخل السيارة إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بإقدام الجاني على الاعتداء على طليقته، موجهًا سكينًا نحو عنقها، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة.

وتلقى مستشفى “سوهاج الجامعي الجديد” بلاغًا عن وصول سيدة تُدعى “هبة.م.م” (37 عامًا)، مقيمة في مركز “أخميم” بمحافظة سوهاج، مصابة بجرحين قطعيين في الرقبة. وعلى الفور، أُخطرت مديرية أمن سوهاج بالواقعة، وتحركت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة “أخميم” لضبط المتهم.

وتمكنت السلطات من القبض على الجاني، ويدعى “منتصر.أ.م” (47 عامًا)، موظف، ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل. وأكدت التحريات أن الاعتداء وقع نتيجة خلافات أسرية متراكمة ورفض الضحية العودة إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق. وتخضع الضحية حاليًا للعلاج في المستشفى، حيث أكد الأطباء خطورة إصابتها لكنها تحت السيطرة.

بسبب الثلوج.. توقف حركة المطارات في بريطانيا

تسببت الكثيفة التي تساقطت طوال الليل في توقف حركة المطارات وإغلاق المدارج صباح الأحد، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 16 بوصة في أجزاء من البلاد اليوم.

ودخلت المملكة المتحدة وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” في حالة من الفوضى هذا الأسبوع بعد أن جلبت عاصفة قطبية ثلوجًا كثيفة وأمطارًا متجمدة وجليدًا أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن القاسي الذي يغطي مناطق ميدلاندز وويلز ومعظم شمال إنجلترا.

واضطر مطارا ليفربول وليدز برادفورد على إغلاق مدارجهما صباح اليوم بسبب الظروف الجوية الثلجية، حسبما أعلنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مطار مانشستر فتح مدارج الطائرات بعد إغلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكنه حذَّر من استمرار التأخير طوال اليوم.

وفي الوقت نفسه، أكد مطار برمنغهام أيضًا إعادة فتح أبوابه بعد إزالة الثلوج، لكن يُنصح الركاب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.

وحذَّرت هيئة الطرق السريعة الوطنية من أن ما يصل إلى 25 سم من الثلوج قد تضرب الطرق في شمال إنجلترا، بما في ذلك طريق A628 Woodhead Pass، الذي يربط مانشستر الكبرى وجنوب يوركشاير عبر بيك ديستريكت وتم إغلاقه طوال الليل في كلا الاتجاهين.

Ongoing ! Bristol International Airport (BRS) in West England has suspended flights due to heavy snowfall, Many parts of the UK and Ireland will have snow and rain this evening and overnight.



While Seventeen flights have been diverted so far, 10 flights have been canceled.



Up… pic.twitter.com/sScs3OJY5u — FL360aero (@fl360aero) January 4, 2025