من العالم.. فاجعة داخل أسرة بالمغرب وكويتي يقتل جدته بطريقة «شنيعة» وذبح طفلة في تونس

توفي 4 أشخاص، جرّاء اختناقهم بغاز البوتان في مدينة أزغنغان شمالي المغرب.

ونقل موقع “هسبريس” عن مصدر قوله، إن “الضحايا من أسرة واحدة، وهم أم وثلاثة أبناء”.

ووفق الموقع، “توفي الأشخاص بسبب اختناقهم جرّاء تسرب غاز البوتان في منزلهم”.

وأشار الموقع إلى أن “السلطات المغربية فتحت تحقيقا في الحادثة، بعد نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الحسني بالناظور”.

الكويت.. الحكم بإعدام مواطن ارتكب جريمة شنعاء بحق جدته

قضت محكمة الجنايات في الكويت، “بإعدام مواطن اتركب جريمة مروعة بحق جدته في منطقة الرميثية”.

وبحسب جريدة “السياسة” الكويتية، “ترافعت النيابة أمام المحكمة في جلسة سابقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم وهي “الإعدام” واصفة الجريمة بالشنيعة، بعد إقدامه على نحر المجني عليها بلا رحمة وهي البالغة من العمر 85 عاما، حيث أنه تجرد من الإنسانية ولم يرحم ضعفها وشيخوختها”.

وأوضحت النيابة أن “الجريمة “لم تكن مجرد اعتداء على شخص بل طعنة في صميم القيم الإنسانية ولم تكن أمام عدو قتل عدوه بل حفيد قتل جدته”.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 27 سبتمبر الماضي، أن “إدارة المباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق جدته، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الجريمة في أحد المنازل بمحافظة حولي، حيث أنه فور ورود البلاغ، تم تشكيل فرق متخصصة من المباحث الجنائية كثفت عمليات البحث والتحري حول المتهم، حيث نجحت في تحديد مكانه وضبطه في زمن قياسي”.

تونس.. مقتل طفلة ذبحا في ظروف غامضة

عثرت الجهات الأمنية في تونس على “جثة طفلة تحمل آثار اعتداء بآلة حادة بعد إبلاغ أهلها باختفائها السبت الماضي”.

ووفق ما أفادت إذاعة “موزاييك إف إم”، “تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بالبحث في ملابسات وفاة طفلة زينب الطرخاني البالغة نحو 6 أعوام، بجهة العمران الأعلى (إحدى ضواحي العاصمة تونس)”.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة فإن “عائلة الطفلة أعلموا عن غيابها منذ إفطار أول أمس السبت في ظروف وملابسات مجهولة، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على جثة الطفلة زينب الطرخاني ليتم إعلام ممثل النيابة العمومية الذي توجه إلى المكان رفقة قاضي التحقيق وتم إجراء المعاينات الأولية التي بينت وجود آثار عنف واعتداء على جسد الطفلة التي يشتبه في تعرضها للاعتداء بواسطة آلة حادة”.

ووفق الإذاعة، “فتح القضاء التونسي بالمنطقة تحقيقا في الحادثة مع الاحتفاظ بشخص يقطن غير بعيد عن منزل عائلة الطفلة، على ذمة التحقيق”.

وبحسب الإذاعة، “هناك معلومات أولية تقول إن الطفلة “رافقت شخصا مختلا عقليا كانت تلعب معه في كثير من الأحيان و تم العثور عليها في سطح منزله مقتولة”.

انفجار مرعب بمحطة غاز يسفر في لبنان

أظهر مقطع فيديو، مشهدا “مرعباً” لانفجار في محطة غاز شمالي لبنان، أسفر عن مقتل امرأة سورية الجنسية و3 من أبنائها.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، بأن “انفجارا في محطة لتعبئة الغاز في بلدة الدوسة لأصحابها من آل شعبان أدى الى مقتل سيدة من التابعية السورية وأبنائها الثلاثة وإصابة طفل رابع، وأفادت معلومات بأن سبب الانفجار يعود إلى تسرب غاز”.

إطلاق للنار خلال كرنفال “ماردي غرا” في لويزيانا الأمريكية

أصيب 5 أشخاص بإطلاق للنار خلال عرض كرنفال “ماردي غرا” في مدينة فرانكلينتون بولاية لويزيانا الأمريكية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، “تم اعتقال المشتبه فيه، وهو جايمريان أندرس البالغ من العمر 18 عاما، بتهمة خمس محاولات قتل من الدرجة الجرمية الأولى”.

وفي حادث منفصل، ألقت الشرطة “القبض على اثنين من القصّر الذين عُثر عليهم يحملون أسلحة نارية على طول مسار العرض داخل منطقة مدرسية، كما تعاملت الشرطة مع شخص آخر كان يحمل بندقية من طراز AR-15”.