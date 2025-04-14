من العالم.. طالب يقتل معلمته ورجل يدفن زوجته بالمنزل وضحايا بزلزال قويّ

لقي ثمانية عمال على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، في انفجار تسبب في اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية أندرا براديش جنوب الهند.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “وقع الحادث في قرية كايلاساباتنام في منطقة أناكابالي، على بعد حوالي 303 كم شمال شرق أمارافاتي، حاضرة ولاية أندرا براديش”.

وذكرت الشرطة، أن “تحقيقا أوليا كشف أن الحريق بدأ فى وحدة تخزين الألعاب النارية وامتد بسرعة إلى المصنع بأكمله، ما أدى إلى محاصرة عدد من العمال بداخله”.

وقال أحد المسؤولين في الشرطة، إن “النيران اشتعلت في مخزون الألعاب النارية، وفي غضون دقائق تحولت الوحدة بأكملها إلى أنقاض”، مشيرا إلى أنه “كان هناك 15 شخصا يعملون داخل المصنع وقت وقوع الحادث”.

وأوضح دي نيرانجان ريدي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإطفاء، أن “سبب الانفجار وما أعقبه من حريق يبدو أنه خطأ بشري في عملية التصنيع”.

مصر.. الكشف عن جريمة مروعة

تخلص زوج من زوجته بمحافظة الإسماعيلية في مصر، ودفنها في أساسات المبنى الذي يقيم فيه، ثم بنى سورا حول المكان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “كانت البداية عندما تقدم حارس العقار ببلاغ للشرطة بعد أن عثر على أجزاء من عظام بشرية أثناء قيامه بأعمال توسعة في غرفته. وبانتقال القوات الأمنية إلى المكان، تم اكتشاف بقايا جثة سيدة كانت قد أُبلغ عن اختفائها منذ 4 أشهر”.

وكشفت التحريات أن “آخر ظهور للمجني عليها كان برفقة زوجها، حيث رصدت كاميرات المراقبة تحركاته المشبوهة، وبعد القبض عليه، اعترف الزوج بارتكابه الجريمة، مدعيًا أن الدافع كان خلافات زوجية بينهما”.

وأوضح “أنه بعد قتلها، قام بدفن الجثة داخل أساسات المبنى وصب الأسمنت عليها لمنع انبعاث رائحة التحلل، ثم بنى سورًا لإخفاء الجثة تمامًا”.

وكانت أسرة الزوجة “قد أبلغت عن اختفائها منذ أشهر، بينما زعم الزوج في ذلك الوقت أنه لا يعرف أي شيء عن مكانها”.

المغرب.. وفاة معلمة متأثرة باعتداء طالب عليها وسط غضب كبير

في جريمة أثارت غضبا كبيرا في المغرب، أفادت صحيفة “هسبريس”، “بوفاة معلمة بعد أيام من اعتداء طالب عليها بأداة حادة”.

ونقلت “هسبريس” عن مصادر مطلعة قولها، إن “أستاذة اللغة الفرنسية، التي كانت تدرس بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، توفيت يوم الأحد، متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها إثر اعتداء جسدي خطير تعرضت له على يد أحد طلبتها، البالغ من العمر 21 سنة، في الشارع العام باستخدام أداة حادة”.

وعن تفاصيل هذا الواقعة الأليمة، أشارت “هسبريس”، إلى أنه “تم نقل المعلمة وهي في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم 27 مارس الماضي، فيما تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأرفود من توقيف المشتبه فيه، بعد وقت وجيز من ارتكابه الجريمة”.

هذا “وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات الاعتداء وسقوط الأستاذة أرضا متأثرة بجروحها، ما أثار صدمة قوية لدى الأسرة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني”.

قتلى ومصابين بزلزال في طاجيكستان

أعلنت اللجنة الحكومية للطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان “أن 100 منزل دمرت بالكامل في منطقتين بالجمهورية نتيجة الزلزال الذي وقع يوم أمس 13 أبريل، كما أسفرت تبعات الزلزال عن مصرع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في قرية أوشتورباست، حيث انهارت عليه جدران المنزل”.

وأشارت اللجنة في بيان رسمي إلى أن “البيانات الأولية تفيد بأن 40 منزلا سكنيا قد دمرت بالكامل في خمس قرى بمنطقة راشت، بينما تعرضت 5 منازل أخرى و3 مقاه تقليدية ومرافق ملحقة بمدرسة واحدة لأضرار جزئية، وفي منطقة طاجيك آباد تم تسجيل تدمير كامل لـ 54 منزلا سكنيا، فيما تعرض 45 منزلا لأضرار جزئية، كما شهدت المنطقة أضرارا طفيفة في 61 منزلا واثنين من المباني التعليمية، وتضرر 196 مبنى مساعد بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار جزئية لحقت بثلاثة مقاه ومستشفى واحد”.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق، “أن الزلزال وقع الساعة 9:24 صباحا بالتوقيت المحلي (7:24 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 160 كيلومترا شمال شرق العاصمة دوشنانبي و21 كيلومترا شرق منطقة راشت، وبلغت شدة الهزة الأرضية في مركز الزلزال بين 5-6 درجات، بينما شعر السكان في منطقة راشت بهزة بلغت قوتها 4-5 درجات، وفي العاصمة دوشنبيه بحوالي 3 درجات فقط، فيما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة في طاجيكستان”.

إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو، “عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح”.

وقال شابيرو في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “استيقظتُ أنا وعائلتي عند الساعة 2:00 صباحا (9:00 بتوقيت موسكو) على طرق شرطة ولاية بنسلفانيا على الباب بعد أن أشعل شخص النار عمدا في مقر إقامة الحاكم في هاريسبرج”.

وأضاف: “تدخلت فرقة إطفاء هاريسبرغ في المكان، وبينما كانوا يعملون على إخماد الحريق، قامت شرطة الولاية بالتعاون مع شرطة الكابيتول بإجلائنا بأمان من المقر”.

العثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم بالجيزة

عثر على جثث 3 أطفال في قرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة في مصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد “بالعثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم في قرية المتانيا بمركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع 3 صغار”.

وعلى الفور “انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثث عدم وجود إصابات ظاهرية بهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق”.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية، أن “اثنين من الأطفال توأم يبلغان من العمر 4 سنوات وأن شقيقهما الثالث أصغر منهما، وأن والديهم من ذوي الاحتياجات الخاصة “الصم والبكم” وسبق أن توفى لهم 3 أطفال ولدان وفتاة”.

وأضاف شهود العيان أن “حالة من الصدمة والحزن أصابت أفراد الأسرة بالإضافة إلى أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بسبب الغموض الذي أحاط بوفاة الأطفال حيث تم اكتشاف وفاتهم في أثناء محاولة والدتهم إيقاظهم من النوم بغرفتهم”.

Землетрясение в Таджикистане унесло жизнь 3-летнего ребёнка pic.twitter.com/adlBVbJe7B — RuNews24.ru (@runews24ru) April 14, 2025

За прошедшие сутки в Таджикистане произошли уже четыре землетрясения.



Местные СМИ сообщают о нескольких десятках поврежденных зданий на территории Раштского и Таджикабадского районов, в том числе одной школы. Сообщается о гибели трехлетнего ребенка. pic.twitter.com/6iahaKku3o — Сharter97.org (@charter_97) April 14, 2025

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ.



В результате землетрясения магнитудой 5.8 были повреждены несколько десятков зданий на территории Раштского и Таджикабадского районов, в том числе одна школа. Сообщается о гибели трехлетнего ребенка, его завалило стеной дома. pic.twitter.com/PfflzeId8q — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) April 13, 2025