من العالم.. عراقي يخدع 8 نساء ويستولي على أموالهم

كشفت امرأة عراقية أن “زوجها تزوج 7 نساء آخريات منهن 3 من بغداد والباقيات من محافظات متفرقة بهدف الاحتيال عليهن”.

وقالت المرأة: “إنهن تواصلن عبر “واتس آب” واكتشفن أنهن جميعا ضحايا للرجل نفسه”.

وأوضحت أنه “استولى منها على 25 مليون دينار عراقي ومبالغ مالية بالعملة الصعبة (دولار أمريكي)، بزعم شراء أرض مشتركة ثم اختفى وأرسل لها ورقة الطلاق”.

وصرحت “بأنه تقدم للزواج حسب التقاليد العراقية وبعد الزواج بـ3 أيام اختفى، ثم ظهر واختفى بعد 15 يوما”، وأضافت أنه “ظهر مرة أخرى ثم اكتشفت أنه متزوج من امرأة أخرى”.

وأشارت إلى أنه “متزوج من 7 نساء زواجا رسميا وبعد شهرين أو ثلاثة يكون قد أخذ ما يريد سواء كان مشروعا أو أموالا ثم يرسل لهن ورقة الطلاق غيابيا”.

وحسب قناة “الشرقية”، استمر “زواج الرجل من نساء لعدة أشهر ولم يتعد زواجه من آخريات أسابيع قليلة، وكان يستأجر مركبات فخمة ليظهر أنه ثري ويقنع النساء بالزواج منه”.

تنويه: حق الرد مكفول

8 زوجات يبحثن على زوجهن المحتال..

اختفاء زوج عقد قرانه على 8 شابات في بغداد و5 محافظات#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/CnLIwn5wCK — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 7, 2025

زلزال قوي يضرب سواحل جزر ريوكيو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض “GFZ”، “بأن زلزالا بلغت قوته 5.8 بمقياس ريختر ضرب السواحل قبالة مجموعة الجزر اليابانية ريوكيو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية”.

هذا “وتعرضت اليابان في منتصف يناير الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، كما أصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي”.

سيارة تقتحم مقر وكالة لبيع السيارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أصيب ثمانية أشخاص، “إثر اقتحام سيارة لفرع لشركة “كارماكس” في مدينة لوس أنجلوس، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية”.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، جوناثان توريس، إن “شخصين أصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في وكالة بيع السيارات بمدينة إنغليوود، بينما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة”.

“جهاز الخدمة السرية” يطلق النار على رجل قرب البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية، في الولايات المتحدة، إن “أفراده أطلقوا النار على مسلح خارج البيت الأبيض”.

وذكر الجهاز أن “الحادث وقع بعد منتصف ليل الأحد بقليل بعد “مواجهة مسلحة” مع قوات إنفاذ القانون”.

وحسب تقارير إعلامية، فإن “المواجهة وقعت بالقرب من تقاطع شارع 17 وشارع F شمال غرب، على بعد أقل من خمس دقائق سيرا على الأقدام من البيت الأبيض”.

وأوضحت مصادر أن “الشرطة المحلية أبلغت عن “شخص انتحاري” ربما كان مسافرا إلى واشنطن العاصمة من إنديانا، وعثر ضباط الخدمة السرية على سيارة الرجل ورصدوا شخصا سيرا على الأقدام يطابق وصف الشرطة المحلية”.

وقال جهاز الخدمة السرية: “عندما اقترب الضباط، رفع الشخص سلاحا ناريا، وتبع ذلك مواجهة مسلحة، أطلق خلالها أفرادنا النار”.