من العالم.. فاجعة بمسجد مصري وأطفال ضحايا حادثة مؤسفة

وقعت حادثة مأساوية فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد العتيق بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر في مصر، حيث لقت طفلة مصرعها وأصيب 8 آخرون نتيجة تدافع المصلين أثناء صلاة التهجد.

وبحسب موقع مصراوي، “أثناء أداء الصلاة، لاحظت بعض النساء تصاعد الدخان مما دفعهن للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد، وهذا الاعتقاد الخاطئ تسبب في حالة من الذعر والتدافع بين المصلين، خاصة بين السيدات اللاتي حاولن الهروب بسرعة خوفا على حياتهن، وأسفرت هذه الحادثة عن وفاة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، وإصابة 8 آخرين بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة ناتجة عن التزاحم”.

مصر.. وفاة أشهر “قارئ للقرآن” بالصعيد في حادث مروع

غيب الموت القارئ الإذاعي المصري الشيخ “حسن عوض الدشناوي”، الذي وصفه الإعلام المصري بأنه أشهر قارئ قرآن في الصعيد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تعرض القارئ الراحل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لحادث سير أثناء عبوره الشارع إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية، ونقل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم”.

يذكر أن “الشيخ “الدشناوي” قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سكينة بالقاهرة”.

انفجار يهز مستودع ذخيرة في جمهورية التشيك

أفادت وكالة أنباء تشيكية، “بأن شخصا أصيب بجروح خطيرة في انفجار بمستودع للذخيرة في بلدة بوريني في القسم الأوسط من جمهورية التشيك”.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، “كان يتم في المؤسسة التي وقع فيها الانفجار ليس فقط تخزين القذائف والذخيرة من العيار الكبير بل وإنتاج هذه القذائف التي تستخدم، على وجه الخصوص، في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مرافق لإصلاح وتحديث المعدات العسكرية”.

يذكر ظنه “في عام 2014 هز انفجار قوي مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، واتهمت براغ الجانب الروسي بالوقوف خلف الانفجار دون تقديم أي دليل على ذلك، واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيّا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا”.

لبنان.. مقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية

قتل شخص “جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر قضاء النبطية”.

وأكدت وزارة الصحة في لبنان “مقتل مواطن في حصيلة أولية جراء الغارة الإسرائيلية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “اعتراضه 3 صواريخ، يوم السبت الماضي، قال إنها أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، من دون أن تعلن “أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن العملية لغاية الساعة”.

4 قتلى بينهم أطفال وعدد من المصابين في انفجار محطة وقود شرق لبنان

قتل 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة عدد آخر في انفجار محطة وقود في منطقة الهرمل شرق لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، “بسقوط 4 ضحايا وعدد من الإصابات، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في الممتلكات والسيارات في حريق الهرمل كحصيلة أولية”.

الجزائر.. “تنظيم إرهابي” ينشط بالخارج وراء مقتل قاصر وطالب جامعي بالبلاد

تمكنت الجهات الأمنية والقضائية الجزائرية، “من فك لغز أكبر وأبشع جريمة قتل راح ضحيتها قاصر وطالب جامعي بولاية وهران غرب البلاد كان وراءها “تنظيم إرهابي” ينشط بالخارج”.

وأوضحت صحيفة “النهار” الجزائرية أن “جريمة القتل حدثت بولاية وهران وراح ضحيتها القاصر عماد الدين صاحب الـ 15 سنة القاطن بحي البركي الذي تم تحديد هوية جثته عبر تحاليل الآ دي آن، بعد العثور على أجزاء من الجثة بحاوية تابعة لحي قريب”.

وأضافت أن “التحريات المعمقة للجهات الأمنية والقضائية أدت إلى التوصل للمتهم الرئيسي، وهو إرهابي سابق بعد توقيف أحد جيران الضحية الذي استدرجه الى الجماعة الإجرامية. حيث تبين بعد استكمال التحقيقات معه بوجود ضحية ثانية هو طالب جامعي كان مطلوبا منذ فترة طويلة”.

وبحسب الصحيفة، “توصلت نفس التحقيقات إلى أن “لغز الجريمة المروعة وراءها تنظيم إرهابي ينشط بالخارج، كان المنتمي إليه الموقوف يطلب فدية من عائلات الضحايا بغية دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالخارج قبل تصفيتهم والتنكيل بهم بوحشية”.

هذا “وتم توقيف 4 أشخاص ضالعين في هذه الجريمة الشنعاء وهم زوجة الفاعل الرئيسي وابنتاها البالغتان وابنها القاصر، كما أثبتت التحاليل البيولوجية لنتائج الحمض النووي ADN للعظام التي تم العثور عليها مطابقتها للضحيتين”.

انفجار للغاز في مبنى متعدد الطوابق في عاصمة داغستان الروسية

أفادت السلطات “بإصابة شخصين وإجلاء 150 آخرين بعد انفجار للغاز وقع في مبنى متعدد الطوابق في محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان في جنوب روسيا”.

وقالت وزارة الصحة في داغستان، “إن امرأة بحالة خطيرة ورجلا بحالة متوسطة تم نقلهما إلى المستشفى”.

وأعلنت وزارة الطوارئ أنه “تم إجلاء 150 شخصا من شقق مجاورة للشقة التي وقع فيها الانفجار، وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار”.

وذكرت الطوارئ أن “الشقة المنكوبة تقع في الطابق السابع من مبنى مكون من 14 طابقا، وأدى الانفجار إلى تضرر نوافذ 5 منازل مجاورة و50 سيارة مصفوفة قرب الموقع”.

وفي حادث منفصل وقع في محج قلعة اليوم أيضا، أفادت الشرطة “بوقوع انفجار في متجر للهواتف المحمولة، أدى إلى إصابة شخصين”.

الأمم المتحدة: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد

أكدت منظمة “اليونيسف” التابعة للأمم المتحدة، “أن نحو نصف الأطفال في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد”.

وقال بيتر هوكينز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن: “إن نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد بعد عشر سنوات من الحرب”.

وأضاف هوكينز، أن “أكثر من 537 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وخيم، وهو مرض مؤلم يهدد الحياة، ويمكن الوقاية منه تماما. ويضعف سوء التغذية جهاز المناعة، ويعيق النمو، ويحرم الأطفال من إمكاناتهم. في اليمن، هذه ليست مجرد أزمة صحية، بل هي بمثابة حكم بالإعدام على آلاف الأشخاص”، وأضاف هوكينز “أن 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية أيضا”.

وأكد ممثل اليونيسف أن “نداءنا للتبرعات لعام 2025 تم تمويله بنسبة 25% فقط. وبدون موارد عاجلة، لن نتمكن من الحفاظ حتى على الحد الأدنى من الخدمات التي نستطيع تقديمها استجابة للاحتياجات المتزايدة”.