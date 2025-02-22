من العالم.. قتلى وإصابات بعمليات طعن في فرنسا وألمانيا وأم تنهي حياة أطفالها ببريطانيا

قالت الشرطة الألمانية في برلين، “إن رجلا تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة قرب النصب التذكاري للهولوكوست في العاصمة”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس “أ ب”، عن الشرطة القول: “إن مهاجما طعن رجلا وأصابه بجروح خطيرة عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين مساء أمس الجمعة”.

وأفادت الشرطة بأن “الضحية أصيب بجروح خطيرة حوالي الساعة 6 مساء وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها تحقق في حادثة الطعن التي وقعت عند النصب التذكاري وهو ساحة تضم 2700 لوح خرساني رمادي بالقرب من بوابة براندنبورغ في قلب برلين”.

🚨🇩🇪 ALERTE – Un homme a été poignardé à proximité du Mémorial de l’Holocauste à Berlin. La victime est sérieusement blessée, l’auteur des faits est en fuite. (The Jerusalem Post) https://t.co/hgaHaRuMpb — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 21, 2025

❗️ [ 🇩🇪 ALLEMAGNE ]



🔸 Un important déploiement des forces de l'ordre est en cours à Berlin après qu'un individu a attaqué une personne au couteau à proximité du Mémorial de l'Holocauste et de l'ambassade des États-Unis. L'auteur a pris la fuite. pic.twitter.com/oOYylmYYuA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 21, 2025

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن

قتل شخص وأصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو.

وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، “إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب”.

وأضاف هيتز “أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر”.

وبحسب مصادر نقابية، “فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: “لقد سيطر الرعب على مدينتنا”، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن “هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد”.

ووصف الرئيس الفرنسي الهجوم بـ”الإرهابي”، حيث قال في تصريح نشره قصر الإيليزيه إنه “عمل إرهابي إسلامي لا شك فيه”، وأعرب إيمانويل ماكرون عن تضامن الفرنسيين مع عائلة الضحية.

من جهته، صرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في رسالة وجهها على منصة “إكس”: “لقد ضربنا التعصب مرة أخرى ونحن في حالة حداد”.

🚨 🇫🇷 #URGENT | One dead and five police officers injured in a knife attack by an Algerian terrorist in Mulhouse, France.



💢 He was registered in a file for the prevention of terrorist radicalization.



Sadly JD Vance was right in everything! @elonmusk @JDVance pic.twitter.com/YKnyZMSuGX — MAGA man 🇪🇸🇺🇲🇮🇱🇬🇧 (@alexHerBol) February 22, 2025

إدانة أم بقتل ولديها في بريطانيا

أدانت محكمة في بريطانيا، سيدة بجريمة قتل طفليها الصغيرين في منزلهما بمنطقة داغنهام شرق لندن.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، “عثر على جثتي إيليجا توماس البالغ من العمر عامين، ومارلي توماس البالغ من العمر خمسة أعوام، من قبل والدهما في ديسمبر 2022، وقال مسؤول في المحكمة إن كارا ألكسندر، البالغة من العمر 47 عاما، والتي أنكرت تهمتي القتل، تمت إدانتها يوم الجمعة في محكمة كينغستون كراون”.

وأكدت هيئة الادعاء العام أن “نتائج التشريح أظهرت أن الصبيين ماتا إما غرقا أو خنقا”.

وكانت كارا، ادعت أن “الطفلين غرقا في حوض الاستحمام بينما كانت نائمة، ووفقا لما سمعته المحكمة، كان من المفترض أن يكون الأب هو من يتولى رعاية الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت الجريمة، وأصبح يشعر بقلق متزايد عندما لم يتلقَ أي رد من كارا بعدما حاول التواصل معها مرات عديدة، وعندما وصل الأب إلى منزل كارا، أخبرته أن الطفلين نائمين في الطابق العلوي”.

وقالت هيئة الادعاء العام إنه “عثر على جثتي الصبيين معا في السرير السفلي من سريرهم المزدوج، وكلاهما يرتديان ملابس النوم”، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

قوات الأمن الباكستانية تقتل 6 مسلحين في مداهمة



أعلن الجيش الباكستاني “مقتل 6 مسلحين بعدما داهمت قوات الأمن مخبأ للمسلحين في أحد المعاقل السابقة لطالبان باكستان في شمال غرب البلاد”.

وقال الجيش في بيان إن “المداهمة وقعت في مقاطعة كاراك بإقليم خيبر بختوانخا الذي يحد أفغانستان، وهناك عملية جارية للقضاء على أي مسلحين آخرين يعثر عليهم”.

يشار إلى أن “جماعة “تحريك طالبان باكستان” تعتبر حليفا لطالبان في أفغانستان وكثفت هجماتها في باكستان منذ أن استولت طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان عام 2021، وهاجم المسلحون في الأشهر الأخيرة بانتظام المدنيين وقوات الأمن التي ترافق شاحنات الإغاثة لمئات الآلاف من السكان المحاصرين، وتقول السلطات إن قوات الأمن اعتقلت الأسبوع الجاري 48 مشتبها بهم متهمين بتنفيذ الهجمات الأخيرة على قوات البلاد”

متهم يهرب من قاعة المحكمة

تمكن متهم من جنوب أفريقيا من الفرار من قاعة المحكمة في جوهانسبرج عبر النافذة، بحثا عن حريته بطريقة مثيرة ومذهلة.

ونجح الشاب “أونوشانا ثاندو ساديكي في الهرب من الشرطة من قاعة المحكمة أثناء محاكمته، بتهمة السطو والسرقة”.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن “ساديكي اندفع عبر باب قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتحدث، قبل أن يتسلل عبر نافذة في الطابق العلوي، وينزل ثلاثة طوابق قبل أن يهرب من المحكمة”.

وقالت المتحدثة باسم شرطة “غاوتنغ”: “هرب المتهم أثناء مثوله أمام محكمة جيبي الابتدائية بتهمة السطو والسرقة. لكنه أُعيد القبض عليه لاحقا من قبل فريق تتبع المحكمة، وسيتم توجيه تهمة إضافية إليه بتهمة الهروب من الحجز القانوني”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد “لحظة هربه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار، لكن رغم محاولته ومغامرته، فإن ذلك لم يدم طويلا، إذ تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي”.

وبعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: “عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب”.

Burglar evades cops and makes shocking escape from court. pic.twitter.com/fzibDm7pOf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2025

جرحى بـ”انفجار مروع” داخل منتجع في هاواي

أصيب 7 أشخاص، بينهم 3 في حالة حرجة، إثر انفجار يشتبه بأنه غازي، وقع على شاطئ ولاية هاواي الأميركية، وفقا لإدارة الفنادق والشرطة في مقاطعة ماوي.

وتسبب الانفجار في “كومة من الحطام في “وايلر اون كانابالي بيتش”، وهي منطقة سياحية شهيرة توجد بها سلسلة من الفنادق والعقارات على الرمال البيضاء، وهي تبعد بضعة أميال شمال وسط مدينة لاهاينا، والتي تعرضت للاحتراق بالكامل تقريبا في حريق غابات مميت في 2023”.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن “غاز البترول المسال، الذي يزود شوايات الشواء في المنطقة المشتركة للمنتجع، هو السبب في وقوع الانفجار”.

وذكرت الشرطة أن “أعمار المصابين السبعة تتراوح بين 18 عاما و74 عاما، وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألانا بيكو، إن اثنين من الأشخاص المصابين تم نقلهم إلى جزيرة أواهو لتلقي العلاج”.

LAHAINA, Hawaii: An explosion at The Whaler resort on Kaanapali Beach in West Maui on Thursday evening left seven people injured, including three critically.



The blast occurred around 6:15 p.m. at the 2481 Kaanapali Parkway.



Webcam footage captured debris flying from the… pic.twitter.com/Cr382aL3YL — GeoTechWar (@geotechwar) February 21, 2025

انهيار سقف مركز تجاري في بيرو

شهدت مدينة تروخيو في بيرو، انهيار سقف ساحة الطعام في مركز “ريال بلازا” التجاري،، وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود عدة مصابين”.

وأبلغ رئيس بلدية تروخيو، ماريو رينا، أن عدد “المصابين وصل إلى 29 شخصا، وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن “مسؤولا في الضرائب بالمنطقة أشار إلى وجود مخالفات في المركز التجاري المنهار، دون تحديد عددها، وقالت الجهات المختصة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات”.

انهيار مبتى إثر حريق ضخم في الأرجنتين

أفادت صحيفة “لا ناسيون” المحلية، بأن “حريقا اندلع حريق ضخم في مستودع بمدينة أفيلانيدا الواقعة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس”.

وبحسب موقع “Infobae”، فإن “المستودع هو لتخزين وتعبئة وتوزيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتجارية ولوازم المكاتب والسلع الجلدية، مضيفا “يبدو أن حجم توسع الحريق كان بسبب المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالداخل، و أكدت بلدية أفيلانيدا عدم وجود ضحايا أو مصابين”.

⚠️ Ahora: incendio en un depósito de material inflamable en Avellaneda. Solo se registran daños materiales. Intervienen bomberos de la regional. pic.twitter.com/Ivd5O9odrk — AGN Prensa (@AGN2016) February 22, 2025

مسلحون مجهولون يفجرون قنبلة صوتية في مبنى حكومي بإيران

أفاد المدعي العام لمدينة زاهدان الإيرانية، “بهجوم مسلحين مجهولين على مبنى مؤسسة الإسكان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وبعد إخلاء المراجعين فجروا قنبلة صوتية أدت إلى تخريب جزء من المبنى”.

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران: “في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية في مبنى مؤسسة الإسكان بمدينة تشابهار، مما أدى إلى تدميره جزئيا”.

ووفق وسائل إعلام محلية، “لم يصب أحد في الحادث، وتقوم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالتحقيق في أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن”.

🔴انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چابهار



🔹صبح امروز خبری در رابطه با انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چابهار توسط افراد مسلح ناشناس منتشر شد.

🔹حدود ساعت ۱۰:۳۰ امروز یک بمب در ساختمان بنیاد مسکن شهرستان چابهار منفجر و منجر به تخریب بخشی از آن شد.

🔹مزدوران… pic.twitter.com/SVMwr1G7d7 — شب‌نامه (@Rppress0) February 22, 2025