من العالم.. فيديو صادم لانتحار شاب مصري وانهيار جسر في كوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لشخص يلقي بنفسه من الطابق الرابع في أحد أحياء العاصمة القاهرة، وفي الفيديو يظهر شخص يتشبث بشرفة شقته قبل القفز في الشارع أمام المارة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن “الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع، بأحد العقارات في شارع توتنجي التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، في محافظة القاهرة، وتبين من الفحص الأولي أن الضحية ألقى بنفسه من الطابق الرابع منتحرا”.

اي اللي وصله انه يعمل في نفسه كدا !! لاحول ولا قوة الا بالله 💔🥲 #انتحار #حادث #سبحان_الله #الله_اكبر #القاهره #مصر #fyp #ترند #لايك تم النشر بواسطة ‏‎Aslam Mzika‎‏ في الاثنين، ٢٤ فبراير ٢٠٢٥

انهيار جسر خلال أعمال بناء في كوريا الجنوبية

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرون، جراء انهيار جسر خلال أعمال بناء طريق سريع في كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة “يونهاب”، قالت السلطات إن “جزءا من الجسر في موقع بناء طريق سريع في تشونان، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب سيئول، وانهارت 5 كمرات فولاذية داعمة للجسر، يبلغ طول كل منها 50 مترا، واحدة تلو الأخرى أثناء أعمال بناء الجسر على الطريق السريع، مما أدى إلى دفن 8 عمال كانوا يعملون تحت الجسر تحت الأنقاض. وتفترض السلطات مقتل 3 منهم وإصابة 5 آخرين”.

A viaduct section of an expressway under construction near Cheonan, South Chungcheong Province has collapsed. 8 workers are reported to be buried under the rubble.

More news to follow. #SouthKorea #News #Cheonan pic.twitter.com/UT7PZosvT1 — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) February 25, 2025

مصرع 9 جنود كولومبيين إثر سقوط شاحنتهم في واد

لقي تسعة جنود كولومبيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر سقوط شاحنة كانوا على متنها في واد في جنوب غرب البلاد.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال لويس ألفونسو إسكوبار حاكم مقاطعة نارينيو: “وقع الحادث لإذاعة بلو راديو إنّ “فصيلة من 36 جنديًا كانت متجهة” على متن شاحنة عندما سقطت “في واد يزيد عمقه عن 100 متر”.

الكونغو الديمقراطية.. 20 قتيلا وعشرات المصابين في اشتباكات بين الجيش والمتمردين

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب العشرات في اشتباكات بين الجيش وميليشيا وازاليندو في مقاطعة جنوب كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحسبما ذكرت صحيفة “أكتيوليتي” Actualite، تدور الاشتباكات في مدينة أوفيرا على ضفاف بحيرة تنجانيقا المعروفة بأسواقها المزدحمة.

وبحسب الصحيفة، “بدأ الصراع بين الجيش والميليشيات بعد هجوم جماعة “إم 23” على المنطقة، حيث انسحب آنذاك بعض الجنود الذين فروا من الجبهة إلى أوفيرا للإخلاء بالقوارب إلى مناطق أكثر هدوءا، في حين طالبت ميليشيا “فازاليندو” الجنود بترك الأسلحة والذخيرة لهم قبل مغادرة المدينة، مما أدى إلى تصعيد الوضع”.

وقال مبانزو نيمي، كبير الأطباء في منطقة أوفيرا، للصحيفة: “حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 60 جريحا وأكثر من عشرين حالة وفاة متأثرة بأعيرة نارية في جميع المؤسسات الطبية”.

هذا “وفي أواخر يناير، استولى متمردو حركة “إم 23″ على غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي منتصف فبراير سيطروا على بوكافو، عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية”.