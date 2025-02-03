من العالم.. قتلى بحرائق وحوادث طيران وكويتي «يقطّع زوجته» ومشاهدّ مروّعة بسبب الفيضانات!

نشب حريق في فندق سياحي بمدينة إدفو في محافظة أسوان بجنوب مصر أسفر عن وقوع عدد من المصابين قبل نجاح قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان إخطارا يفيد بنشوب حريق في أحد الفنادق السياحية الصغيرة بمدينة إدفو بدأ باشتعال النيران في سطح المبنى والمخصص لكافيه ومطعم للفندق.

ونقلت سيارات الإسعاف 7 أشخاص مصابين بحالات اختناق إلى مستشفى النيل نتيجة تعاملهم المباشر مع الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية المدنية و3 مواطنين عاديين لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية.

ووجه محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه مالك الفندق مع مراجعة وضع الترخيص بمزاولة النشاط السياحي من قبل مكتب وزارة السياحة.

وقال نائب محافظ أسوان عمرو لاشين إنه تمت متابعة الحريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور اندلاعه بالدور الثامن والتاسع بالفندق لتأمين سلامة النزلاء والعاملين.

وأكد أن 8 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية دفع بها للسيطرة على الحريق وأن 20 سيارة إسعاف أرسلت للتعامل سريعا مع أي حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات.

وعملت الجهات الأمنية في محافظة أسوان على إقامة حاجز حول موقع الحدث مع رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة ومستشفى النيل لاستقبال أى حالات.

وشدد نائب محافظ أسوان على أنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والتعرف على أسباب وملابسات الحريق.

محكمة تؤيد إعدام مواطن كويتي ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

قضت محكمة التمييز في الكويت بإعدام مواطن خمسيني بعد إدانته بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتقطيع جثتها لأوصال عدة ورميها داخل حاويات قمامة بمناطق مختلفة في البلاد، جاء ذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى عقوبة بالمتهم، كما أسندت إليه تهمة حيازة سلاح أبيض وهو ساطور وسكين قام المتهم بشرائهما لارتكاب جريمته، والتفتت المحكمة عن إنكار المتهم لجريمته مؤكدة ثبوت الأدلة على ارتكابه هذه الجريمة البشعة.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد “واجهت المواطن الخمسيني بتهمة قتله زوجته وتقطيعه جثتها إلى عشرين قطعة وتوزيعها بين حاويات القمامة في مناطق مختلفة، وأنكر المواطن الخمسيني بعد أشهر من انتشار قصته وزوجته المغدورة، كافة التهم الموجهة إليه أمام محكمة الجنايات بالقتل والتشنيع بجثة زوجته، مؤكدا أنه لم يرتكب الجريمة وأن زوجته اختفت فجأة ولا يعلم عنها شيئا”.

وفي يونيو 2023، كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها المتهم، “مبينة أن توزيع أشلاء الجثة كانت بين حاويات القمامة في مختلف محافظات البلاد”.

وذكر مصدر أمني أن “خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ أكتوبر 2022، ولا تعرف عنها أي شيء، وأن الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد عدم حضورها عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة”.

وبيّن المصدر أن “رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج، بعدما بدا مرتبكا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر”.

تونس… هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد

أعلنت محطات رصـد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتهـا 4.9 درجة علـى مقياس ريختر.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، تم تحديد مركز الهزة الأرضية استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس، ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.

يذكر أنه في مارس الماضي، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.

وتشهد تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.

نشوب حريق إثر هجوم على حقل “كورمور” للغاز في كردستان

تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء أمس، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة أمنية لكشف ملابسات القصف الذي تعرض له حقل كومور الغازي في محافظة السلمانية.

وذكرت الخلية، في بيان لها، أن “القائد العام للقوات المسلحة تابع مجريات الحادث في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية أو مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل”، حسب وكالة الأنباء العراقية – واع.

وأضاف البيان، أن “السوداني أوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث”، مشيرا إلى أن “قيادة العمليات المشتركة استمرت بالتواصل والتوجيه مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث”.

وأكد البيان على أن “أي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والإضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد”.

السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن بتهمة “تهريب المخدرات” إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن سعودي بتهمة تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين: “أقدم محسن بن سليمان بن صبر الرويلي سعودي الجنسية على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة”.

وأضاف البيان “بإحالة الجاني إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، ووفق البيان، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني محسن بن سليمان بن صبر الرويلي اليوم الاثنين 4 / 8 / 1446 هـ الموافق 3 / 2 / 2025 م بمنطقة الجوف.

وأكدت الداخلية السعودية “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم”، وحذرت الوزارة “كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

السعودية.. إعدام 3 أجانب والكشف عن جنسياتهم وجرائمهم

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانين منفصلين بشأن إعدام 3 أجانب، كاشفة عن جرائمهم وجنسياتهم.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها بشأن تنفيذ حكم “القتل تعزيزا” (إعدام) في جانيين بمنطقة الرياض: “أقدم كل من أمجد قل سادين خان، وتاج ولي خان – باكستانيي الجنسية – على تهريب الميثمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين اليوم الأحد 3 شعبان 1446 هجري الموافق 2 فبراير 2025 بمنطقة الرياض.

وختمت بيانها بالقول: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

وفي بيان آخر صدر بشأن تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” (إعدام) في جان بمنطقة الرياض، قالت الداخلية السعودية: “أقدم خالد ذنين علي هندي (مقيم نازح) على تلقي أقراص الأمفيتامين المخدرة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” بالجاني، اليوم في منطقة الرياض.

وأضافت في بيانها: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

إصابة عشرات الأشخاص على الأرض في حادث طائرة فيلادلفيا

أعلنت عمدة مقاطعة فيلادلفيا الأمريكية شيريل باركر إصابة عشرات الأشخاص على الأرض بينهم 3 حالتهم حرجة، بحادث تحطم طائرة في حي مزدحم في فيلادلفيا الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت باركر إن 22 شخصا أصيبوا، ولا يزال خمسة منهم في المستشفى، كما تضرر 11 منزلا على الأقل بشكل كبير، إلى جانب بعض الشركات،

وأشارت باركر في تصريحها إلى الضحايا المتوفين قائلة: “مدينتنا تواصل حدادها على فقدانهم ونحن نصلي من أجلهم”.

وقالت باركر إن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا، مضيفة أن المسؤولين يجرون زيارات منزلية لجمع المعلومات من سكان الحي، وأعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل يوم الأحد أن المحققين استعادوا مسجل الصوت الخاص بكابينة الطائرة من موقع الحادث على عمق حوالي 2.4 متر.

وكانت طائرة إسعاف جوي متجهة إلى المكسيك، مساء الجمعة، قد سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا وعلى متنها ستة أشخاص من بينهم فتاة كانت قد أمضت شهورا في تلقي العلاج في مستشفى بالمدينة، وكان أحد الضحايا قد لقي حتفه داخل سيارة عندما انفجر حطام طائرة “ليرجيت 55” في الحي، مما ألحق أضرارا بالمنازل القريبة.

وجاء الحادث بعد يومين فقط من أسوأ كارثة جوية في الولايات المتحدة، عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة “أمريكان إير لاينز” كانت تحمل 60 راكبا وأربعة أفراد طاقم مع مروحية تابعة للجيش الأمريكي كانت تحمل ثلاثة جنود في الجو فوق واشنطن العاصمة، ولم ينج أي شخص.

حريق في محرك طائرة أميركية بعد إقلاعها من هيوستن

أفادت وسائل إعلام أميريكة، أمس الأحد، أن حريقا اندلع في طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” أثناء إقلاعها من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، إلى نيويورك.

وقالت أنه تم إخلاء الطائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” من الركاب، بعد اندلاع وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية .

وأوضحت الإدارة أن الرحلة رقم 1382 كانت على وشك الإقلاع عندما اضطر الطاقم لإلغاء العملية بسبب “مشكلة في المحرك”.

انتشال رفات 55 شخصا ضحايا اصطدام طائرة الركاب بمروحية عسكرية في واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق نهر بوتوماك قرب مطار ريغان في واشنطن.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي أمس الأحد إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك من صباح اليوم الاثنين.

من جهته قال الكولونيل فرانسيس بي بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إن “إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار”، وأشار بيرا إلى أن أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية.

جدير بالذكر أن طائرة ركاب من طراز Bombardier CRJ700 التابعة لشركة American Airlines اصطدمت ليلة الخميس، في مطار واشنطن رونالد ريغان، بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) أثناء اقترابها من الهبوط، مما أدى إلى مصرع 67 شخصا في أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

مقتل شخص بانفجار داخل مجمع سكني في موسكو

أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع ” آليي باروسا” السكني الواقع شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.

وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو لوكالة “سبوتنيك”: “لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع ” آليي باروسا” (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا”، شمال غربي موسكو”.

بدورها، فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، على خلفية الحادث قضية جنائية في حادث انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مجمع “أليي باروسا” السكني، شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.

وجاء في بيان اللجنة: “فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بالحادث الذي وقع عند مدخل مجمع سكني يقع في شارع أفياتسيونايا ( شمال غربي) مدينة موسكو”.

وأضاف: “تتابع النيابة العامة تحديد ملابسات الحادث الذي وقع في المجمع السكني في شارع أفياتسيونايا، ويوجد المدعي العام للمنطقة الإدارية الشمالية الغربية، مكسيم كيسيليوف، في مكان الحادث، وقد بدأت التحقيقات في القضية الجنائية “وعلى هذا الأساس فإن الأمر يخضع لرقابة النيابة العامة”.

باكستان.. مقتل شرطي خلال حملة تطعيم ضد “شلل الأطفال“

أعلنت الشرطة الباكستانية “مقتل أحد عناصرها برصاص مسلحين مجهولين أثناء تأدية واجبه في حماية فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم خيبر بختونخوا قرب الحدود الأفغانية”.

وقال مسؤول الشرطة المحلية جمشيد خان اليوم الاثنين، إن الحادث وقع في منطقة جمرود، حيث يستهدف مسلحون بشكل متكرر فرق التطعيم بحجة أن الحملات الصحية هي “مؤامرة غربية” لتعقيم الأطفال.

هذا “ووفقا لمسؤولي الصحة والسلطات تعرضت باكستان لموجة عنف ضد حملات التطعيم منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث لقي أكثر من 200 من العاملين في مجال الصحة ورجال الشرطة حتفهم خلال تأدية واجبهم”.

وأمس الأحد، أطلق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حملة وطنية لمكافحة شلل الأطفال حتى عام 2025 (3-9 فبراير)، وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد رئيس الوزراء عزم حكومته على القضاء على مرض شلل الأطفال في باكستان، وقال إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال ستستهدف ملايين الأطفال في البلاد لإنقاذ مستقبلهم وصحتهم.

مشاهد مروعة من صقلية… موجة طينية تغمر الشوارع بعد الفيضانات

اجتاحت موجة طينية ناتجة عن فيضانات مدمرة شوارع جزيرة صقلية الإيطالية اليوم الاثنين، وبسبب عاصفة قوية تضرب صقلية، تجاوز نهر ميسينا حدوده، مما جعل منازل السكان المحليين بمثابة فخ لهم، بينما جرفت السيارات مع التيار وامتلأت الشوارع بالقمامة.