من العالم.. قتلى بانهيار منزل وجسر بالإكوادور وحادثة مأساوية في مصر

توفي شخص واحد على الأقل، وفقد اثنان آخران، بعد “انهيار جسر معلق مزدحم يبلغ طوله 200 متر في الإكوادور، مما أدى إلى سقوط عدة مركبات في نهر ماغرو”.

وقالت وزارة إدارة المخاطر “إن 4 شاحنات وسيارة ودراجتين ناريتين سقطتا في نهر ماغرو، عندما انهار الجسر يوم الأربعاء، وأصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص في الحادث”، وذلك على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال ميناء غواياكيل، في حافظة غواياس، ويربطها الجسر بمحافظات أخرى في الشمال.

ونقلت وكالة برونوز أنه “عند أحد طرفي الجسر، انقلبت مقطورة شاحنة محملة بالذرة على جانبها، متأرجحة فوق حاجز الحماية”.

في غضون ذلك، قالت حاكمة غواياس، مارسيلا أغيناغا، “إنها لم تتلق أي تقارير تشير إلى وجود عيوب في الجسر”، وأضافت عبر منصة “إكس”: “من الاستنتاجات الأولية، يبدو أن الجسر كان مثقلا بالحمولة”.

ويأتي انهيار الجسر في ظل موسم الأمطار في دولة الأنديز، وقد أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة 20 شخصا على الأقل، وألحقت أضرارا بـ45 جسرا، وفقا لوزارة إدارة المخاطر.

Un muerto y cinco heridos dejó el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, en Daule, Ecuador, varios vehículos trataban de avanzar hacia la orilla cuando cayeron al río.



Pobladores de la zona trataron de ayudar a personas que quedaron atrapadas.



📹:Cortesía. pic.twitter.com/G14GimWO5q — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) March 20, 2025

📹A video showing the Gonzalo Icaza Cornejo Bridge collapsing over the Dauli River in Ecuador has gone viral on social media, injuring at least six people.#Ecuador pic.twitter.com/RitnDzlCFu

🔸 According to eyewitnesses, there were many cars on the bridge at the time of its… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 20, 2025

El colapso en Ecuador de un transitado puente colgante de 200 metros de longitud por el que circulaban varios vehículos dejó al menos un muerto, cinco heridos y dos desaparecidos, informaron autoridades en un nuevo balance el jueves.



El miércoles la caída del viaducto sobre el… pic.twitter.com/Y3mHsq7Ok4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2025

مصر.. مصرع 5 أشخاص جراء انهيار منزلهم

تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، من “انتشال 5 جثامين و5 مصابين في حادث انهيار منزل بقرية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “تلقت قوات الأمن إخطارا حول انهيار منزل قديم ومتهالك كان مأهولا بالسكان في قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج”.

وبحسب “اليوم السابع”، “انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونجح رجال الإنقاذ في استخراج جميع الضحايا الخمسة من تحت الأنقاض. وتعمل الجهات المختصة حاليا على تحديد أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

مصرع وإصابة 11 سودانيا في حادث مروع جنوبي مصر

لقي 7 سودانيين مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث سير مروع بمحافظة أسوان جنوبي مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وقع حادث التصادم بين سيارتين “ربع نقل” على طريق العلاقي جنوبي محافظة أسوان، وكان عدد المصابين 11 في البداية، لكن 7 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء نقلهم إلى المستشفى متأثرين بإصاباتهم الحرجة”، فيما “تواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث”.

مصر.. عشرون شابا يعتدون على فتاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر “منشورا يوثق لحظة الاعتداء على فتاة ووالدها من قبل أكثر من عشرين شابا في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة”.

وبحسب موقع “صدى البلد”، “وفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، “تعرضت الضحية، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى عقار في القرية”.

وأفادت الضحية بأن “المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح خلال نهار رمضان”. وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تعرف سبب الاستهداف أو دوافع الجناة.

وبعد الاعتداء، “حررت الضحية محضرا رسميا ضد المعتدين، مطالبة بسرعة ضبطهم ومحاسبتهم. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلاف بين طفلة صغيرة، شقيقة الفتاة المجني عليها، وزميلتها في المدرسة، حيث اشتكت أسرة الطفلة الأخرى وقرروا التوجه إلى عقار الضحية، وهناك شاهدوا الفتاة أثناء عودتها من العمل فقاموا بالاعتداء عليها. وعندما حاول والدها إنقاذها، تعرض هو أيضا للاعتداء حتى فقد الوعي، مما دفع المعتدين إلى الفرار ظنا منهم أنه قد توفي”.

وبحسب الموقع، “تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، حيث تم تشكيل فريق بحث يعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، لكشف ملابساتها وضبط الجناة، وكشف مصدر مطلع أنه تم تحديد هويات المتهمين، وجارٍ العمل على ضبطهم خلال الساعات القادمة”.

في حادث غريب ومرعب ومظلم جدا وقع في منطقة أبو النمرس بالجيزة. وفق موقع تليجراف كل ما نعرفه فتاة اسمها نور راجعة من شغلها… تم النشر بواسطة ‏‎Ester Mohsen‎‏ في الخميس، ٢٠ مارس ٢٠٢٥

العراق.. شخصان يستدرجان فتاة لخطفها ويقتل أحدهما الاخر

أقدم شخصان على استدراج فتاة وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين محافظتي ديالى وبغداد، ومن ثم اختلفا بشأنها فقتل أحدهما الاخر بمطرقة.

وبحسب قناة “السومرية نيوز”، قال مصدر أمني “ادعت فتاة تولد 2008 أنه قبل 20 يوما أقدم شخصان على استدراجها وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين ديالى وبغداد، ومن ثم قام أحد الخاطفين بالتشاجر مع الثاني بسبب الفتاة فقتله بواسطة (مطرقة) شرق العاصمة بغداد”.

وأضاف المصدر أنه “تم نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الفتاة والشخص الثاني وايداعهما التوقيف لإجراءات التحقيق”.

المكسيك.. مصادرة أطنان من الكوكايين في مياه المحيط

أعلنت أمانة البحرية بالمكسيك عن “احتجاز قارب كان يبحر بالقرب من كابو سان لوكاس في ولاية باخا كاليفورنيا سور شمال البلاد، واعتقال أربعة أشخاص وضبط 4.5 طن من الكوكايين”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “خلال العملية، التي شاركت فيها عناصر من الحرس الوطني والجيش وسلطات أخرى، والتي تمت على بعد 56 ميلا بحريا جنوب شرقي كابو سان لوكاس، “لاحظوا وجود قارب و4 أفراد من الطاقم الذين قاموا بمناورات مراوغة عند مشاهدتهم وجود السلطات لاستبعاد أي سلوك غير مشروع”.

ووفق المعلومات، “ألقت الجهات المشاركة في العملية القبض عليهم وقامت بإجراء تفتيش أمني للقارب حيث تم العثور 150 رزمة تحتوي كل منها على 30 كيسا من المخدر المفترض (مسحوق أبيض يشبه الكوكايين)، بقيمة تقديرية تبلغ 52 مليون دولار، وحوالي 700 لتر من المواد القابلة للاحتراق”.

وكتب عمر غارسيا هارفوش، وزير الأمن وحماية المواطنين في المكسيك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “تعادل هذه الكمية 900 مليون جرعة من المخدرات”.

En Baja California Sur, durante patrullajes de vigilancia marítima, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx aseguró alrededor de 4.5 toneladas de cocaína y fueron detenidas cuatro personas.

La droga equivale a 900 millones de dosis.

Con este aseguramiento suman 31 mil kg de cocaína… pic.twitter.com/4HynVZXjZM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 20, 2025

زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة “نطنز” في إيران

ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، “أن زلزالا بقوة خمس درجات هز اليوم الجمعة منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي”.

وأشارت التقارير الأولية إلى “عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطم نوافذ عدة وحدات سكنية في عدد من القرى”.

ووفق الوكالة، “لم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال وقع قريبا من منشأة نطنز أو ما إذا كان قد تسبب في أي أضرار، وتم إرسال فرق الهلال الأحمر إلى الموقع”، وحسب الوكالة “فإن موقع مركز الزلزال: 33.55 شمالا، 51.90 شرقا، وهو بعمق: 10 كم في محافظة أصفهان”.

🚨لحظۀ وقوع زلزلۀ ۵ ریشتری در نطنز

ساعتی پیش زلزلۀ ۵ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین حوالی منطقۀ نطنز اصفهان را لرزاند. pic.twitter.com/cV8aANuFtf — LiveIranNews (@IranNewsAgency0) March 21, 2025

یک کانال محلی اخبار نطنز این ویدئو را از خانه یکی از اهالی این شهر پس از زلزله ۵ ریشتری امروز منتشر کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم نقل شده که این زلزله خسارت جانی نداشت و صرفا شیشه تعدادی از خانه‌های روستایی شکسته است. pic.twitter.com/ghOpL5ldCu — روزنامه ایران (@IranNewspaper) March 21, 2025